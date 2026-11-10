Cómo recorrer la Noche de los Museos 2026, barrio por barrio

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de los Museos 2026, que se realizará este sábado 14 de noviembre de 19 a 2 de la madrugada. Durante la 22° edición del evento, vecinos y turistas podrán recorrer de manera libre y gratuita más de 350 espacios culturales y edificios emblemáticos, con propuestas que incluyen exposiciones, talleres, charlas, música en vivo y visitas guiadas especiales.

En la previa de la jornada, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el valor cultural del encuentro y sostuvo: “La Noche de los Museos es una de las expresiones más lindas: una celebración que reúne a cientos de miles de personas en espacios tanto públicos como privados e independientes dedicados al arte, a la belleza, a los recuerdos y a la memoria siempre viva”.

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La Noche de los Museos

Por su parte, la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, señaló que se trata de “un hito en la vida cultural de los porteños, un clásico que cada año crece tanto en cantidad de público como en la oferta de espacios y actividades artísticas”. Además, destacó que es una oportunidad para que vecinos y visitantes puedan encontrarse con el patrimonio histórico y cultural de Buenos Aires.

Para facilitar los traslados durante la jornada, habrá transporte público gratuito. Los colectivos podrán utilizarse sin costo desde las 18 del sábado hasta las 3 del domingo, presentando el pase libre del evento. También habrá extensión horaria en las líneas B y D del subte hasta las 2, mientras que las líneas A, C, E, H y el Premetro funcionarán desde las 19 hasta el cierre habitual del servicio. Además, estarán disponibles los buses eléctricos y Ecobici con condiciones especiales.

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Para consultar la programación completa, conocer las actividades y los horarios de cada espacio cultural, ingresar a https://festivalesba.org/ .Allí también se puede acceder al catálogo de sedes participantes y seleccionar los lugares de interés para armar un recorrido propio por los distintos barrios de la Ciudad.

La Noche de los Museos

La Noche de los Museos: qué visitar barrio por barrio

Recoleta

•Museo Nacional de Bellas Artes. •Museo Nacional de Arte Decorativo. •Centro Cultural Recoleta. •Facultad de Derecho - UBA. •Museo del Holocausto de Buenos Aires. •Museo Xul Solar. •Museo Casa de Ricardo Rojas. •Casa Nacional del Bicentenario. •Museo Borges. •MARQ - Museo de Arquitectura y Diseño. •Museo de la Televisión. •Casa del Teatro. •Museo del Hospital de Clínicas "José de San Martín". •Museo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. •Museo Histórico Hospital Bernardino Rivadavia. •Museo de Anatomía Juan José Naón de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. •Museo Central de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. •Museo de Ciencia y Técnica "Ing. Juan José Sallaber". •Museo de Farmacia Dra. Rosa D'Alessio de Carnevale Bonino. •Museo de Farmacobotánica "Juan A. Domínguez". •Museo de Histología, Embriología, Biología Molecular y Genética. •Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas. •Museo Notarial Argentino. •Fundación Beethoven. •Liceo N° 1 Museo "Nini Marshall". •Escuela Normal N° 1 en Lenguas Vivas Presidente Roque Sáenz Peña. •Escuela 1 D.E. 1 Juan José Castelli. •Club Argentino de Ajedrez. •Casa Madre del Instituto del Carmen. •Pinacoteca y Biblioteca de la Secretaría de Educación de la Nación. •Instituto de la Visión. •Azulay Art. •Cassia House. •Morris Arte Gráfico. •Grupo Scout Benito Meana y Asociación Néstor P. Meana.

San Nicolás

•Teatro Colón. •Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo F. Sarmiento. •Centro Cultural Borges. •Bolsa de Comercio de Buenos Aires. •Museo Mitre. •Museo Banco Provincia. •Museo Histórico y Numismático "Arnaldo Cunietti-Fernando" del Banco de la Nación Argentina. •Museo Histórico y Numismático "Héctor Carlos Janson" del Banco Central de la República Argentina. •Catedral Anglicana San Juan Bautista. •Museo Nacional de Arte Oriental. •Museo Judío de Buenos Aires. •Museo Beatle de Buenos Aires. •Radio Nacional. •Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. •Centro Cultural Universitario Paco Urondo. •Arthaus. •Museo Electoral de la Cámara Nacional Electoral. •Prefectura Naval Argentina. •Universidad de la Defensa Nacional. •Museo ARCA. •Museo "Vicente López y Planes" de SADAIC. •Museo Templo del Otro Partido. •Centro Cultural de la Embajada de Paraguay. •Espacio Cultural de la Democracia de la Sindicatura General de la Nación. •AGIP - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. •Banco Galicia. •Casa de Salta. •Casa Ushuaia en CABA. •Casa Argento. •Almacén y Bar Lavalle. •Galería Llordi. •Galería de Arte Palermo H. •Gallery 619. •Nueva Escuela de Diseño y Comunicación.

Monserrat

•Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo. •Casa Rosada. •Palacio Barolo. •Edificio del Molino. •Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces. •Museo de la Ciudad. •Museo Casa Fernández Blanco. •Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti". •Museo de Arte Botica del Ángel - Universidad del Salvador. •Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. •Casa de la Cultura. •Palacio Raggio de CABA / Espacio de Arte de la AADAE. •Biblioteca del Congreso de la Nación - Sala Pública de Lectura. •Museo del Mate. •Sitio Arqueológico La Cisterna. •Paseo Histórico en los antiguos coches La Brugeoise de la Línea A. •MUJU! Museo del Humor. •Estudio Abierto Palacio Barolo. •Museo de la Aduana. •Departamento Central de la Policía Federal Argentina. •Espacio Histórico de la Policía Federal Argentina. •Ministerio de Defensa. •Fundación Museo Argentino del Seguro. •Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega". •Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. •Auditoría General de la Nación. •Consejo de la Magistratura de CABA. •Centro Laurak Bat. •Museo Franciscano Monseñor Fray José María Bottaro. •Colegio San Francisco. •SACRA. •Universidad ISALUD. •UADE ART.

Palermo

•MALBA - Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. •Planetario Galileo Galilei. •Museo Evita. •Museo de Arte Popular José Hernández. •Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori. •Centro Cultural de la Ciencia (C3). •Instituto Nacional Sanmartiniano. •Museo Histórico Regimiento de Infantería 1 "Patricios". •Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes. •Club de Pescadores. •Casa Museo Fundación Alfredo L. Palacios. •Casa Polaca de la Unión de los Polacos en la República Argentina. •Feria de libros de Plaza Italia. •Feria Palermo Viejo. •Montecarlo Bar Notable. •Centro Cultural Casa Walsh. •Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. •Museo Policial - Anexo. •MOA. •Colegio 4 DE 9 Nicolás Avellaneda. •Escuela N.° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín. •Escuela Genaro Berón de Astrada N.° 9 D.E. 2. •Espacio Cultural Armenia de la Asociación Cultural Armenia. •Espacio Cultural Ari Cho. •El Jardín de la Plaza. •Zonderflag. •Margian Galería.

La Boca

•Museo Argentino Benito Quinquela Martín. •Usina del Arte. •Colón Fábrica. •Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken. •Museo MARCO La Boca. •Fundación Andreani. •Fundación Larivière Fotografía Latinoamericana. •Departamento de Estudios Históricos Navales - Casa Amarilla. •Museo Histórico de La Boca "Rubén Granara Insúa". •Bomberos de La Boca. •Memorias de San Juan Evangelista. •Experiencia Riachuelo - Navegaciones Nocturnas por Vuelta de Rocha. •Pinacoteca Luis León de los Santos. •Puerto Riachuelo. •Cantina de la calle Necochea - Fundación Casan. •Bar Notable El Portuario. •Centro Cultural El Conventillo de Nelly. •Galería Social Rimini. •RadioBar Buenos Aires. •Escuela Técnica N.º 31 Maestro Quinquela. •Escuela N.º 13 D.E. 4 "República de Chile". •Jardín de Infantes N.º 1 "Benito Quinquela Martín" D.E. 4. •Instituto Privado Hogar de la Infancia de La Boca. •Centro de Formación Profesional Sindicato Conductores Navales de la República Argentina.

San Telmo

•Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. •Museo Histórico Nacional. •Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA). •Casco Histórico. •Casa Ezeiza. •MEGA Museo de la Emigración Gallega en la Argentina Francisco Paco Lores. •Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballvé. •Museo Argentino del Títere. •Casal de Catalunya de Buenos Aires. •Club Atlético San Telmo. •Galería del Viejo Hotel. •Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. •Espacio Cultural Plaza Defensa. •La Pulpería Argentina. •Casa Cultural Pepa Noia. •Casa Cultural El Pasaje de La Luna. •Museo El Ángel. •General de Brigada Hernán Pujato. •Estudio CAT Ciencia, Arte y Tecnología. •Colegio 7 D.E. 3 "Juan Martín de Pueyrredón". •Instituto Industrial Luis A. Huergo. •Instituto Jesús María de San Vicente de Paul. •Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Retiro

•Torre Monumental. •MUNTREF Museo de la Inmigración. •Museo Isaac Fernández Blanco - Sede Palacio. •Museo Nacional Ferroviario. •Estación Retiro Mitre. •Confitería La Ideal. •Centro Cultural Coreano. •British Arts Centre. •Círculo Italiano de Buenos Aires. •Fundación Klemm. •Espacio de Arte Fundación OSDE. •Sociedad Científica Argentina. •Museo Histórico de Gendarmería Nacional. •Museo Marítimo "Ingeniero Pedro Antonio Cerviño". •Museo de la Escuela de Ciencias del Mar. •Museo del ISER. •Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. •Museo Scout Nacional. •IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. •Braque Galería de Arte.

Almagro

•Fundación Esteban Lisa. •UTN - Facultad Regional Buenos Aires. •Museo de la Inmigración Calabresa "Pascual Caliguri". •Biblioteca Argentina para Ciegos. •Museo Madre Eufrasia. •Escuela Normal Superior N.° 7 "José María Torres". •Colegio N.° 3 "Mariano Moreno". •Escuela Superior de Enseñanza Artística en Cerámica N.° 1. •Museo de la Escuela de Adultos N.º 22 D.E. 6 Martina Silva de Gurruchaga. •Centro Cultural Tití Rossi. •Espacio Cultural Portal Rojo. •Escuela 16 D.E. 8 "José María Ramos Mejía". •Escuela de la Joya. •Instituto Sudamericano Modelo.

Caballito

•Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. •Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. •Museo de Esculturas Luis Perlotti. •Club Italiano de Buenos Aires. •Fundación Instituto Leloir. •Laboratorio Patrimonial Centenera - Museo del Subte. •Museo Ferro - Club Ferro Carril Oeste. •Museo y Biblioteca Histórica de Anestesia Dr. Alberto González Varela. •Museo Histórico Desiderio Davel. •Barbería La Época. •Fundación Caleidoscopio. •Napule Galleria d'Arte. •Centro Cultural de Jubilados Nuestra Señora de los Buenos Aires.

Belgrano

•Museo River Plate. •Museo de Arte Español Enrique Larreta. •Museo Histórico Sarmiento. •Museo Casa de Yrurtia. •Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Museo Nacional del Hombre. •Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. •Escuela de Comercio N.º 7 D.E. 10 Manuel Belgran. •Casa de las Artes - Umerezartcenter & Casa Lírica. •Museo Expresionista Edmund Valladares. •Instituto Superior Santa Ana (ISSA - ISASJ - MEST). •Kinzen Casa de Té y Espacio de Arte.

Barracas

•Museo Santa Felicitas. Museo de los Túneles y Templo Escondido. •Asociación Sociedad Luz - Universidad Popular. •Centro Metropolitano del Gaming - BIG. •Estación III "Barracas" - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. •ESEA Manuel Belgrano. •Casa Scout Maestro Scout Luis Postiglione. •Espacio Peces. •Escuela de Comercio N.º 1 "Dr. Joaquín V. González" / Instituto del Carmen. •Escuela Técnica N.º 14 D.E. 14 "Libertad". •Reciclaje Electrónico Esquinazo.

Parque Patricios

•Archivo General de la Nación. •Museo Bernasconi. •Biblioteca Bernasconi. •MHU - Museo del Hospital Udaondo. •Casa Museo Tomás Espora. •Estación II "Patricios". •Polo Circo. •Templete.

Balvanera

•Congreso de la Nación Argentina. •Museo del Agua y de la Historia Sanitaria - Palacio de las Aguas Corrientes - AySA. •Museo Casa Carlos Gardel. •Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. •Casa Museo Bernardo Houssay y Museo de la Diabetes. •Santuario de Cromañón. •Sociedad Hebraica Argentina. •Estación Once - 30 de Diciembre.

Núñez

•Espacio Memoria y Derechos Humanos - Ex ESMA. •Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. •Museo Defensores de Belgrano. •Museo Archivo Tecno Educativo Lorenzo Raggio. •Cruz Roja Argentina Filial Saavedra. •Expo Bondi Solidaria. •Museo Lomas de Núñez Upper School.

Puerto Madero

•Buque Museo Fragata ARA "Presidente Sarmiento". •Buque Museo Corbeta ARA "Uruguay". •Colección AMALITA. •Museo de la Cárcova. •Pabellón de las Bellas Artes - UCA. •Museo de la Imaginación y el Juego.

Chacarita

•Club Atlético Chacarita Juniors. •Cementerio Británico de Buenos Aires. •Fundación Pío Roncoroni. •LABA (Laboratorio de Artes Buenos Aires). •Escuela Técnica N.º 32 D.E. 14 "Gral. José de San Martín".

San Cristóbal

•Asociación Aves Argentinas. •Escuela Normal Superior N.º 8 "Presidente Julio A. Roca". •Escuela de Comercio N.º 5 D.E. 3 "José de San Martín". •Asociación Civil Caminos Abiertos.

Agronomía

•Museo de Anatomía Veterinaria "Prof. Dr. Luis Van de Pas". •MUMaAg - Museo Universitario de Maquinaria Agrícola Ing. Agr. Mario César Tourn de la Facultad de Agronomía. •Biblioteca Central y Multimedia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. •Espacio de Memoria "El Altillo" - Facultad de Agronomía de la UBA.

Villa Crespo

•Centro de Documentación y Biblioteca (CeDoB) Pinie Katz. •Centro Venezolano Argentino. •Estación VI Crío. Mayor Maximiliano Cruz Firma Paz. •Escuela N.º 1 T. de la Quintana de Escalada.

Flores

•Museo Barrio de Flores. •Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza (MEMU). •Estación VII Flores - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. •Escuela N.º 15 República Oriental del Uruguay.

Saavedra

•Museo Histórico Brigadier General Cornelio de Saavedra. •Museo de las Escuelas. •Instituto Divina Providencia. •Instituto Santa María de Nazareth A-318 - Hogar Luis M. Saavedra - Parroquia Sagrada Familia.

Parque Chacabuco

•Museo del Inmigrante Italiano Manuel Belgrano. •Espacio Cultural Adán Buenosayres. •Casa Cultural. •921.

Villa Lugano

•Casa de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo. •Escuela ESEA Lola Mora. •Estación X "Lugano" - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

Colegiales

•Centro Audiovisual Inmersivo (CAI). •Galería Caminos del Arte. •La Academia Tango Club.

Constitución

•Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola. •SuperBatuque Museo de Juguetes Antiguos. •Colegio N.º 1 "Bernardino Rivadavia" D.E. 3.º.

Boedo

•Museo de Vehículos Clásicos y Antiguos. •Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad. •Polideportivo Arquitecto Roberto Pando.

Mataderos

•Vecchia República. •Centro Cultural Macedonio Fernández - Programa Cultural en Barrios.

Coghlan

•Centro Ana Frank Argentina para América Latina.

Villa Urquiza

•Centro Cultural 25 de Mayo.

Monte Castro

•Dr. Ernesto Longobardi / Escuela Técnica N.º 27 Hipólito Yrigoyen.

Villa Devoto

•Escuela Bilingüe para Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Auditiva y Formación Integral N.º 28 "Prof. Bartolomé Ayrolo".

Villa Luro

•Museo de Arte Cerámico "Fernando Arranz" - ESEA en Cerámica N.º 2.

Villa Mitre

•Museo El Templo del Fútbol - Estadio Diego Armando Maradona.

Nueva Pompeya

•Polo Bandoneón.

Villa del Parque

•Racing Club - Sede Capital.

PC/fl