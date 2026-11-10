León XIV, águila guerrera y pastor con olor a oveja

León XIV es un milagro. En Santa Cruz, Perú, hace 350 años, apareció un burro cargando una caja que no tenía destinatario. Los peruanos, que siempre fueron muy educados, no quisieron abrirla hasta que no fuera reclamada.

Pasaron días, pero no apareció nadie. Por fin se decidieron para ver qué había. Encontraron una imagen de 60 centímetros, de Jesús, con un sagrario en el pecho. Sorprendidos de inmediato lo entronizaron, así empezó la historia de una devoción que no dejó de hacer milagros, cumplir promesas. La piedad popular tiene esas divinidades, lo bautizaron el Señor del Costado, porque está apenas inclinado.

El entonces obispo Robert Prevost, era uno de sus fieles devotos. No faltaba nunca a las fiestas patronales, ni a los casamientos, comuniones, confirmaciones.

Llegaba manejando su propia camioneta, por una ruta de precipicios. Tenía su cuarto que le habían construido los parroquianos. Comía cuises asados o en guiso con ellos junto a quienes compartía la mesa. Pasaba tiempo a solas, rezando en el altar. Recorría todos los rincones del pueblo de 50 mil habitantes, adonde no podía entrar con su vehículo, iba a caballo. Era un pastor con olor a oveja, no se le escapaba ninguna del rebaño.

Era tan querido por su Chiclayo, que los sacerdotes y habitantes dan un testimonio jamás oído: “Nosotros rezábamos para que no fuera Papa. Queríamos que se quedara acá. Que volviera a esta patria que es la suya”.

Hoy los chiclayanos dicen que es un milagro del Señor del Costado desde el papado hasta la recuperación de su salud. Rezaron día y noche para que superara ese trance de la operación del pulmón. Algo de cierto debe haber, porque la mayoría de los especialistas, explicaban, que era una intervención, que necesitaba cuatro semanas de reposo y ocho, sin viajar en avión.

El 13 de noviembre, ya en Perú, estará en su amada Santa Cruz, frente al Señor del Costado, justo ese día, se cumple un mes que le sacaron un nódulo del pulmón. Creer o reventar. El obispo Robert Prevost y el cardenal Bergoglio se conocieron en Buenos Aires. Acá, en San Agustín, oficiaron una misa juntos. Hubo empatía.

Siempre estuvieron en contacto. Se frecuentaban en Roma, hasta que sus últimos tres años de vida, Bergoglio, quien no desconocía el trabajo pastoral de Prevost, lo nombró cardenal al mismo tiempo que lo designó superior del dicasterio de los obispos. Todos los sábados, se reunían, en Santa Marta, adonde pasaban horas hablando. Cuando había sínodos, el trato era diario.

La coincidencia en la doctrina social de la Iglesia es absoluta. Tienen temperamentos diferentes, pero un gran sentido del humor que compartían, la sensibilidad popular, la firmeza en las decisiones. Solo por mencionar algunas.

Leon XIV es fuerte y no le tiembla la mano para poner límites. Es la persona indicada para el lugar que ocupa. Tiene una velocidad mental que acompaña con destreza física (siempre fue deportista). Es tan rápido que juega a la mancha con los halcones. Cuando se trata de defender a los más débiles es un águila guerrera. Francisco no se equivocó en el casting.

Durante el cónclave, la ambición del cardenal Pietro Parolin por el trono de Pedro no tenía límites. Los italianos que lo postulaban argumentaban que, después de la gestión de Francisco, hacía falta alguien más diplomático y por eso insistían con Parolin.

Ahí nomás, el cardenal Ángel Sixto Rossi se puso de pie y dijo: “Jesús no era diplomático”. Lo demás fue silencio y salió el humo blanco. Habemus Papa.