Cada vez que atravesamos una crisis económica aparece una pregunta que se repite: ¿es momento de invertir o es mejor esperar? Casi nunca existe el momento perfecto para emprender. Lo que sí existen son personas y organizaciones capaces de interpretar el contexto, adaptarse y encontrar oportunidades incluso en escenarios complejos.

En Argentina, esta capacidad de adaptación es especialmente importante. La volatilidad económica, los cambios en el consumo y la dificultad para proyectar a largo plazo obligan a los emprendedores a analizar con mayor profundidad dónde y cómo invertir. En ese escenario, el modelo de franquicias ofrece una alternativa interesante: permite desarrollar un negocio propio con el respaldo de una estructura que ya cuenta con experiencia, procesos, una marca y conocimiento del mercado.

Los números muestran que el segmento educativo también tiene espacio para crecer. Según el relevamiento de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el rubro capacitación registró una expansión del 2,7% en puntos de venta durante 2025.

En el conjunto del sistema, el crecimiento fue del 6,2%. Estos indicadores muestran que, aun en un contexto económico exigente, existen propuestas que encuentran oportunidades para ampliar sus redes.

Creo que parte de la explicación está en la naturaleza del negocio. A diferencia de otros sectores, la educación responde a una necesidad que atraviesa distintas etapas de la vida: aprender, actualizar conocimientos y adquirir herramientas para mejorar las oportunidades personales y profesionales. No se trata solamente de educación formal, sino también de idiomas, oficios, competencias digitales y formación continua.

El mercado laboral también contribuye a explicar esta demanda. Según el estudio Escasez de Talento 2025 de Manpower Group, el 68% de los empleadores argentinos tiene dificultades para encontrar los perfiles que necesita. Esta brecha entre las habilidades disponibles y las que requieren las organizaciones representa una oportunidad para las instituciones dedicadas a la capacitación. La formación en idiomas, tecnología y otras competencias puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la empleabilidad y acompañar los cambios del mundo del trabajo.

Pero emprender en educación no significa simplemente abrir un instituto y ofrecer cursos. Dentro del universo de las franquicias hay una diferencia importante entre comercializar un producto y replicar un servicio. En el segundo caso, el desafío consiste en lograr que una experiencia pueda reproducirse en distintos lugares sin perder calidad, identidad ni consistencia. No alcanza con entregar un manual, una marca y un modelo comercial. Hay que transmitir una metodología, una cultura de trabajo y una propuesta de valor.

Por eso, una franquicia educativa necesita mucho más que reconocimiento de marca. Requiere contenidos actualizados, metodología pedagógica, capacitación permanente, tecnología, procesos administrativos y comerciales, y un sistema de acompañamiento que permita al franquiciado desarrollar su negocio.

También cambió la forma de pensar la inversión. Hoy existen modelos educativos con distintos formatos y niveles de entrada, desde propuestas completamente digitales hasta establecimientos que combinan aulas, atención presencial y plataformas virtuales. Esta diversidad permite llegar a distintos perfiles de emprendedores y localidades, sin que todos deban asumir la misma estructura de costos. En nuestro caso, desarrollamos alternativas de franquicias con inversiones iniciales desde los 3.500 dólares, pensadas para quienes buscan incorporarse al negocio educativo con una estructura más liviana.

Sin embargo, crecer no significa necesariamente abrir unidades a cualquier costo. Durante mucho tiempo se pensó que para expandirse había que elegir entre cantidad y calidad. Hoy, los modelos mejor desarrollados demuestran que el verdadero desafío es alcanzar ambas cosas: ampliar la red sin perder identidad, mantener estándares y asegurar que cada nueva unidad pueda reproducir la experiencia que dio origen a la marca.

En paralelo, el perfil del franquiciado también evolucionó. Si bien la rentabilidad continúa siendo un factor central, cada vez hay más emprendedores que buscan algo más que adquirir un negocio. Quieren formar parte de un proyecto, desarrollar una actividad con sentido y generar un impacto en su comunidad. En educación, esa dimensión es especialmente visible: el resultado de una inversión no se refleja solamente en los números, sino también en los alumnos que acceden a nuevas oportunidades, las personas que incorporan herramientas para su desarrollo profesional y las comunidades que encuentran una propuesta de formación que antes no tenían.

La tecnología es otro factor que está transformando el negocio. Las franquicias educativas ya no dependen exclusivamente de un establecimiento físico ni de una modalidad única de enseñanza. La presencialidad puede complementarse con plataformas digitales, inteligencia artificial, automatización y nuevos formatos de aprendizaje. Esto permite ampliar el alcance, optimizar procesos y llegar a públicos que antes tenían mayores dificultades para acceder a determinadas propuestas educativas.

De cara a los próximos años, considero que el futuro de las franquicias educativas no estará definido solamente por quién consiga abrir más sedes o sumar más alumnos. La diferencia estará en quién logre construir sistemas capaces de crecer, adaptarse a los cambios del mercado y sostener la calidad a medida que se expanden.

Una marca no está preparada para franquiciarse simplemente porque tiene reconocimiento o una propuesta atractiva. Está preparada cuando desarrolló una experiencia que puede transmitirse, replicarse y sostenerse en el tiempo.

En educación, esa responsabilidad es todavía mayor, porque lo que se multiplica no es solamente un negocio: también se multiplican oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Y quizás ahí esté una de las claves para entender el potencial de este sector en Argentina. En un contexto donde emprender exige cada vez más planificación y capacidad de adaptación, los modelos educativos que logren combinar una estructura de negocio sólida con una propuesta de valor relevante tendrán mejores herramientas para crecer, incluso cuando el escenario económico no sea el ideal.

*Fundadora y CEO de Instituto Neone