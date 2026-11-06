Llegó a Buenos Aires el papamóvil antibalístico y sustentable que utilizará León XIV durante su visita a la Argentina

En el marco de la histórica visita pastoral del papa León XIV a la Argentina, en las primeras horas de la mañana de este viernes 6 de noviembre desembarcó en la Terminal del Puerto de Buenos Aires el papamóvil oficial, especialmente acondicionado que trasladará al Santo Padre. Se utilizará durante los trayectos multitudinarios previstos en Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El vehículo fue visto durante su traslado sobre una plataforma, completamente cubierto con una tela negra. En las imágenes registradas pudo observarse el paso del transporte por la Ciudad de Buenos Aires, con el Obelisco de fondo.

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La llegada del rodado activa la fase final de los operativos coordinados entre la Gendarmería Nacional, el Servicio Secreto del Vaticano y la Casa Militar, en pos de garantizar el resguardo de Sumo Pontífice y la fluidez en los desplazamientos masivos de fieles que se esperan para las distintas jornadas del itinerario papal.

Los organismos a cargo de la seguridad del papa León XIV confirmaron que se dispondrán anillos de seguridad en un radio de hasta 500 metros alrededor de cada punto de detención.

Llegó a Buenos Aires el papamóvil que utilizará León XIV

El vehículo que arribó al país combina altos estándares de seguridad anti balística. La unidad asignada para esta gira sudamericana cuenta con una motorización 100% eléctrica, alineada con las directivas vaticanas en materia de sustentabilidad ambiental.

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Con ingeniería orientada a la reducción de emisiones contaminantes, la motorización del papamóvil de León XIV está compuesta por baterías de litio de alta densidad, que garantizan una autonomía extendida a baja velocidad para trayectos prolongados.

Una de las características destacadas del vehículo papal es su equipamiento de radiofrecuencia para la realización de comunicaciones encriptadas. El sistema se encuentra acoplado a la red de la Guardia Suiza y fuerzas de seguridad locales.

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Llegó a Buenos Aires el papamóvil que utilizará León XIV

- Cúpula transparente de alta resistencia: Fabricada en policarbonato blindado termoformado de ultra alta densidad, diseñada para ofrecer una visión panorámica de 360 grados sin comprometer la seguridad.

- Sistema de climatización autónomo: Regulación de aire independiente dentro de la cápsula superior para proteger al Santo Padre de variaciones térmicas bruscas.

- Asiento giratorio con ascenso hidráulico: Permite al Sumo Pontífice erguirse o rotar con facilidad para bendecir a la multitud situada a ambos lados del recorrido.

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El plan de movilidad contempla recorridos a baja velocidad para permitir el contacto visual entre el papa León XIV y los feligreses. Si bien la agenda completa se mantiene en constante ajuste por razones protocolares, la comitiva ya aprobó las arterias principales por las que transitará.

La llegada de la emblemática unidad móvil marca la cuenta regresiva definitiva para una de las visitas de mayor trascendencia geopolítica, diplomática, espiritual y turística de los últimos tiempos en Sudamérica.

PM / ds