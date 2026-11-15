Mejor prevenir que curar

Hace más de 10 años, en diciembre de 2015, publiqué en este mismo espacio una columna en la cual proponía considerar el sistema de educación dual como una alternativa para enfrentar una dura realidad: la cantidad de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Según un estudio de la UCA, en el segundo semestre de 2004 se encontraba en esa situación el 24,1% de los jóvenes de 18 a 24 años de los aglomerados urbanos relevados por el INDEC. El mismo estudio registra un 21,9% para igual período de 2014 y un 19,1% para 2024. Los datos muestran una mejora, aunque todavía casi uno de cada cinco jóvenes se encontraba fuera de la educación y el empleo.

¿Cuántos de ellos se convertirán en potenciales beneficiarios de planes sociales? ¿Cómo evitarlo? ¿Por qué esperar a que un joven de 18 años termine su educación secundaria o la haya abandonado para intentar recuperarlo mediante la formación de capital humano? ¿Por qué no prevenir el problema años antes, cuando el joven se encuentra cursando la secundaria?

El sistema de educación dual alemán nos provee una respuesta. La posibilidad de formarse en una ocupación durante la educación secundaria puede cambiar las posibilidades de vida futura de innumerables jóvenes y reducir un potencial semillero de “ni-nis”.

Educación para el trabajo

En un sistema dual el estudiante se forma conjuntamente en la escuela y en una empresa, mediante actividades que se coordinan como parte de su educación. Esa continuidad distingue la propuesta de una pasantía ocasional. Se busca que el joven llegue al final del secundario con una profesión aprendida y una primera experiencia laboral.

A modo de ilustración, recordemos lo relatado en 2021 por Daniel Herrero, por entonces presidente de Toyota Argentina, sobre las dificultades de la empresa para contratar 200 operarios con secundario completo en la zona de Zárate-Campana. El episodio mostraba una barrera concreta para acceder al empleo, aun cuando existían puestos por cubrir, en un sector con salarios superiores al promedio nacional. Una educación dual más extendida podría haber contribuido a reducir esas dificultades, al vincular los estudios con una salida laboral concreta.

El proyecto de Ley de Libertad Educativa contempla, en sus artículos 22 y 40, trayectorias personalizadas en la secundaria y una mayor articulación con los sectores de la producción y el trabajo, un marco que podría favorecer la expansión de la educación dual en nuestro país.

En Alemania, los programas duales ofrecen una alternativa para cursar el tramo final de la secundaria. Suelen durar tres años, combinan empresa y escuela vocacional, abarcan alrededor de 300 ocupaciones y contemplan remuneración para los aprendices.

Es importante remarcar, una vez más, que no se trata de una pasantía ocasional ni de un agregado marginal al final de la secundaria. Es una trayectoria y esa diferencia no es menor frente a algunas experiencias realizadas en nuestro país.

Siempre es mejor prevenir que curar. Distintos jóvenes tienen distintos gustos, aptitudes, realidades y proyectos de vida. Una mayor libertad educativa, caracterizada por la posibilidad de optar por una trayectoria dual durante sus estudios secundarios, contribuiría a que muchos de ellos accedan a posibilidades de vida hoy inexistentes.

Preparar para el trabajo no es degradar la educación. No hay razón para asumir que un único recorrido es digno y que todos los demás son alternativas menores.

Siempre es mejor prevenir que curar. ¿Cuántos menos “ni-nis” habría hoy en la Argentina de haberse extendido la posibilidad de cursar educación dual 10 años atrás? ¿Cuántos menos potenciales beneficiarios de planes sociales se hubiesen generado?

La educación dual puede ser la llave del reino, ya no para enfrentar la tremenda herencia de miles de personas que subsisten en base a planes sociales, y a quienes es imprescindible dotar de capital humano para permitirles ganar su propio sustento y de esa forma reinsertarse en la sociedad productiva, sino para prevenir que nuevas generaciones sigan el mismo oprobioso camino. ¿Qué mejor política social?



*Miembro de la Academia Nacional de Educación y Director del UCEMA Friedman Hayek Center.