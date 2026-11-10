“Bendecime a mí y a mi familia”, el pedido conmovedor de un niño a León XIV en Córdoba

La comitiva avanzaba entre cantos y pancartas, cuando la voz de un niño se hizo escuchar entre la multitud que se agolpó en la Explanada de la Catedral de Córdoba y logró romper con el protocolo al interpelar al papa León XIV con un grito desgarrador, quien pidió detener el vehículo. Se acercó, le tomó las manos y escuchó atentamente su pedido: “Bendecime a mí y mi familia”.

En ese clima de fervor popular, el menor que se encontraba sobre los hombros de su padre, protagonizó un diálogo conmovedor y el Sumo Pontífice le trazó la señal de la cruz sobre la frente.

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Acto seguido, León XIV extendió una bendición especial para toda su familia y expresó: “La oración sincera de un niño llega directamente al corazón de dios; nunca dejen de pedir con esa fe pura” y les ofrendó un rosario antes de retomar el recorrido pautado.

El encuentro no sólo marcó uno de los momentos más destacados de la visita papal, sino que también se viralizó de inmediato en redes sociales y medios internacionales.

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Un gesto conmovedor que trasciende la fe: el encuentro entre el niño y el papa León XIV

La escena refleja la búsqueda de paz, unidad y protección familiar que moviliza a miles de personas en momentos de incertidumbre, consolidándose como el símbolo del inicio de la jornada pastoral en Córdoba.

Nene le hace un pedido al papa León XIV tocándole el corazón | Crédito: Captura de video

La llegada del papa León XIV a suelo cordobés estuvo marcada por la emoción de los chicos que se acercaron para recibirlo. Entre banderas, dibujos, cartas y regalos, un grupo de nenes logró quedar cerca del Santo Padre, le cantó y esperó su turno para saludarlo.

La Catedral de Córdoba, una de las construcciones religiosas más representativas de Argentina

La Catedral de Córdoba, ubicada frente a la Plaza San Martín, es una de las construcciones religiosas más representativas de la Argentina y forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Este martes, el papa León XIV visitará el templo como parte de su recorrido por la capital provincial, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y representantes de la Iglesia.

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La iglesia, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, es considerada uno de los edificios barrocos más antiguos de Sudamérica. Su construcción atravesó varios siglos, sufrió derrumbes y tuvo distintas etapas de reconstrucción hasta alcanzar la imagen arquitectónica que conserva en la actualidad.

PM