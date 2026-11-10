Loris Zanata: "El discurso de León XIV en la UCA fue el más francisquista de todos"

La visita del Papa León XIV a la Argentina dejó al descubierto las continuidades y rupturas entre su pontificado y el de Francisco, pero también las tensiones que atraviesan a la Iglesia en su relación con el poder político. Para el historiador italiano Loris Zanatta, uno de los principales especialistas europeos en la historia argentina, el nuevo Papa combina una perspectiva cultural diferente de la de su antecesor con una fuerte fidelidad a la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, consideró que su discurso ante empresarios y sindicalistas en la Universidad Católica Argentina (UCA) fue "el más francisquista de todos".

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Zanatta analizó los gestos de León XIV durante su primera visita al país, el papel del episcopado argentino en sus mensajes y el enfrentamiento entre Javier Milei y la Iglesia. Además, trazó paralelismos con Juan Pablo II, examinó el contexto internacional que rodeó la elección del pontífice estadounidense y planteó las diferencias entre la última etapa del papado de Francisco y el comienzo de esta nueva etapa.

Loris Zanatta es un historiador, ensayista y académico italiano, considerado uno de los mayores especialistas europeos en la historia de América Latina, con un enfoque particular en la Argentina. Se graduó en Historia Contemporánea en la Universidad de Bolonia y se doctoró en la Universidad de Turín. Es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, en Italia. Además, se desempeña como director del Máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina de la misma institución.

Bueno, Loris, gran gusto escucharlo. Buenas tardes para usted. Tenía mucha ansiedad por escuchar su visión sobre la visita de León XIV a la Argentina, que obviamente está atravesada por el espíritu de Francisco y por el espíritu, en carne presente, de Javier Milei, un antagonista de la doctrina social de la Iglesia. Así que me parece que debe ser una de las visitas más atractivas para hacer análisis y usted tiene más credenciales que nadie para hacerlo. Lo escuchamos con mucha atención.

Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jorge, y buenos días. Sí, la verdad es que estoy siguiendo, como todos, a través de la prensa, de los videos y de las imágenes, que a veces son aún más importantes que las palabras. En general, no encuentro muchas sorpresas desde mi punto de vista, pero sí varios aspectos interesantes. Ahora, viéndolo desde la perspectiva del papa León, hay novedades y continuidades importantes con respecto a Francisco. Las novedades me complace subrayarlas. Quien sigue un poco la trayectoria del papa León ya las conoce. Se nota que es un papa que tiene una formación dentro de una Iglesia como la de Estados Unidos, una Iglesia católica minoritaria en su país, acostumbrada al pluralismo religioso y a la laicidad del Estado. Porque, a diferencia de Francisco, es un papa que no tiene, no solamente en su vocabulario, sino tampoco en su perspectiva cultural, esta idea mítica del pueblo contrapuesto a una élite. No tiene esta idea de la nación católica que condiciona o debe condicionar las instituciones políticas. Para él, el pueblo somos todos. Para él, el pueblo es, en primer lugar, una comunidad política, jurídica, basada en instituciones. No tiene ese anticapitalismo visceral ni tampoco ese antioxidentalismo muy radical que, en cambio, Bergoglio tenía. A veces aparecía más diáfano, más transparente; otras veces, no. Esta es la ruptura y es una ruptura muy importante. Después hay continuidades. Las continuidades se notan especialmente en el discurso que dio ante el mundo del trabajo. Es el discurso más francisquista, totalmente francisquista, basado en una interpretación de la doctrina social de la Iglesia. No digo radical, pero sí muy fiel a los orígenes. Por otra parte, quiso tomar el nombre de León XIV, que está dedicado a León XIII, quien fue el redactor de la primera encíclica social de la Iglesia católica. Y también es francisquista, y yo creo que ahí se nota la mano del episcopado argentino, porque sin duda estos mensajes habrán tenido un ida y vuelta entre Buenos Aires y Roma, de forma elegante, con estilo, pero claro que metió la mano. A uno puede gustarle o no, pero metió la mano en la política argentina. Esto sin duda, y es una tradición bien argentina. Si uno lee los discursos que dio en Uruguay o en otros países en sus anteriores viajes, esto no suele pasar. Si lo miro desde la perspectiva argentina, sorpresa no hay ninguna. Y esto, en cierta medida, yo lo lamento, porque la relevancia del impacto de la palabra del Papa, como siempre, depende de cómo la interpretan aquellos a quienes está dirigida. En este caso, los argentinos: los creyentes, las instituciones, las autoridades y todos los demás. La vieja costumbre argentina, que yo he estudiado mucho —no voy a aburrir explicando las razones históricas por las que se produjo, y tampoco tendría tiempo para hacerlo—, es utilizar la Iglesia los unos contra los otros. Y aquellos que piensan que hoy les viene bien utilizar el mensaje religioso contra los otros, capaz que mañana, cuando estén en el Gobierno, van a encontrar que los otros utilizarán la Iglesia contra ellos. Y eso es darle un rol a la Iglesia que yo no creo que le competiría en un país democrático. En la Argentina hay un Gobierno y hay una oposición. La oposición no necesita fortalecerse con la palabra del Papa para criticar al Gobierno. Por su parte, también es cierto que el Gobierno se la buscó, porque Milei hizo provocaciones continuas a la Iglesia de forma totalmente innecesaria. Él está libre de pensar lo que quiera. Yo también soy súper crítico de la Iglesia, siempre lo fui, pero que el presidente de la Nación se mofe todo el tiempo del concepto de justicia social, que valdría una reflexión un poco más seria, que ataque al pontífice en su momento y que, a su vez, busque un fundamento religioso para su política... Lo está haciendo todo al revés. Pero repito, no me parece un aspecto positivo, aunque no sea nada nuevo en la Argentina. Casi diría que es la regla: tirar de la Iglesia para un lado o para el otro por razones políticas no es una buena costumbre.

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Loris ayer hablamos con el Obispo de Chicago, que además había sido mentor del mismo León XIV, es quien lo había acompañado inicialmente, un hombre de más edad que él, que lo había acompañado originalmente a Lima y que es actualmente obispo de Chicago. Como usted vio, en el estado de Illinois los demócratas sacaron una diferencia muchísimo mayor que en el promedio del país. Por momentos, tres cuartas partes de la población votaron a los demócratas, justo en el lugar donde Prevost había votado. Si bien la Iglesia católica es una minoría dentro de Estados Unidos, ¿usted le asigna algún punto de inspiración, por lo menos en un discurso tan social como el que tuvieron los demócratas en las últimas elecciones de Estados Unidos, a que tienen un papa norteamericano?

Probablemente sí. Yo estuve leyendo muchos análisis sobre las elecciones de Estados Unidos, pero también sobre varias elecciones que se están dando en el mundo, con resultados que comienzan a dar un sentido de cambio. No sé cuánto se va a consolidar, pero sí hay un cambio de atmósfera, de clima internacional. Ahora, en estos análisis, sin duda hay una demanda de más atención social. Es inevitable, casi diría que es un rebote casi inevitable después de un Gobierno en el que no solamente hicieron políticas de mercado. Yo estoy a favor de la política de mercado. Es que lo hicieron de forma tan cínica, de forma tan arrogante, como si tuvieran la piedra filosofal en el bolsillo y sus recetas pudieran solucionar cualquier cosa. Hemos asistido en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, como sabemos, a la arrogancia de los poderosos. Se inventaron o elaboraron teorías para explicarnos que su poder y su riqueza son justos, son correctos, son casi derivados directamente de Dios. Porque el elemento religioso que utilizaron para legitimarse es importante. Entonces, en ese sentido, puede ser que los demócratas hayan aprovechado o hayan gozado de un mayor apoyo, especialmente entre los católicos. Entre los católicos, sí, hay encuestas y estudios que muestran que han votado mayoritariamente por los demócratas. Pero yo creo que también, como siempre, se vota a favor de alguien y en contra de otro. Muchos de los que han votado a los demócratas lo han hecho para votar en contra de Trump, no lo dudo. Como muchos habrán votado en Israel en contra de Netanyahu, como en Brasil en contra de la amenaza de Bolsonaro. Al final, el electorado, tengo la impresión de que comienza a cansarse de personajes extremos, de personajes que prometen la luna y que, la verdad, no son creíbles. Deberían ser un poco más moderados, deberían estar un poco más cerca del sentido común. Me gusta pensar en estos votos un poco más como el regreso al sentido común. Palabra casi trivial, pero tan importante en la política.

Loris, usted dice que se percibe un cambio de atmósfera, de humor en el mundo, que distintas elecciones en Sudamérica, en Norteamérica y en otras partes del mundo parecerían indicar. Me gustaría saber si usted encuentra alguna variable que nos permita comparar este cambio de humor, de atmósfera, después de un corrimiento continuo hacia un capitalismo de mercado cada vez menos regulado. ¿Qué puede representar la figura de un papa de Estados Unidos como Prevost, en continuidad con Francisco y, salvando las gigantescas distancias, con lo que representó en su momento para el este europeo el papa Juan Pablo II? Es decir, ¿hay alguna relación entre que los papas son agentes o pacientes, es decir, causa o consecuencia, o las dos cosas simultáneamente, de esos humores de época? ¿Podríamos decir que el Espíritu Santo tendría la capacidad de elegir a la persona adecuada para cada uno de los momentos o es una interpretación excesivamente metafísica? Lo veo sonreír ahí.

Depende de si uno es creyente o no. Yo no soy creyente, de manera que, claro, no pienso que esto tenga que ver con el Espíritu Santo, pero todos están libres de pensarlo e interpretarlo como crean. Bueno, es como tú dices: causa y consecuencia, las dos cosas. Después, cada pontífice debe tener la habilidad, la capacidad de interpretar la época en que vive. El espíritu de los tiempos se escribía en los documentos finales del Concilio Vaticano II y algunos lo hacen mejor que otros. Es claro que hay paralelismos, por tu pregunta, especialmente con Juan Pablo II. Estoy notando en los textos, no solamente en este viaje, sino también en los anteriores, que Prevost, el papa norteamericano, ama citar a Juan Pablo II y no creo que sea casual. Al mismo tiempo, no habría que exagerar con los paralelismos. Esa era una situación realmente especial. Era especial el lugar de donde venía Wojtyła: Polonia, un país nacionalcatólico por excelencia, no solamente católico, nacionalcatólico, y que estaba, como sabemos, prisionero dentro del Imperio soviético. Y en una época en que la Iglesia católica tenía todavía un predicamento universal muy fuerte. Hoy no creo que lo tenga tan fuerte como entonces. Prevost no viene de un país que vive la misma situación, pero es cierto también que su papado, viniendo de Estados Unidos, en un momento en que Estados Unidos parece haberse transformado —yo espero que esto no sea definitivo— de un faro potencial, por lo menos de libertades, en un faro potencial, también espero, de, no digo esclavitudes, pero sí de limitación de las libertades, puede estar jugando un rol en el cambio de clima internacional. Pero no le daría demasiado peso, ni a él ni al Espíritu Santo. Son muchos los factores que coinciden en esa dirección, me parece, y él los acompaña.

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¿Usted cree que el espíritu de época que usted marcaba, que estaba presente en el Concilio Vaticano II, estuvo presente en la elección de los cardenales de un papa norteamericano, que jugó a favor en la elección de la oportunidad que podía tener su elección?

Supongo que sí, supongo que sí. Como siempre, cuando terminan los cónclaves después aparecen un montón de indiscreciones y uno tampoco sabe qué crédito darles. Yo, desde el primer momento, hablando también con mucha gente mucho más especialista que yo, mucho más adentro de las cosas del Vaticano de lo que yo puedo estar, veo una discontinuidad dentro de la continuidad por parte del cónclave. La última etapa del pontificado del papa Francisco había sido una etapa de ocaso, en cierto sentido. A veces pienso que probablemente, cuando fue elegido Francisco, los cardenales pensaban que sería un pontificado más breve. Fue un pontificado de ruptura en algunos aspectos, pero las rupturas no pueden durar demasiado y, al final, el pontificado de Francisco se había vuelto un poco incómodo para muchos. Tenía formas autoritarias en el gobierno de la Iglesia, tenía formas un poco demagógicas en la manera de encarar los problemas internacionales y se alejaba demasiado de la cristiandad occidental en nombre de un tercermundismo bastante anacrónico. Esto pensaban muchos, y eso pienso yo también, en realidad. De manera que la elección me parece que fue continuidad porque, como decía al comienzo de esta charla que estamos teniendo, en términos de doctrina no hay un cambio significativo. Pero en las formas, en el manejo de la institución, en la visión del mundo y de los problemas globales, la diferencia es significativa. Me gusta pensar, y siempre pensé esto, que, como pasa con los ciclos históricos, también la Iglesia, en cierta medida, se adecua, se adapta al alternarse de los ciclos históricos. Viene un pontífice de ruptura y después viene un pontífice más de consolidar el cambio. Este me parece que es un pontífice llegado para consolidar el cambio.

Esa idea de Heráclito, ¿no? De continuidad y cambio. Loris, como siempre, hablar con usted es un lujo, un placer. Le agradezco siempre su predisposición para con nosotros. Le mandamos un abrazo del otro lado del Atlántico y nos mantendremos en contacto en la medida que usted lo permita. Muchísimas gracias.

Placer mío, Jorge. Muchísimas gracias a todos.



LMM