Un soborno ruso del tamaño de Europa

NUEVA YORK— El presidente de EE. UU., Donald Trump, y sus compinches están deseosos de normalizar las relaciones con Rusia a cambio de lucrativos acuerdos petroleros. Al hacerlo, están impulsando la estrategia del presidente ruso, Vladímir Putin, de aislar sistemáticamente a Ucrania, haciendo que su defensa resulte tan costosa que el apoyo popular al país en Europa se evapore.



Tras más de cuatro años de guerra a gran escala, está más que claro que Rusia no puede ganar en el campo d e batalla. Tampoco puede obligar a Ucrania a rendirse por medios económicos o políticos. El siguiente paso del Kremlin fue asegurarse la ayuda de Trump. El objetivo de Putin en la cumbre de agosto de 2025 en Anchorage, Alaska, como demuestran las declaraciones de varios funcionarios rusos, era persuadir a la Administración Trump para que presionara a Ucrania a rendirse. Cuando el Gobierno ucraniano se mantuvo firme ante la presión estadounidense, el Kremlin llegó a la conclusión de que necesitaba la participación activa de la Administración Trump en favor de Rusia.

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Las conversaciones en curso sobre el regreso de empresas estadounidenses a Rusia, lideradas por el yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado especial de Trump (y también magnate inmobiliario neoyorquino) Steve Witkoff, reflejan ese esfuerzo. Utilizando como incentivo vagas promesas de beneficios derivados de los combustibles fósiles "tras el fin de la guerra", Putin busca alinear los intereses económicos de Trump con los objetivos estratégicos de Rusia, dando a Trump una razón para declarar el fin de la guerra o, mejor aún, para obligar a Ucrania a capitular. No importan los años de horrible conflicto, los innumerables crímenes de guerra, los millones de personas asesinadas o desplazadas, ni el trauma generacional; Trump quiere su parte.



Lo desconcertante es que este soborno no beneficiará a Estados Unidos, ni a las empresas estadounidenses en particular, ni a los ejecutivos empresariales. Puede que enriquezca brevemente a quienes gravitan en torno a Trump, pero es poco probable que los beneficios perduren en un país donde el asesinato y la expropiación son un riesgo empresarial real. La cínica expresión "maski-show" (tomada de un programa de televisión de los años noventa) y el término más directo "raiding" describen artimañas en las que individuos enmascarados y armados irrumpen en las sedes de las empresas, falsifican documentos o imponen cambios aparentemente legales en la propiedad y la estructura corporativa.



La Administración Trump y algunos ejecutivos estadounidenses no comprenden que, para el Kremlin, los acuerdos y los tratos comerciales no son oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosa. Son herramientas que la élite rusa utiliza para obligar a la otra parte a cumplir sus compromisos, al tiempo que se desentiende de sus propias obligaciones tan pronto como le resulte rentable hacerlo.



Es difícil transmitir a un público occidental hasta qué punto son corruptos los políticos y funcionarios rusos. El sistema bizantino ruso, caracterizado por una maraña de tramas delictivas entrelazadas, no tiene un equivalente real en Occidente.

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Sin embargo, los inversores y las empresas estadounidenses han sido víctimas de estas prácticas en repetidas ocasiones. Bill Browder y George Soros perdieron miles de millones de dólares cuando les fueron confiscados sus activos rusos. Paul Klebnikov, editor de Forbes Rusia, fue asesinado a la salida de su oficina en 2004. El ejecutivo petrolero Bob Dudley fue expulsado del país. Y Paul Whelan, un ejecutivo de seguridad corporativa, fue encarcelado en 2018 y pasó casi seis años en prisión antes de que un intercambio de prisioneros le permitiera regresar a EE.UU.



Muchas empresas occidentales y de Asia Oriental que operan en Rusia también se han visto obligadas a vender sus activos a precios simbólicos. Otras no han podido repatriar sus beneficios o se han visto obligadas a ceder el control de sus operaciones. Carlsberg y Danone se vieron obligadas a vender sus activos rusos por debajo del valor de mercado, y ExxonMobil registró una amortización de 4.6 mil millones de dólares en 2022 tras anunciar su retirada de Rusia. Posteriormente, el Kremlin transfirió su participación en el yacimiento petrolífero de Sajalín-I a una filial de Rosneft, aunque ExxonMobil ha firmado desde entonces un acuerdo preliminar destinado a recuperar sus pérdidas. Muchas otras empresas, entre ellas Ford, Nissan, Mazda, Hyundai, Shell, Société Générale y TotalEnergies, han sufrido enormes pérdidas.



Lejos de ser un El Dorado de Oriente, Rusia es un país de aproximadamente 143 millones de habitantes con unas infraestructuras deterioradas y una economía estancada, sostenida por un gasto público en defensa insostenible. Dados los bajos ingresos, no es precisamente un mercado lucrativo, y los oligarcas locales o los miembros de los servicios de seguridad pueden "liberar" a los propietarios de activos rentables, y de hecho lo hacen. Esto ya ha ocurrido en numerosas ocasiones, sobre todo con los proyectos petroleros de Sajalín-I y Sajalín-II.



Sin embargo, el aparente quid pro quo es evidente. A cambio del acceso al petróleo y al gas rusos, el Kremlin quiere que se ponga fin a las sanciones estadounidenses, lo que espera que le permita continuar indefinidamente su guerra contra Ucrania y Europa. Si Rusia logra sobornar a los funcionarios estadounidenses adecuados para que se pongan de su lado, la atención se centrará en Europa, que se verá entonces presionada para abandonar a Ucrania.



Los funcionarios estadounidenses que participen en tales transacciones probablemente se convertirían en parias internacionales, lo que podría hacerlos aún más dependientes de Rusia. El Kremlin cultiva este tipo de relaciones. El ex canciller alemán Gerhard Schröder y Karin Kneissl, la exministra de Asuntos Exteriores austriaca prorrusa, aceptaron puestos honoríficos en empresas energéticas rusas tras abandonar sus cargos políticos. Pronto se vieron bienvenidos en Moscú y vilipendiados en todas partes.



La obsesión maníaca de Putin por destruir la soberanía ucraniana y borrar la identidad ucraniana no cesará. Pero Ucrania ha demostrado su determinación de seguir luchando, y las encuestas nacionales muestran que los ucranianos rechazan de forma abrumadora la rendición. Incapaz de doblegar a Ucrania, Putin dirigirá su agresión contra Europa.



El Kremlin ya ha incrementado drásticamente su actividad hostil en toda Europa, atacando infraestructuras estratégicas de defensa en Estonia y la República Checa, intentando derribar aviones de carga civiles con destino a Norteamérica, amenazando a altos cargos del Gobierno y tramando asesinatos de líderes empresariales. Las agencias de seguridad y los líderes europeos advierten de una escalada significativa por parte de Rusia en cuestión de "meses, no años".



La traición de Trump a Ucrania dejará a Europa sola frente a la agresión rusa, con Estados Unidos potencialmente en el bando contrario. E incluso si fracasa, un ataque contra Europa proporcionará a Putin una ventaja adicional para exigir concesiones y una oportunidad para desviar el debate interno de su humillante derrota militar.



Andrew Kosenko es profesor asociado de Economía en la Facultad de Administración de Empresas del Marist College.

Derechos de autor: Project Syndicate, 2026.

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