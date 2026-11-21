En una democracia las reglas no se “suspenden”. Cualquier argumento de “costos” es un ardid tramposo y poco creíble. Pero tampoco tiene importancia: el valor constitucional de una regla democrática no se mide en “costos”, como cree el Presidente. Se mide por otra lógica, que su ministro Caputo (a quien no elogiaba tanto en tiempos de Macri, allí no era “moral” endeudarse, ¿ahora sí lo es?) no comprende. La democracia se debe defender aunque la participación ciudadana “cueste más” que no votar. Falta poco para suspender elecciones con el mismo argumento: más “económico” sería entonces… ¿no votar? El argumento económico que emplea el Gobierno para “suspender” una regla constitucional (¿Aplaudan?) no soporta el test jurídico. ¿Por qué no suspender con idéntica lógica cualquier otra elección? ¿Por qué no “suspender” elecciones a gobernadores o intendentes o concejales con el mismo argumento de que es “caro” votar “tanto”? Es una puerta que ninguna democracia debería abrir. La participación ciudadana está por encima de cualquier “costo” o beneficio. La lógica económica no se puede sobreponer al Derecho.

En un post, Larreta sugirió que Milei trae mala suerte y compartió una foto junto a Jorge Macri: “Solo te pido uno más”. Se olvidó Larreta sin embargo de mencionar otra derrota internacional que tuvo Milei: la del López Aliaga para la presidencia peruana. Agustín Laje incluso fue a denunciar fraude a Lima en julio pasado, auspiciado por el alcalde de dicha ciudad, aliado y sucesor de Aliaga. Los esbirros de la batalla “cultural” fueron hasta Perú a decir que había habido fraude, informe de la Contraloría en mano, contra López Aliaga, de Renovación Popular.

Es un caso interesante. Porque López Aliaga, aliado de Milei, quería burlar la Constitución para ser reelecto intendente, pese a que está prohibido. Él también quiso “suspender” las reglas. No lo logró.



Los laderos de Milei apoyaron a Aliaga. Luego aceptaron a Fujimori. Pero no fue su primera adhesión en Perú. Ellos apoyaban a Aliaga. No a Fujimori Y este dato, que ignora Larreta, no es menor. Dice mucho. Porque así como Milei hace trampa y no quiere acatar las reglas de las PASO, alterando el tablero al solo efecto de perjudicar a la oposición, tampoco Aliaga quiso aceptar las reglas de la constitución peruana: quiso mancillarlas para ser reelecto como alcalde, luego de extorsionar funcionarios. Se comportan parecido. Por eso Laje viajó a apoyar las denuncias de fraude de Aliaga contra Fujimori.

Carlos Pagni pasa por alto otro detalle, también muy vinculado a Perú. CFK no va a la ONU emulando el caso de Lula, como dice él, aunque contrate a un abogado suyo. Va a la ONU emulando el caso Castillo, ya que un grupo de trabajo de ese organismo acaba de reconocer, después de varios años, que la detención de Castillo es arbitraria, conminando al Estado peruano a conceder “su libertad inmediata”. Es la misma aspiración que tiene la ex presidenta. Un pronunciamiento semejante del mismo grupo. El impacto sería notorio

Perú es un buen espejo político. No solo económico como pretende Caputo. Aliaga es otro aliado derrotado de Milei y su círculo. Aunque esa alianza pasó debajo del radar. Fue disimulada. Por eso Larrerta no la conoce. La primera derrota internacional de Milei no fue Bolsonaro, ni fue la avalancha del partido demócrata, ni Peña. Fue la caída de Aliaga.

Para Aliaga o para Milei, cambiar las reglas para perjudicar a la oposición parece aceptable, aunque sea inconstitucional. Burlar los marcos legales en provecho propio. ¿Son las instituciones jurídicas argentinas aún más endebles y permisivas que las de Perú?

Si las PASO son constitucionales, no admiten “suspensión”. Si son ilegales, no deben ser suspendidas, sino derogadas. La “suspensión” habla de un estado de “excepción” político que no admite justificación legítima más que alterar el tablero en provecho propio. Pero eso es, justamente, inconstitucional.

*Abogado, director del Instituto Latinoamericano de Criminologia y Desarrollo Social.