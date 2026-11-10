“Volver”, el tango que acompañó a León XIV: lo citó ante Milei y los obispos se lo cantaron en una cena

El tango “Volver”, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, acompañó la visita del papa León XIV a la Argentina. El Pontífice lo citó en su primer discurso ante el presidente Javier Milei y la dirigencia política, y días después los obispos se lo cantaron a capela durante una cena en la Casa Arzobispal de Buenos Aires.

En un video que circuló en redes sociales se ve a los presentes entonar distintas estrofas de la canción, puramente a capela y sin acompañamiento musical. La interpretación colectiva arrancó sonrisas y aplausos del Pontífice.

Entre los pasajes que cantaron estuvieron "sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada" y "qué febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra". El tramo terminó con: "Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez".

Al cierre, los presentes gritaron “¡Viva el Papa!” y lo despidieron con una ronda de aplausos, a la que se sumó el propio León XIV. Lo acompañaron en la velada el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

Gardel en el discurso del Papa

La cena retomó una referencia que el Papa ya había hecho el domingo 8 de noviembre, en su primer mensaje ante Milei y la dirigencia política y social del país. En ese discurso mencionó a los pueblos originarios, la economía al servicio de la gente, el Martín Fierro, el mate, Jorge Luis Borges y el cuidado de la ecología. Y, para hablar del paso de las generaciones, recurrió a “Volver”.

“Admirar el camino recorrido por esta Nación, vuelve la imagen que ha acompañado estas palabras. Cada generación recibe una Patria que otros han puesto en sus manos. Durante un tiempo le corresponde habitarla, servirla y hacerla crecer. Después deberá entregarla; sí, como cantaba Gardel, 'es un soplo de vida', pero perdura el bien. Perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir y la fe nos invita a mirar todavía más lejos hacia la felicidad eterna, a la que Dios nos llama”, manifestó.

En el mismo mensaje, León XIV pidió mejores condiciones para que los jóvenes no tengan que emigrar para encontrar un futuro. La referencia al tango, asociado históricamente a los exilios políticos y económicos de los argentinos, funcionó como puente entre la cultura popular y ese reclamo.

De la prohibición del tango al elogio de León XIV: el Papa citó a Gardel y Lepera para hablar del futuro argentino

La mención también remitió al papa Francisco, que durante su pontificado contó que extrañaba costumbres porteñas como caminar por la avenida Corrientes y comer una porción de pizza, y que habló del tango y del mate como parte de la identidad de los argentinos.

La escena contrasta con la relación que la Iglesia tuvo con el tango a comienzos del siglo XX. En la década de 1910, desde Francia se lo condenó por indecente. Según el relato más difundido, recién a principios de los años 20 fue aceptado en el Vaticano, cuando se bailó ante el papa Benedicto XV y este consideró que no tenía nada de condenable.

Más de un siglo después, un Papa lo citó ante el Gobierno argentino y los obispos se lo cantaron en una cena.

IC/ML