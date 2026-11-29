Mientras jóvenes cineastas de Barracas hacen rifas para comprar una computadora, miles de millones de pesos del fomento audiovisual siguen colocados en instrumentos financieros. Qué enseñan los modelos de Francia y Uruguay.

Un grupo de jóvenes cineastas de Barracas organiza rifas para comprar una computadora y participar de festivales. Al mismo tiempo, el organismo nacional encargado de fomentar la producción cinematográfica mantiene miles de millones de pesos colocados en instrumentos financieros, mientras restringe los anticipos y endurece los requisitos de acceso al fomento. El contraste merece una discusión seria sobre las prioridades de nuestra política cultural.

En una excelente nota de Brenda Chaile, publicada en El Grito del Sur, conocí la historia de Alan Nicolás Gómez y Berretines Audiovisual, una productora nacida en la Villa 21-24 que busca cuestionar, mediante el cine, los estereotipos sobre los barrios populares.



Alan se formó en Mundo Villa y en la Enerc, trabajó en la Casa Central de Cultura Popular y, con financiamiento del Incaa, su productora participó en la realización de Eva, presentada en el Bafici. Hoy hace repartos y changas para sostener una productora que ni siquiera puede afrontar el alquiler de un espacio propio. Su trayectoria evidencia los resultados de las políticas de formación y fomento cultural, pero también las dificultades para darles continuidad.

Preservar el valor de los recursos públicos es importante. Preservar la capacidad productiva de una industria también lo es. La rentabilidad financiera puede medirse con precisión, pero ¿cómo calculamos el costo de las películas que no se realizan, los empleos que no se generan y las productoras que desaparecen?

En 2025, Francia otorgó ayudas selectivas a 130 películas y 61 fueron producidas con anticipos sobre ingresos antes de su realización. Uruguay, a través de su agencia audiovisual, apoyó recientemente la producción y posproducción de más de 60 obras y cuenta con mecanismos de devolución del financiamiento cuando las películas obtienen ganancias. Son políticas públicas que comparten el riesgo de producir y fortalecen sus industrias.

La Argentina necesita fondos accesibles para pequeñas productoras, anticipos de subsidios con mecanismos de control, infraestructura y equipamiento compartidos, y políticas de distribución y comercialización. El crédito puede ser un instrumento complementario, pero no reemplaza al subsidio, especialmente cuando quienes necesitan financiamiento carecen de capital inicial.

Berretines nos plantea, además, otro desafío democrático: que los habitantes de los barrios populares no sean únicamente personajes de las historias que otros cuentan, sino también autores de sus propios relatos.

No deberíamos resignarnos a que hacer cine sea una aventura económica al alcance de unos pocos, ni celebrar la creatividad de nuestros jóvenes mientras naturalizamos la precariedad en la que trabajan. El éxito de un fondo de fomento cinematográfico debería poder verse en los rodajes, en los puestos de trabajo y en las pantallas. No solamente en los balances.

*Gestor cultural. Exdirector del Centro Cultural San Mártín.