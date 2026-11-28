En su obra póstuma Facundo, Domingo Faustino Sarmiento con un gran prosa describió el conflicto protagonista del siglo XIX y que, sin saberlo, continúa en esencia en la actualidad con o sin los mismos nombres, pero con el mismo sentido. Como punto de partida tomo la postal de lo sucedido en Caballito y me pregunto: ¿qué hay detrás de la frase “En la Ciudad la ley se cumple y el orden es regla”?

Para ello hay que volver un poquito el tiempo atrás. La última elección parlamentaria terminó de encender las alarmas oficialistas. Jorge Macri se dio cuenta que el amarillo puro ya no es el color favorito de los porteños. ¿Por qué se había teñido de violeta? Básicamente por dos cuestiones. Al Jefe de gobierno le reclamaban mayor preferencia tanto en servicios públicos (recordemos el “olor a pis” de Larreta) y más seguridad.

Ese electorado, mayormente enfrentado al peronismo, veía en Milei y en Patricia Bullrich los autores del fin de los piquetes. Esa represión refuerza el apoyo de los “ciudadanos de bien”. En el medio se coló una agenda importante para la cierto sector propietario medio, que es la lucha contra las usurpaciones, bandera que había sido olvidada durante años. El tema es la concepción hacia el otro, ¿hay realmente lugar para la/el otra/o cultural?

E inmediantamente se adoptó la doctrina trumpista de los muros con la construcción del enemigo eterno del porteño medio y bien acomodado, que es el conurbano. Ese que viene a usar los servicios de la ciudad, los hospitales, las universidades… ¡todo! No importa que la basura se tire en el conurbano, total allá viven hacinados. Esa lógica puertas adentro de la Gral. Paz enamora a un electorado cansado de los cortes, de los “malos”.

El omnipresente civilización / barbarie divide a la ciudad. La civilización “porteña” blanca y de bien, contenta con el Papa pero lo prefiere lejos así no ve su quehacer diario. Esa civilización emparentada con las fuerzas rengas del cielo se encaminan hacia un acuerdo electoral para mantenerse viva, “limpia” y ordenada.



En la barbarie dicen que está el peronismo dando vuelta, el radicalismo, el progresismo, la izquierda y los ex amarillos que se dan cuenta que se puede ser humano. Acá se suman varios desafíos.

En primer lugar recuperar a un electorado que votó a Milei por bronca, que ya no lo volvería a hacer pero que también está defraudado de otras opciones otrora gobernantes. Aquí es central ser novedosos, creativos e ingeniosos. En segundo lugar deben entender que si quieren ganar deben ir todos juntos. Dejar a un lado diferencias de bases – posiblemente alguna de ellas difíciles de reconciliar –, pero que con humildad y falta de egoísmo deben prosperar. Creo que la convocatoria de Martín Lousteau en la UBA va en esta línea y es clave para ser competitivo. Insisto, cada uno solo pierde y por paliza. Si se unen, tienen chances.

¿Hay puntos en común? El hilo conductor debería ser construir una alternativa popular y progresista contra el derecha reaccionaria. En el primer grupo ellos, en el segundo poner la cabeza de Jorge Macri y emparentarla con Milei y su modelo represivo.



En los términos clásicos del positivismo, somos nuevamente testigos de una contienda que mantiene dividido al país desde sus orígenes. La grieta del siglo XXI dudo que termine porque además se tornó seductora y competitiva para la opinión pública. Ese show trae audiencia.

Por eso quizá es más realista pensar cuál de los sectores tendrá la chance de ganar las elecciones. Y en ese sentido es que escribí estas líneas, con la reflexión final de que la barbarie puede derrotar a la civilización y quizá luego hacer justicia por el uso y la apropiación indebida, sesgada de racista y despojada de toda matriz intelectual. Ojalá que la barbarie puede hacer justicia de una vez.

*Profesor en UBA, UCALP y UNAB. Consultor Político.