La Noche de los Museos 2026: los recitales y espectáculos que se podrán disfrutar en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de los Museos, que se realizará el sábado 14 de noviembre, de 19 a 2. Durante la 22.ª edición del evento, vecinos y turistas podrán ingresar de manera libre y gratuita a más de 350 espacios culturales y edificios emblemáticos, que ofrecerán distintas actividades, entre ellas exposiciones, talleres, visitas guiadas y espectáculos musicales en vivo.

La programación incluirá propuestas para distintos públicos y gustos musicales, con presentaciones de tango, folclore, jazz, rock nacional, música clásica, boleros y ritmos latinoamericanos, además de espectáculos de danza y sets de DJ en los jardines de algunos museos.

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La Noche de los Museos

Para facilitar los traslados, habrá transporte público gratuito. Los colectivos podrán utilizarse sin costo desde las 18 del sábado hasta las 3 del domingo, con el pase libre del evento. También se extenderá el horario de las líneas B y D del subte hasta las 2, mientras que las líneas A, C, E, H y el Premetro funcionarán desde las 19 hasta el cierre habitual del servicio. Además, estarán disponibles los buses eléctricos y Ecobici con condiciones especiales.

Zona sur: tango, folclore y ritmos latinoamericanos

En el Museo Casa Carlos Gardel, ubicado en Jean Jaurès 735, habrá varias propuestas dedicadas al tango. La programación comenzará con Serenata en el balcón de Gardel, a las 19, 20 y 21, con Rodrigo Albornoz y Leonardo Pastore, quienes interpretarán canciones desde los balcones del museo para el barrio del Abasto.

A las 19.45, 20.45 y 21.45 se realizará "Hay un desfile de extrañas figuras", una performance de tango contemporáneo inspirada en Soledad de Gardel y Le Pera. Más tarde, a las 22, 23 y 00, llegará "Canciones Inmortales", un concierto de tangos tradicionales a cargo de Viviana Scarlassa y Hernán Reinaudo.

Música en la Noche de los Museos 2026

En el Museo de Esculturas Luis Perlotti, ubicado en Pujol 644, se presentará Yana Álvarez con un concierto de ritmos autóctonos y cantos ancestrales del mundo andino y del norte argentino. El repertorio incluirá huaynos, yaravíes, cantos ceremoniales y carnavalitos. También habrá una presentación de Juega, a las 23.30, con Julia Jacob y Rubén Ash, quienes recorrerán distintos géneros como el tango, el folclore y el rock nacional.

En la Casa Fernández Blanco, de Hipólito Yrigoyen 1420, se podrá disfrutar de dos propuestas. A las 21, Chiara Imbrian ofrecerá un recital de arpa que combinará música clásica, inspiración folclórica y sonidos cercanos al minimalismo y la world music. A las 22, Claudio Guiragossian protagonizará "Destellos de Piano" en la noche porteña, un encuentro con canciones melódicas, tango, folclore, jazz y sonidos étnicos de distintas épocas y culturas.

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La programación también llegará al Museo Benito Quinquela Martín, en avenida Pedro de Mendoza 1835. A las 19.15 se presentará el ensamble "Alas para Volar", con la orquesta infantil y juvenil de la Fundación Casa Rafael. A las 20 será el turno de "Buenos Aires Canta", con coros de la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina (ADICORA).

Música en la Noche de los Museos 2026

La agenda continuará a las 21 con "Tango con un viento fresco", a cargo del dúo integrado por Cristian Asato en piano y Ayelén Pais en bandoneón. A las 22 llegará "De La Boca al Mundo", una propuesta de tango con bandoneón, guitarra y pareja de baile. El cierre musical será a las 23 con "Boleros a la luz de la Luna", un repertorio de clásicos del género interpretado por Vivi Verri y Daniel García.

Por último, en el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), ubicado en avenida de los Italianos 851, se presentará Divertrap, un espectáculo que combina teatro, música y juego para toda la familia. Habrá tres funciones: a las 20.30, 21.30 y 22.30.

Zona norte: DJ, swing, folclore y danza

En el Museo Isaac Fernández Blanco, ubicado en Suipacha 1422, habrá propuestas musicales durante toda la noche. Entre las 19 y la 1 se realizará DJ Domun & Soca, un set bajo las estrellas en el jardín del museo.

A las 20.30, 21.30 y 22.30 se presentará "Tres Swing Trío", que recorrerá clásicos del gypsy jazz y la bossa nova, con composiciones de referentes como Django Reinhardt y Tom Jobim. También habrá una presentación de "Gardel Vive en Nosotros", a las 20, 21 y 22, con el cantante Marcelo Balsells y el pianista Oscar De Elía, en un concierto dedicado al Zorzal Criollo.

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La música continuará con la Orquesta Porteña de Mandolinas, que ofrecerá un recorrido por la historia del instrumento y sus grandes éxitos, desde sus orígenes en Italia hasta su llegada a Sudamérica y Buenos Aires. Sus presentaciones serán a las 23 y a la 1.

Música en la Noche de los Museos 2026

En el Museo Histórico Cornelio de Saavedra, ubicado en avenida Crisólogo Larralde 6309, habrá un show de música y danza a las 20, protagonizado por estudiantes y docentes de escuelas de la Dirección de Educación Artística del Ministerio de Educación porteño.

A las 21.30 llegará "La Tucu Folklore", con Estela Flores y su banda, que interpretarán clásicos de la música nacional. La programación finalizará a las 23.30 con La Chilinga, que ofrecerá un espectáculo de percusión y ensamble musical para celebrar la identidad barrial y el encuentro colectivo.

El Museo de Arte Español Enrique Larreta, en avenida Juramento 2291, también tendrá música durante la jornada. Entre las 19 y la 1 se presentará Villa Diamante, con un set de DJ bajo las estrellas. Además, a las 21, 22 y 23 habrá un tablao flamenco, un espectáculo de música y danza que recorrerá distintos ritmos y expresiones del género.

En el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, ubicado en avenida Infanta Isabel 555, la música también será protagonista. Entre las 19 y la 1 se podrá disfrutar de Morenchina, con un set de DJ en el jardín del museo.

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Música en la Noche de los Museos 2026

A las 20.30 y 22.30 se presentará Water Study, una obra de danza de Doris Humphrey interpretada por estudiantes del Profesorado de Danza Aída Mastrazzi. Para cerrar la noche, a las 23 y a las 00, Marcela Sinclair y Alejandro Montaldo ofrecerán Tangos en vivo, con un repertorio de tangos orilleros en un encuentro de voz y bandoneón.

Por su parte, el Museo de Arte Popular José Hernández, ubicado en avenida del Libertador 2373, recibirá dos propuestas folclóricas. A las 22 se presentará Miguel Arce y la yunta del chamamé, mientras que a las 00 será el turno de Kevin Pereyra, el ángel de la chacarera.

PC