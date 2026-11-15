Que la crisis no nos deje sin teatro

Buenos Aires es una ciudad que respira teatro. Cada noche se encienden escenarios, se cuentan historias y miles de personas encuentran un lugar para emocionarse, pensar y compartir. Pero esa vitalidad también siente los efectos de una crisis que limita el consumo cultural y amenaza la diversidad de nuestra cartelera.

Los datos de AADET muestran una recuperación todavía insuficiente. Entre enero y octubre de 2026 la asistencia creció un 2% respecto de 2025, pero sigue un 10% por debajo de 2023. Las funciones cayeron un 3% y los títulos registrados hasta septiembre pasaron de 539 a 510.

Hay otro dato revelador: apenas diez espectáculos concentran el 48% de la recaudación. Celebremos cada sala llena, pero no confundamos el éxito de algunas obras con la salud de todo el sector. Buenos Aires necesita que más propuestas encuentren sus públicos. La situación del teatro independiente es todavía más preocupante. Según cifras del sector publicadas en septiembre, había cerrado el 10% de las salas independientes. Detrás de ese porcentaje hay espacios construidos durante años, proyectos colectivos, artistas y trabajadores que pierden oportunidades de crear.

Desde ARTEI también advierten sobre una fuerte disminución de espectadores y producciones, las dificultades para sostener los costos y el desfinanciamiento del Instituto Nacional del Teatro. No son solamente problemas de taquilla: está en juego una parte esencial de la diversidad cultural de la ciudad. Porque cuando cierra una sala independiente no desaparece solamente un escenario. Perdemos un lugar de experimentación, de encuentro entre vecinos y artistas, de trabajo y de historias que quizás nunca lleguen a contarse.

Necesitamos políticas activas para ampliar y formar públicos: campañas que inviten a descubrir nuevos espectáculos, entradas accesibles, incentivos para jóvenes y familias, acuerdos entre el sector público y el privado y apoyo sostenido a las salas independientes. No alcanza con esperar que la gente vuelva al teatro. Hay que generar las condiciones para que pueda hacerlo.

Recuperar espectadores es importante. Pero esa recuperación debe llegar a más salas, más producciones y más trabajadores. Que la crisis no termine decidiendo qué historias pueden contarse y cuáles quedan sin escenario. Una ciudad llena de cultura es maravillosa. Una ciudad donde cada vez más personas pueden crearla, compartirla y disfrutarla es una ciudad mejor.

*Gestor Cultural. Exdirector del Centro Cultural San Martín.