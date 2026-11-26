La cumbre entre Estados Unidos, China y Rusia en Shenzhen dejó una “Declaración de Paz” que expresa el intento de Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin por fijar las reglas con las que se dirimirán las crecientes disputas en el actual desorden mundial y evitar una crisis económica derivada de los aumentos de precio de los combustibles a causa de las múltiples guerras en curso, en particular en Irán y Ucrania.

Pretenden relegar a Europa, que viene convulsionada por prolongadas movilizaciones populares, a un lugar secundario en la mesa de decisiones. A los pueblos y naciones del Tercer Mundo, en tanto, buscan darnos el papel de espectadores o de instrumentos en las contradicciones entre potencias.

Los jefes de Estado visitantes no llegaron en su mejor momento. Trump atraviesa su etapa más débil tras perder de manera humillante las elecciones de medio término, condicionadas por masivas manifestaciones contra su política y la fallida guerra contra Irán.

Putin está empantanado en Ucrania, su peso específico descansa en más de 5.000 ojivas nucleares, cantidad similar a las de Estados Unidos, y en su rol de proveedor energético, con el crudo un 50% más caro que en febrero, fruto del cierre del Estrecho de Ormuz. Pero sus exportaciones de crudo se concentran cada vez más en China y cada barril profundiza la dependencia del Kremlin.

El propio Xi enfrenta urgencias, condicionado por la desaceleración de su economía y la necesidad de evitar un descalabro global que golpee sus exportaciones.

Que la declaración se presente en nombre de la paz dice más por lo que busca evitar que por lo que resuelve. Xi pidió canales permanentes de comunicación de crisis, una reedición de los teléfonos rojos de la Guerra Fría. Trump obtuvo el diálogo nuclear que reclamaba desde que venció el New START, el último tratado que limitaba los arsenales de Washington y Moscú.

Hay dos puntos del texto conjunto que apuntan a secundarizar a Europa. La reforma de la ONU se plantea ninguneando a los otros dos integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, Francia y el Reino Unido.

El punto contra la Corte Penal Internacional va en el mismo sentido. Ninguno de los firmantes es parte, Putin tiene orden de arresto por crímenes de guerra desde 2023 y Washington sancionó en agosto a la presidenta del tribunal por “abuso de jurisdicción”. Golpear a esa Corte, una de las pocas instituciones donde Europa conserva protagonismo, es desgastar su poder normativo.

Para el resto del mundo el mensaje es todavía más crudo. Se habló de Ucrania e Irán sin Kiev ni Teherán en la mesa, y la reforma a la ONU propuesta no incorpora las demandas de los países del Tercer Mundo. Sería un error, desde esa perspectiva, leer la cumbre de Shenzhen como un avance hacia un mundo más democrático o una buena noticia para la paz.

La incógnita es si Shenzhen inaugura un espacio estable o queda como hecho aislado. Putin dijo que quiere repetir el formato, pero su asesor Yuri Ushakov admitió que es difícil saber si tendrá continuidad. La próxima prueba será el G20 de Miami, el 14 y 15 de diciembre, adonde Trump volvió a invitar a Putin.

El líder revolucionario ruso Vladímir Lenin advirtió un siglo atrás, en un momento histórico con ciertas similitudes con el actual, que las alianzas entre potencias imperialistas no son más que “treguas” entre guerras.

Las numerosas cumbres de los últimos años entre potencias no han podido resolver las crecientes contradicciones, sino que han servido para establecer acuerdos, más o menos precarios y temporales, que suelen favorecer a quien llega más fuerte y con menos urgencias. En Shenzhen, ese fue Xi.

El freno a los planes imperiales ha estado en la resistencia ucraniana frente a Rusia y la iraní ante Estados Unidos e Israel. Estas son las que, al menos por ahora, han logrado empantanar las aventuras expansionistas y belicistas.

*Periodista, analista y miembro del PCR.