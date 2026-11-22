Javier Milei acaba de inventar una categoría filosófica: el “estoico intertemporal”. Para explicársela a Eduardo Feinmann recurrió a la imagen homérica de Ulises atado al mástil de su nave para resistir el canto de las sirenas. La comparación, sin embargo, encierra una contradicción. Si Ulises se hace atar, es porque desconfía de su propia voluntad. Esto no le ocurriría al estoico, quien encuentra en el gobierno de sí mismo el fundamento de su libertad. Además, en esa nave hay otros: los remeros que no oyen nada y reman. Es decir: uno solo escucha y los demás trabajan. Clásica concepción del poder en la que el gobernante se atribuye el privilegio de conocer el destino de la nave, mientras al pueblo le corresponde soportar las privaciones y remar.

El estoicismo nació en Atenas, con Zenón de Citio, tres siglos antes de Cristo. Su pregunta era cómo vivir ante la contingencia. Siglos después, Epicteto, esclavo liberado que enseñó en Roma, distinguió entre lo que depende de nosotros y lo que escapa a nuestro dominio. La libertad consistía en gobernar nuestros juicios y deseos, antes que someter el mundo a nuestra voluntad. Séneca, consejero de Nerón, y Marco Aurelio, emperador, hicieron de la virtud una disciplina de sí. La fortaleza del sabio se expresaba en la templanza y la responsabilidad hacia los otros. Para los estoicos, la virtud era inseparable de nuestra pertenencia a una comunidad humana y de sus obligaciones.



Por eso resulta curioso que Milei invoque a Ulises, héroe de Homero que vivió, literariamente, muchos siglos antes de los estoicos. Más curioso todavía es el añadido “intertemporal”. Pues la filosofía estoica es, precisamente, una meditación sobre la finitud. Es decir, cómo habitar un presente que se nos escapa y cómo actuar con rectitud mientras dura nuestra vida.

Kant sostuvo que el espacio y el tiempo son condiciones de posibilidad de toda experiencia. Podemos imaginar futuros y calcular tendencias; toda experiencia, sin embargo, acontece aquí y ahora. El problema comienza cuando el futuro deja de ser una responsabilidad compartida y se convierte en un tribunal imaginario desde el cual se absuelve cualquier sufrimiento presente. De este modo y en nombre de lo que algún día llegará, se declara insignificante lo que hoy ocurre. En este punto, coinciden la ética revolucionaria y el dogma de la escuela austríaca.

Hay, además, una inversión moral. El estoico antiguo se imponía exigencias a sí mismo; el estoicismo del ajuste se las impone a los demás. Se les pide paciencia a los jubilados, sacrificio a las personas con discapacidad, austeridad a los docentes y resignación a quienes trabajan. Mientras tanto, quien dispone las privaciones puede proclamarse virtuoso por soportar las críticas.

La política exige imaginar un porvenir, pero también hacerse cargo de las vidas que transcurren mientras ese porvenir se anuncia. Quien gobierna puede decidir el rumbo de un país, pero jamás disponer del tiempo de vida de su pueblo. La verdadera fortaleza de un gobernante se mide por su capacidad de asumir el sufrimiento de los otros, antes que por su disposición a exigirles sacrificios. Quizás Milei debería recordar que la historia siempre termina juzgando a quienes pretenden gobernarla desde el futuro. Porque mientras el presidente promete un mañana venturoso, millones de argentinos consumen el único tiempo que verdaderamente les pertenece: el de sus propias vidas. Y ningún porvenir, por glorioso que se anuncie, puede devolverles el tiempo que les ha sido arrebatado.



*Filósofo.