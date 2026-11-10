Video: el emotivo momento en el que obispos le cantaron “Volver” de Gardel a León XIV en Buenos Aires

El papa León XIV vivió un momento emotivo durante una cena con los obispos en la Casa Arzobispal de Buenos Aires. Los presentes le cantaron a capela “Volver”, el clásico de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera y uno de los tangos más emblemáticos de la música argentina.

En un video que circuló en redes sociales se ve a los participantes entonar distintas estrofas de la canción, puramente a capela y sin acompañamiento musical. La interpretación colectiva arrancó sonrisas y aplausos del Pontífice.

Entre los pasajes que cantaron estuvieron "sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada" y "Qué febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra", El tramo terminó con: "vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez".

Al cierre, los presentes gritaron “¡Viva el Papa!” y lo despidieron con una ronda de aplausos, a la que se sumó el propio León XIV. Con visible emoción, los obispos le regalaron un momento que se convirtió en uno de los más recordados de la noche, con la música argentina como protagonista.

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El Pontífice compartió la velada con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

Otro de los momentos destacados fue cuando León XIV salió al balcón de la Casa Arzobispal, frente a la Plaza de Mayo, para saludar a los fieles que se habían acercado. Acompañado por García Cuerva, agradeció la bienvenida con pocas palabras: “Gracias por recibirme. Gracias, Argentina”. Después bendijo a los presentes y cerró con un “Viva Cristo”.

LT