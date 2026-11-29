Netflix estrenó el pasado 18 de noviembre una miniserie polaca de cuatro capítulos, dirigida por Kasper Bajon, titulada La ley de las bestias.

La historia comienza en 1988, cuando el asesinato de cuatro niños conmociona a la sociedad polaca. Una investigadora policial y una psiquiatra, unidas por una relación de amistad, se enfrentan a un dilema que terminará condicionando sus vidas durante veinticinco años: la tentación de acomodar las pruebas a las conclusiones que desean alcanzar.

El acusado es condenado a muerte. Los cambios políticos y legislativos que experimenta Polonia determinan que aquella condena sea sustituida por veinticinco años de prisión. En 2014, ante la inminente liberación del condenado, la sociedad vuelve a estremecerse. El Estado procura encontrar una respuesta legislativa y los protagonistas de aquella investigación deben enfrentarse nuevamente a sus decisiones, sus contradicciones y sus errores.

Paradójicamente, en el desenlace de la ficción, una prueba decisiva aparece entre las pertenencias que conservaba la propia madre del condenado. Una mujer que debe resolver un conflicto moral entre la protección de su hijo y la protección de los hijos de los demás.

Pensar en Loan

Veinticinco años, resulta difícil terminar de ver esta serie sin pensar en Loan.

Quien haya dispuesto la sustracción, retención u ocultamiento de un niño de cinco años, arrebatándole la posibilidad de vivir junto a sus padres y hermanos, sus afectos y su infancia, habrá cometido una bestialidad.

Poco importa si fue un hombre, una mujer o varias personas. La bestialidad de una conducta no reconoce género, parentesco, profesión ni condición social.

Y quizás lo más perturbador sea que quienes cometen semejantes atrocidades no necesariamente tienen el aspecto que nuestra imaginación les atribuye. Pueden compartir una mesa familiar, conversar con sus vecinos, ejercer una profesión, participar de una celebración religiosa e incluso simular preocupación por aquello que contribuyeron a provocar.

La Justicia deberá establecer quiénes fueron.

Loan Peña, una herida que duele en la sociedad. | Crédito: Cedoc

El espectáculo de las contradicciones

Esta semana volvimos a asistir a uno de esos estallidos mediáticos que periódicamente sacuden el caso Loan. Una imputada interrumpió la declaración testimonial de quien fuera su abogado al grito de "¡Mentira!".

Por momentos, leyendo algunos titulares, pareciera que quienes estaban declarando gozaban de la autoridad moral de la Madre Teresa de Calcuta o de León XIV.

Conviene recordar sus actuaciones.

Zoom del Juicio Loan | Crédito: Captura

Una es una imputada que se encuentra en prisión preventiva y que ha proporcionado múltiples versiones incompatibles sobre la desaparición de su sobrino. Sostuvo y posteriormente desmintió la hipótesis de un accidente. Sus declaraciones llegaron a proyectar sospechas sobre los propios padres y hermanos de Loan, sospechas que han sido difundidas una y otra vez como si fueran novedades.

El otro es un abogado que intervino en la causa durante la investigación y que ahora declaró como testigo. Utiliza en sus redes sociales la denominación «abogado del diablo» como parte de su presentación pública. Recientemente fue condenado a tres años y seis meses de prisión por encubrimiento, en una causa vinculada con la sustracción de otro niño en Corrientes. El autor de la sustracción recibió una pena de quince años de prisión, también por tentativa de homicidio agravado.

Afortunadamente, aquel niño fue recuperado rápidamente.

Es razonable pensar que la extraordinaria experiencia acumulada a partir del caso Loan —el trabajo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, de los fiscales, de los investigadores y de las fuerzas de seguridad, acompañado por periodistas nacionales y locales serios, comprometidos y responsables— haya contribuido a desarrollar una mayor conciencia institucional acerca de la importancia de actuar inmediatamente frente a la desaparición de un niño.

Las instituciones también aprenden.

Pero tenemos una deuda. Todo aquello que aprendimos buscando a Loan y que puede contribuir a encontrar a otros niños debemos ser capaces de utilizarlo también para encontrarlo a él.

El otro extremo del teléfono

Otra de las cuestiones que plantea la serie polaca es la dimensión moral de las lealtades familiares.

¿Hasta dónde estamos dispuestos a proteger a las personas que queremos? ¿En qué momento esa protección deja de ser una expresión de afecto y comienza a convertirse en una injusticia hacia los demás?

No necesariamente todas las personas que poseen información sobre la desaparición de Loan participaron de un delito.

Alguien pudo haber recibido una llamada, escuchado una conversación, observado un comportamiento extraño o conocido alguna circunstancia cuya importancia no comprendió en aquel momento.

Durante el 13 de junio de 2024 hubo personas investigadas que registraron numerosas comunicaciones telefónicas y otras cuyas líneas examinadas no registraron ninguna.

Cada llamada tiene dos extremos. Detrás de cada uno de esos extremos hay una persona y, detrás de esa persona, un universo de relaciones humanas.

Tenemos que ser capaces de reconstruir no solamente los desplazamientos de las personas, sino también los desplazamientos de la información.

La información puede haber viajado mucho más lejos que sus protagonistas.

Investigar a los que investigamos

Quienes tenemos responsabilidades profesionales en el caso Loan -abogados, fiscales y jueces-, así como los periodistas que informan sobre él, debemos someternos al mismo rigor intelectual con el que examinamos las declaraciones y contradicciones de los acusados.

¿Qué dejamos de preguntar? ¿Qué hipótesis descartamos prematuramente? ¿Qué procedimientos podríamos perfeccionar? ¿Qué prueba todavía no hemos tenido la imaginación de solicitar?

No podemos permitir que quienes eventualmente hayan organizado la desaparición de un niño de cinco años demuestren tener más imaginación, inteligencia y perseverancia que quienes tenemos la responsabilidad de encontrarlo. Hasta hoy, seguimos sin las respuestas esenciales: ¿dónde está Loan y con qué finalidad se lo llevaron?

La experiencia profesional puede ser una formidable herramienta de investigación, pero también puede convertirse en un obstáculo cuando nos persuade de que conocemos todas las maneras posibles de investigar.

La historia de la criminalística es la historia de quienes tuvieron la inteligencia de imaginar pruebas que otros todavía no habían imaginado.

Caso Loan Peña

Antes de las huellas digitales, del ADN, de la geolocalización y de las pericias informáticas, hubo alguien que se formuló una pregunta diferente.

Una hipótesis puede ser una herramienta de conocimiento, pero también puede convertirse en una prisión intelectual.

Tenemos que revisar nuestras propias conclusiones, integrar los conocimientos adquiridos durante el juicio, reconstruir las comunicaciones desde nuevas perspectivas y examinar científicamente la cobertura real de las búsquedas realizadas.

Tenemos que ser capaces de producir nuevas pruebas, no solamente de discutir las existentes. El legajo de búsqueda sigue acumulando fojas, pero ninguna de ellas sustituye el hallazgo del niño.

No podemos confundir el agotamiento de los procedimientos conocidos con el agotamiento de las posibilidades de investigación.

La imaginación criminal debe encontrar su contrapartida en la imaginación investigativa. Se lo debemos a Loan, a su familia y a la República, que tiene derecho a conocer la verdad y a que los responsables reciban la sanción que corresponda.

La comodidad de una condena

Uno de los mayores riesgos que enfrentamos es que algún día tengamos una sentencia, eventualmente siete condenados por la sustracción y diez por el entorpecimiento, y que una parte de la sociedad considere que el caso está resuelto.

¿Resuelto para quién?

María Noguera y José Peña seguirían teniendo un hijo desaparecido. No podemos confundir el éxito de una acusación penal con el éxito de una búsqueda. Son objetivos diferentes, aunque ambos nos comprometan.

Nuestra mayor derrota intelectual sería terminar sabiendo cómo consiguieron engañarnos, quiénes introdujeron pistas falsas, quiénes se contradijeron y quiénes participaron de la desaparición, pero seguir sin saber dónde está Loan. Nuestra mayor vergüenza sería que quienes lo sustrajeron consiguieran su propósito de mantenerlo oculto para siempre.

Podemos aceptar que nos hayan mentido. Lo que no podemos aceptar es que esas mentiras terminen estableciendo los límites de nuestra inteligencia.

En la miniserie polaca transcurren veinticinco años hasta que una mujer entrega una prueba decisiva.

Si transcurriera ese mismo tiempo desde la desaparición de Loan, tendría treinta años.

No podemos esperar tanto. Todo lo que aprendimos buscando a Loan tiene que servir, finalmente, para encontrar a Loan.