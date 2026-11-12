OpiniónEditorial de PERFIL

El post León XIV

Editorial de tapa de la edición de PERFIL Nº 2196, del jueves 12 de noviembre de 2026.

El post León XIV
Milei despide al Papa León XIV | AFP
Hoy 05:21

Quien presidió durante 35 años la AFA, Julio Grondona, tenía grabado en un anillo “Todo pasa”. Más allá de una filosofía personal, reflejaba una manera de ejercer el poder. Los escándalos y las críticas pasan mientras el poder permanece.

Uno de los cuatro axiomas de Francisco es “el tiempo es superior al espacio”. Coincidía en la primacía del tiempo, pero con una diferente finalidad. En nuestro papa significaba trabajar para que madure un proceso independientemente de que fructifique cuando el agente ya no esté, usar el tiempo para modificar la realidad en lugar de para conservar una posición, dejar que algo continúe en lugar de seguir estando.

Grondona necesitaba que todo pasara para poder quedarse. La duración del dirigente versus la duración de una idea o una obra. La paciencia al servicio de la conservación o de la transformación.

Editorial de PERFIL del miércoles 11 de noviembre: "Ver y no oír"

Uno esperaba que el tiempo desgastara a sus adversarios, el otro que el tiempo hiciera madurar los cambios. La diferencia es la que existe entre durar y trascender. Entre la permanencia personal y la trascendencia histórica.

Pero tanto Francisco como Grondona entienden que la política no se reduce al acontecimiento inmediato y que la paciencia puede ser más importante que la victoria de un día.

Comienza hoy el post visita del papa, tras cuatro días de absoluto protagonismo de León XIV anulando cualquier otro tema. Los ecos de su resonante visita tienen dos destinos posibles, el de Grondona y el de Francisco.

Milei y el Gobierno le ponen velas a la metafísica grondoniana, mientras el espíritu de Francisco hace lo suyo.

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