Este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Con esa frase, difundida y luego borrada en redes sociales, León XIV selló una visita apostólica histórica a la tierra de Francisco. El viaje saldó la deuda de los 12 años en que Jorge Bergoglio no regresó al país, rompió 39 años sin visitas papales desde Juan Pablo II en 1987 y convocó a más de ocho millones de personas, cerca del 20% de la población. Pero, sobre todo, dejó en claro el perfil social de su pontificado y expuso contrastes profundos con el rumbo político y económico del gobierno de Javier Milei.

A lo largo de una agenda marcada por el legado de su antecesor, León XIV se encontró con una Iglesia argentina moldeada por Bergoglio, quien designó a 40 de los 92 obispos activos y consolidó una pastoral cercana a los sectores populares, como los curas villeros. Desde ese territorio, el Pontífice trazó diez definiciones clave que chocaron de frente con los postulados libertarios, más allá de la única coincidencia explícita en el rechazo al aborto.

En el Palacio Libertad, frente al Presidente, planteó el primer eje: el respeto al que piensa distinto, llamando a cuidar la palabra, buscar acuerdos y ejercer el poder con prudencia. Allí mismo reclamó fortalecer la educación pública, la universidad y la investigación para que los jóvenes puedan proyectar su futuro en el país, en pleno debate por el financiamiento universitario.

Su tercer mensaje estuvo dirigido a la protección de las personas con discapacidad, a quienes abrazó en el Cottolengo Don Orione al afirmar que el progreso de una nación se mide por cómo acoge a los más vulnerables, en contraste con los reclamos por el desfinanciamiento del sector. En la Universidad Católica reivindicó luego la justicia social —calificada por Milei como una “aberración”—, respaldó las demandas de tierra, techo y trabajo de los movimientos populares y sentenció que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

También retomó la agenda ambiental al advertir sobre la crisis ecológica frente a un Gobierno que desestima el cambio climático, y recordó que la propiedad privada conlleva una “hipoteca social” que obliga a compartir los bienes con equidad, en sentido opuesto a las iniciativas oficiales sobre su inviolabilidad. Asimismo, en línea con su encíclica Magnifica Humanitas, pidió regular la inteligencia artificial y subordinar la técnica a la ética para proteger el empleo, distanciándose de la desregulación promovida por la Casa Rosada.

En la cárcel de Devoto abogó por la misericordia y la reinserción social de los presos frente al endurecimiento penal, y reclamó luego por el trabajo digno, los desempleados, los precarizados y los jubilados golpeados por el ajuste. Finalmente, reivindicó un Estado presente e insustituible en la redistribución justa de oportunidades, en abierta antítesis con la voluntad presidencial.

Con gestos y palabras, Robert Prevost dejó un decálogo que confronta con los valores hegemónicos del oficialismo. Como si el espíritu de Francisco hubiera guiado cada paso de su sucesor, la visita consagró a dos papas identificados con la Argentina y dejó un legado claro: diez mandamientos sociales para el país. *Periodista especializado en politica internacional