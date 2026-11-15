Daniel Markovits:“Los multimillonarios lograron engañar a la población sobre quiénes son sus enemigos”

La meritocracia prometía reemplazar el privilegio de nacimiento por el talento y el esfuerzo. ¿Por qué terminó permitiendo que las élites transmitan sus ventajas a las generaciones siguientes?

—Lo primero que debemos dejar claro es que la meritocracia distribuye las ventajas en función de los logros. Es decir, no en función de la raza, el género o la religión, sino de lo que cada persona ha conseguido. Y los logros están determinados por tres factores, el talento, el esfuerzo y la formación. El talento y el esfuerzo están ampliamente distribuidos entre la población. Por lo tanto, si distribuyéramos las ventajas únicamente en función del talento y del esfuerzo, no sería tan fácil para las familias privilegiadas transmitir sus ventajas a sus hijos. Pero los logros no dependen solamente del talento y del esfuerzo. También dependen de la formación, y la formación es algo que quienes ya tienen privilegios pueden comprar y proporcionar en mucha mayor medida que los demás. Además, a medida que la meritocracia se consolida y la generación actual de personas privilegiadas está integrada por individuos que alcanzaron sus posiciones dentro del propio sistema meritocrático, esas personas desarrollan un enorme interés y una extraordinaria capacidad para proporcionar formación a sus hijos. Lo que ha ocurrido en los países donde este problema es más extremo, particularmente en Estados Unidos, es que las élites invierten en la educación de sus hijos cantidades de dinero enormemente superiores a las que puede permitirse cualquier otra familia. Por ejemplo, actualmente, en Estados Unidos, una escuela secundaria típica de clase media puede gastar aproximadamente 15.000 dólares anuales por alumno. Una escuela secundaria de una zona pobre puede gastar entre 10.000 y 12.000 dólares. Pero una escuela secundaria verdaderamente elitista gasta entre 70.000 y 75.000 dólares por alumno al año. Y como la educación funciona, los hijos que reciben toda esa inversión alcanzan los mayores logros y se convierten en la élite de la siguiente generación. Por lo tanto, la formación es el mecanismo mediante el cual quienes triunfan en el sistema meritocrático transmiten sus privilegios a sus hijos.

—¿Qué le permitió observar su experiencia personal y académica sobre la relación entre educación, ingresos y posición social?

—Diría dos cosas. En primer lugar, no estoy seguro de que haya algo que pueda ver particularmente en Yale que no pueda verse desde afuera. Debo aclarar que provengo de una familia bastante privilegiada. Mis padres eran profesores universitarios. Pero asistí a escuelas secundarias públicas en Estados Unidos, y no en zonas especialmente ricas. La mayoría de mis compañeros de secundaria no provenía de familias privilegiadas. Me impresionó comprobar que eran tan talentosos por naturaleza y tan trabajadores como las personas con las que después estudié Derecho. Eso me llevó a preguntarme qué explicaba las diferencias entre los ingresos y la posición social que alcanzarían en el futuro unos y otros. No era que mis compañeros de secundaria tuvieran menos talento natural o trabajaran menos que mis compañeros de la Facultad de Derecho. Ese contraste permite comprender, en la propia experiencia, hasta qué punto la inversión educativa es poderosa para transmitir privilegios entre generaciones.

“La educación es el mecanismo de transmisión de privilegios en el sistema meritocrático.”

—Las universidades prestigiosas se presentan como instrumentos de movilidad social, pero el acceso depende cada vez más de los recursos familiares. ¿Qué revela la diferencia de resultados en los exámenes de admisión?

—Hay que aclarar dos cosas. En esos datos, la diferencia entre la puntuación promedio en el SAT –la prueba estandarizada nacional más importante para el ingreso universitario en Estados Unidos– de los hijos de padres situados en el 5 o 10% superior de ingresos y la de los hijos de familias ubicadas en el medio de la distribución es de 250 puntos. Esa brecha duplica la que existe entre los hijos de familias de clase media y los de familias cuyos padres están en la línea de pobreza o por debajo de ella. Es decir, la distancia entre los ricos y la clase media es el doble de la distancia entre la clase media y los pobres. Esta comparación es importante para entender cómo funciona la selección universitaria. Cuando las universidades de élite utilizan indicadores meritocráticos, como los puntos del SAT, para decidir a quién admitir, aceptan de manera desproporcionada a hijos de padres ricos y privilegiados. ¿La prueba mide el talento natural? No. Es una prueba para la que uno puede prepararse y en la que obtiene mejores resultados si recibió una mejor educación secundaria. ¿Ayuda a predecir el desempeño universitario? Sí. Por eso las universidades no actúan irracionalmente al utilizarla, porque intentan admitir estudiantes que rendirán bien en sus cursos. Pero, como la educación funciona y los padres ricos han invertido mucho más en sus hijos antes de que rindan la prueba, al elegir a quienes obtienen las mejores puntuaciones terminan eligiendo desproporcionadamente a hijos de padres ricos.

—Las universidades de élite reciben beneficios fiscales por su función pública. ¿Cómo se justifica ese trato cuando sus mecanismos de selección favorecen a quienes ya son privilegiados?

—Es un problema muy complicado en Estados Unidos en este momento, porque el gobierno actual, la administración de Donald Trump, está atacando a las universidades, tanto a las universidades en general como a las de élite. Uno de los argumentos que utiliza, o una de las razones por las que esos ataques reciben más apoyo del que recibirían de otro modo, es que la clase media estadounidense percibe correctamente que esas universidades no están tan abiertas a sus hijos como deberían. Al mismo tiempo, Trump no las ataca porque le preocupe sinceramente la movilidad social o la igualdad económica. Lo hace porque se trata de un régimen autoritario que quiere aplastar todas las fuentes independientes de poder. Eso coloca a las universidades en una situación muy difícil. Por un lado, admiten demasiados hijos de ricos, deberían educar a una parte más amplia de la población y probablemente deberían pagar impuestos si no lo hacen, porque es difícil justificar el tratamiento de entidad benéfica para lo que, en la práctica, es un club de ricos. Pero, al mismo tiempo, las universidades son hoy una de las fuerzas más importantes y poderosas para preservar la democracia, el Estado de derecho y, a largo plazo, la clase media. Esa es la encrucijada en la que se encuentra Estados Unidos. Son instituciones que reproducen privilegios y que, a la vez, resultan fundamentales para defender la democracia. Y no es una encrucijada política tan excepcional. Una de las cosas que hacen los autoritarios es explotar reclamos genuinos contra el orden existente, situaciones reales en las que la democracia y el Estado de derecho no han servido bien a la mayoría. Aprovechan esos reclamos y la indignación justificada que provocan para terminar eliminando la democracia y el Estado de derecho, de maneras que perjudican precisamente a quienes tienen más motivos para quejarse.

“La distancia entre ricos y clase media es el doble de distancia entre clase media y pobres.”

—¿Cómo transforma la meritocracia la relación moral entre las élites, convencidas de merecer sus privilegios, y quienes quedan excluidos?

—Hay una manera de pensarlo. Las viejas jerarquías aristocráticas basadas en el linaje familiar, o las jerarquías semejantes a las aristocráticas basadas en la raza o el género, exhiben abiertamente su injusticia. Es evidente que el apartheid es injusto. Es evidente que un régimen en el que basta ser hijo del señor anterior para convertirse en señor y poseer sus tierras es injusto. También lo es un régimen en el que los hombres pueden dominar a las mujeres. Por eso, cuando las personas se oponen a esos regímenes, resulta natural que invoquen principios de justicia, principios honorables y constructivos sobre los que se puede levantar un movimiento político capaz de mejorar el mundo. En la política y también en el pensamiento íntimo de quienes sufren esas jerarquías, es natural apelar a principios de justicia, principios honorables y productivos con los que se puede construir un movimiento político para mejorar el mundo. Se combate la injusticia con justicia. Pero la meritocracia pretende que las desigualdades que produce son justas. Afirma favorecer a quienes más contribuyen a la sociedad y más merecen ser favorecidos. Así, la élite cree equivocadamente que merece sus ventajas porque se las ganó, cuando en realidad ser hijo de una familia privilegiada es una condición necesaria para entrar en ella. Se vuelve engreída, indiferente, arrogante y ciega ante las desigualdades que indignan, con razón, al resto de la población. A su vez, quienes quedan excluidos interiorizan en cierta medida la lección meritocrática. Se dicen, porque otros se lo repiten, que si hubieran trabajado un poco más, tenido algo más de talento o sido más virtuosos, estarían mejor. Esa indignación, esa ideología y ese insulto dirigidos hacia adentro conducen a formas de autodestrucción. Las muertes por desesperación que documentan Case y Deaton, debidas a las adicciones, el alcoholismo y el suicidio, son en parte una expresión del insulto meritocrático que la clase media vuelve contra sí misma. Otra parte de ese insulto se proyecta hacia afuera. Los excluidos buscan chivos expiatorios, inmigrantes, personas de color o de otras religiones. El resultado es una política muy oscura, con una élite convencida de sus derechos y una masa populista indignada que descarga su enojo contra quienes están por debajo. Todo esto está vinculado con la pretensión de legitimidad de la meritocracia, que en realidad no es legítima.

—En su análisis, el privilegio también se transmite mediante el capital humano y la educación, no solo mediante la propiedad. ¿Qué cambia cuando la riqueza depende de las propias capacidades laborales?

—Quiero señalar dos hechos básicos. Primero, esto es muy nuevo. Todavía en 1900 era prácticamente imposible hacerse rico vendiendo el propio trabajo. El empleo asalariado mejor remunerado del mundo, fuera del ámbito empresarial, era el de un funcionario público de élite inglés, británico o escandinavo, y pagaba quizá diez veces el salario medio. Había empresarios que se enriquecían con su trabajo, pero no eran asalariados, sino que asumían riesgos que les daban buenos resultados. Hoy es posible hacerse enormemente rico, incluso obscenamente rico, vendiendo el propio trabajo. En mi país, el valor actual descontado de un título de Derecho de Harvard, en manos de alguien que solo quiere utilizarlo para ganar dinero, puede alcanzar fácilmente los 100 millones de dólares. Hay abogados en Nueva York que cobran por hora y ganan entre 20 y 30 millones de dólares al año. En los últimos 150 años pasamos de un mundo en el que para ser rico había que poseer capital no humano –tierras, fábricas, bancos– a otro en el que existe una clase de personas que no son simplemente acomodadas, como profesores o médicos de clase media, sino superricas, con decenas o cientos de millones de dólares, que obtienen por poseer y vender su propio trabajo. Es una transformación extrema, sin precedentes de este tipo en la historia de la civilización humana. Produce enormes distorsiones en la forma en que las personas buscan educarse y tratan a sus hijos. Por eso la nueva élite está tan obsesionada con educarlos. La antigua élite aristocrática no se preocupaba demasiado por la educación de sus hijos porque no la necesitaba para transmitirles sus privilegios. La nueva élite meritocrática, en cambio, invierte cantidades enormes. Un artículo de Attanasio y Pistoni, dos economistas que entonces trabajaban en la Universidad de Londres, estudia los cambios en la desigualdad del consumo a medida que crecía la desigualdad de ingresos. Descubrieron que, en unos cuarenta años, el aumento más rápido de la desigualdad del consumo se produjo en la educación. Los ricos compran cada vez más educación, a un ritmo mayor que automóviles, pieles, joyas o casas, precisamente porque es extraordinariamente valiosa para sus hijos. ¿Qué implica esto para esos hijos? Si heredo de mi padre una estancia ganadera enorme en la Argentina, grandes extensiones de tierra, eso me hace libre. Puedo combinar la tierra heredada con el trabajo de otras personas, apropiarme del excedente como un rentista tradicional y llevar una vida descansada. Pero si mi riqueza está vinculada a mi capital humano, solo puedo obtener ingresos combinándolo con mi propio trabajo en el presente. Entonces tengo que trabajar muchísimo. De niño, debo estudiar intensamente, porque que mis padres paguen una escuela prestigiosa es necesario para alcanzar grandes logros, pero no suficiente, porque también tengo que esforzarme en ella. Y de adulto debo trabajar intensamente en la profesión que elija. Los abogados que ganan 30 millones de dólares anuales en Nueva York no eligen libremente sus tareas. Solo hay un conjunto muy reducido de clientes y trabajos jurídicos que pagan esas sumas. La élite se concibe ahora como una clase trabajadora superior. Está alienada de sí misma. Cree merecer sus privilegios porque, de hecho, trabaja muchísimo. Su experiencia no es fácil. Pero eso no significa que sea justa ni que beneficie a la sociedad.

“Las universidades son hoy una de las fuerzas más poderosas para preservar la democracia.”

—Usted describe una desigualdad que crece como una bola de nieve, porque cada ventaja produce la siguiente. ¿Qué mecanismos hacen que el proceso se intensifique generación tras generación?

—En la primera generación de la meritocracia, que en Estados Unidos surgió en la década de 1960, los jóvenes de entre 15 y 25 años obtenían ventajas según sus logros. Sus padres, pertenecientes a la vieja élite, todavía eran aristócratas y, para decirlo sin rodeos, no eran particularmente inteligentes ni trabajadores. Por eso, los hijos que más destacaban en aquella primera generación meritocrática no eran los ricos. En las universidades de la Ivy League, a fines de los años sesenta, los mejores alumnos no provenían de escuelas privadas prestigiosas. Los que venían de esas escuelas obtenían resultados muy malos; los que se destacaban habían asistido a escuelas públicas. Pero aquella generación era distinta de la élite aristocrática. Constituía una nueva élite meritocrática, con enorme interés, energía y capacidad para formar a sus hijos. Los educó con mucha más intensidad de la que ella misma había recibido. Sus hijos se convirtieron en la siguiente generación de la élite y fueron todavía más hábiles y dedicados a educar a los suyos. Al mismo tiempo, esos trabajadores superiores transformaban el mercado laboral y creaban nuevas tecnologías que recompensaban precisamente las capacidades humanas extraordinarias y el esfuerzo extremo. Se produjo así un circuito de retroalimentación. En la educación, triunfan los hijos de adultos privilegiados que reciben una formación intensiva; en el mercado laboral, las habilidades que proporciona esa formación extraordinaria reciben las remuneraciones más altas. La siguiente generación atraviesa ese sistema, gana incluso más que sus padres e invierte todavía más en sus propios hijos. Después el mercado laboral vuelve a cambiar. Generación tras generación, el proceso se intensifica mediante ese circuito. Por eso lo llamo a veces una bola de nieve, que crece al rodar cuesta abajo y se hace más grande precisamente porque ya era grande.

Daniel Markovits, en Periodismo Puro. El mecanismo de la desigualdad es una bola de nueve. “Generación tras generación, el proceso se intensifica. Por eso lo llamo bola de nieve, crece al rodar cuesta abajo y se hace más grande precisamente porque ya era grande”. | Crédito: Juan Obregón

—Si una parte decisiva de los ingresos de la élite proviene del trabajo y no del capital heredado, ¿qué consecuencias tiene esto para la desigualdad y para su legitimación política?

—Una consecuencia es que la élite cree merecer sus ingresos. Políticamente es mucho más difícil gravar los ingresos del trabajo porque sus integrantes piensan “Me los gané”. En cambio, cuando alguien hereda una fortuna, es fácil argumentar que nadie merece una herencia. Esto también ayuda a explicar, en parte, el populismo. Hay un misterio en el populismo de derecha. En mi país, y me pregunto hasta qué punto también ocurre en el suyo, la indignación de los populistas no se dirige contra los multimillonarios. Donald Trump es multimillonario. Se dirige, en cambio, contra la amplia clase profesional, integrada por médicos, abogados, profesores universitarios, directivos de empresas. ¿Por qué? Una explicación es que los multimillonarios consiguieron engañar a la población acerca de quiénes son sus enemigos. Eso no es completamente falso, pero creo que otra explicación, a la que se presta menos atención de la que merece, contiene una verdad importante. En una economía en la que los ricos obtienen predominantemente sus ingresos del trabajo y la educación transmite privilegios entre generaciones de familias de élite, quienes mantienen rezagadas a las clases media y trabajadora son, de hecho, los integrantes de la amplia clase profesional. Si soy bombero, estoy casado con una enfermera y vivo en una ciudad del Medio Oeste estadounidense, la razón por la que mis hijos no entran en Harvard no es que Elon Musk, Michael Bloomberg y unos pocos multimillonarios estén sobornando a Harvard para que admita a sus hijos. Es que decenas de miles de profesionales de élite –médicos, abogados, directivos– envían a sus hijos a escuelas privadas que yo no puedo pagar. Cuando llega el momento de solicitar el ingreso universitario, sus hijos presentan credenciales mucho más impresionantes que los míos. La universidad admite a los suyos y no a los míos. Por eso, cuando un populista dirige mi enojo contra la clase profesional, la clase titulada, la clase universitaria, ese enojo no está equivocado en ese aspecto. Ahora bien, la solución que propone el populista no mejorará mi situación. El remedio es terrible, pero el diagnóstico contiene un núcleo de verdad. Sospecho que también ocurre en la Argentina. Una de las formas en que el populismo autoritario alcanza el poder es identificar un diagnóstico que contiene algo de verdad y encontrar debilidades genuinas en el sistema que pretende desplazar.

—Thomas Piketty propuso gravar las herencias para combatir la desigualdad. Si buena parte del privilegio se transmite mediante la educación, ¿qué alcance tendría esa medida y qué otras políticas serían necesarias?

—En primer lugar, mi argumento no implica en absoluto que gravar las herencias sea una mala idea. Sería una buena idea. No hay ninguna justificación moral plausible para permitir que las personas hereden decenas o cientos de millones de dólares, o miles de millones. Gravar las herencias es claramente positivo. La pregunta es si eso, por sí solo, resolvería el problema. Una consecuencia de mi argumento es que no lo resolvería, porque cada élite todavía podría transmitir privilegios a sus hijos invirtiendo en su educación mientras los padres están vivos. Lo vemos en muchos multimillonarios que no les dejarán sus miles de millones a sus hijos, pero se aseguran de que obtengan un título de la Escuela de Negocios de Harvard, porque eso basta para transmitir el privilegio. Además, gravar las herencias no genera incentivos para crear buenos empleos. En Estados Unidos, cuyos mecanismos conozco en detalle, a diferencia de los de la Argentina, el factor de producción más gravado actualmente es el trabajo de clase media. El sistema impositivo penaliza a las empresas que producen empleando trabajadores de clase media y beneficia a las que producen con un pequeño número de trabajadores de superélite y muchos robots y computadoras. Ese régimen tributario está debilitando a la clase media. Otra parte de la solución consiste en utilizar las políticas fiscales, laborales y educativas para aumentar la cantidad de buenos empleos de clase media y reconstruir la zona intermedia de la distribución del trabajo. Esa es la base que crea una gran masa de personas que creen en el sistema porque el sistema las beneficia.

“Hoy es posible hacerse enormemente rico, incluso obscenamente, vendiendo el propio trabajo.”

—Si la desigualdad enfrenta cada vez más a los profesionales de élite con otros trabajadores, ¿cómo cambia el conflicto distributivo tradicional entre capital y trabajo?

—Una de las cosas que ocurre es que los trabajadores de élite son mucho más eficaces para obtener su parte, o más que su parte, de lo que solían serlo los trabajadores que no pertenecían a la élite. Si pensamos en los últimos cincuenta años de historia laboral estadounidense, ha sido mejor ser un trabajador de élite en las finanzas que ser propietario de acciones bancarias. Eso se debe a que los profesionales financieros de élite han conseguido apropiarse, mediante sus salarios, de una parte muy importante de los rendimientos de los bancos. Lo mismo ocurre con los abogados y médicos de élite. No son capitalistas, solo poseen su propio trabajo, pero han sido extraordinariamente eficaces para captar rendimientos. Las formas existentes de solidaridad obrera, los sindicatos de trabajadores de clase media y trabajadora, estaban bien adaptadas para ejercer presión redistributiva sobre los capitalistas. No están bien adaptadas para ejercer esa presión sobre los trabajadores superiores, porque estos no extraen directamente el excedente de los trabajadores de clase media o trabajadora. No los contratan, sino que trabajan ellos mismos. Por eso, los sindicatos no están bien posicionados para impedir esa forma de extracción y desigualdad. El resultado es que no se ha frenado y ha surgido una élite enormemente amplia, compuesta predominantemente por una clase trabajadora superior.

—Usted distingue entre empleos sombríos y empleos brillantes para describir la polarización laboral. ¿Qué revela esa división sobre la calidad del trabajo y el bienestar de quienes lo realizan?

—Bertolt Brecht, un gran socialista, escribió en algún momento un poema o una canción que decía: “No quiero ningún trabajador por debajo de mí ni ningún patrón por encima de mi cabeza”. La idea era que un lugar de trabajo democrático es deseable por sí mismo, un lugar donde nadie domine ni sea dominado. Eso es bueno para todos porque convierte los empleos en fuentes de comunidad y sentido. En los últimos cincuenta o sesenta años, especialmente en Estados Unidos, un ámbito laboral que antes se parecía en cierta medida a ese ideal fue reemplazado por otro muy distinto. Las grandes empresas industriales estadounidenses sindicalizadas de mediados del siglo pasado, como General Motors, después del Tratado de Detroit, tenían plantillas numerosas de clase media y ejecutivos que ganaban algo más que los trabajadores, pero no cien o mil veces más. Los sindicatos compartían con la dirección poder y control sobre la gestión de la empresa. Era un lugar de trabajo donde a todos les iba razonablemente bien. En los últimos cincuenta años, ese modelo fue sustituido por uno polarizado. En la base hay una enorme cantidad de empleos en gran medida descalificados, en los que los trabajadores ejercen muy poca autonomía y capacidad de juicio, desarrollan pocas habilidades acumulativas y reciben salarios muy bajos. Antes, el mayor empleador de Estados Unidos era General Motors, que ofrecía salarios de clase media, incluso de clase media alta, a trabajadores que progresaban en una jerarquía laboral y desarrollaban habilidades durante su trayectoria en la empresa. Hace unos diez años, el mayor empleador era Walmart, que paga salarios muy bajos, tan bajos que algunos de sus empleados necesitan asistencia pública, y ofrece pocas oportunidades para adquirir habilidades y ascender. Así se creó una masa de empleos sombríos, mal remunerados, inseguros, sin margen para el juicio o la autonomía y sin posibilidades plausibles de ascenso. En el otro extremo hay un número reducido de empleos brillantes, trabajos de superélite que gestionan a esa masa de trabajadores sombríos. Están extraordinariamente bien pagados, requieren un título universitario o superior, preferentemente de una institución prestigiosa, y son tremendamente intensos y exigentes. Implican trabajar setenta, ochenta o noventa horas semanales. Aunque quienes los desempeñan son muy ricos, tampoco prosperan plenamente, porque deben cumplir jornadas que, si se exigieran a personas que no pertenecen a la élite, serían consideradas abusivas. Ni quienes están abajo ni quienes están arriba llevan vidas verdaderamente plenas o de bienestar en el sistema que hemos creado.

—¿Qué consecuencias económicas y políticas tiene la desaparición de los empleos intermedios y el debilitamiento de la clase media?

—En términos económicos, aparece un gran grupo de personas dependientes o en situación precaria, que no pueden garantizarse a sí mismas, y especialmente a sus hijos, una vida estable ni una mejora económica año tras año o generación tras generación. En términos sociopolíticos, la división central de la sociedad se desplaza. Hace cincuenta o sesenta años, la división fundamental era entre los pobres y la clase media; la clase media y los ricos llevaban vidas relativamente parecidas. En la sociedad que hemos ido construyendo, la división central es entre los ricos y todos los demás, y las vidas de la clase media y los pobres se parecen cada vez más. Esto importa políticamente. Cuando la división es entre los pobres y la clase media, puede surgir un movimiento político esperanzador, constructivo, honorable y decente que diga: “Nadie debería ser pobre en una sociedad como la nuestra. Distribuiremos los impuestos y las contribuciones sociales entre el amplio grupo de beneficiados para sacar de la pobreza al grupo más reducido de personas pobres y construir una sociedad genuinamente igualitaria”. Pero cuando la división central es entre los ricos y todos los demás, surge naturalmente una política del resentimiento. La mayoría está enojada con una élite reducida, mientras esa élite es cohesionada y se aferra implacablemente a sus privilegios, porque la única manera de disolver esa desigualdad consiste, en realidad, en atacar a la élite. Y la élite no quiere que eso ocurra.

Daniel Markovits | Crédito: Juan Obregón

—¿Por qué los profesionales mejor remunerados trabajan jornadas cada vez más largas, incluso cuando sus ingresos ya les permitirían vivir cómodamente?

—Hay una respuesta fácil y después está la respuesta verdadera. No estoy seguro. La respuesta fácil es que la tecnología de producción cambió para recompensar y exigir cada vez más habilidades. La complejidad del Derecho creció drásticamente y aumentaron las recompensas para los abogados más capacitados. En finanzas, The Economist publicó en los años sesenta un artículo que se preguntaba si la banca era la industria en decadencia más respetable del mundo, porque quienes trabajaban allí no eran particularmente ricos ni tenían una educación especialmente elevada. Después se inventaron nuevas técnicas financieras, como la titulización, los derivados y la gestión moderna de carteras. Para utilizarlas eficazmente había que ser extraordinariamente competente y, si uno lo conseguía, podía hacerse fabulosamente rico. La tecnología de producción cambió de modo que las recompensas al trabajo de élite crecieron sin cesar. Lo más difícil de entender es por qué quienes ocupan esos puestos insisten en maximizar sus ingresos. Hay muchos asalariados en Estados Unidos que ganan entre 10 y 30 millones de dólares al año y siguen trabajando entre sesenta y noventa horas semanales para ganar 10 millones en lugar de 6, o 30 en lugar de 20. Una vez que tienen esos ingresos, el beneficio real para sus vidas de los millones adicionales es nulo, mientras que el costo de trabajar setenta y cinco u ochenta y cinco horas en lugar de cuarenta y cinco es enorme. Parece completamente irracional, pero la inmensa mayoría se comporta así y organiza sus lugares de trabajo de manera que prácticamente no exista otra alternativa. Si uno quiere ser un banquero de élite, no encuentra un empleo de cuarenta horas semanales. Tampoco si quiere ser un abogado de élite o dirigir una empresa tecnológica. El trabajo de élite se estructura sobre el supuesto de que uno estará siempre disponible. No aparecen empresas que digan: “Vamos a pagarles la mitad y hacerlos trabajar la mitad”. No entiendo realmente por qué no existen. Cuando uno habla con quienes trabajan allí, dicen: “Si no estás completamente comprometido, no podés rendir al nivel necesario para triunfar en una economía competitiva”. Pero no sé si eso es cierto. No sé si eso es verdad. Es lo que creen, y lo creen sinceramente.

“Ser hijo de una familia privilegiada es una condición necesaria para entrar en la élite.”

—La competencia educativa lleva a muchas familias privilegiadas a organizar la infancia de sus hijos alrededor del rendimiento. ¿Hasta qué punto se trata de una elección libre?

—Es una elección, pero una elección dentro de un conjunto de alternativas. En Estados Unidos, particularmente, y también en otros países ricos, ha crecido cada vez más la diferencia entre los ingresos y el estatus que puede esperar de adulto quien ocupa la cima de la jerarquía educativa durante su infancia y juventud y quien no la ocupa. Ha aumentado la brecha entre lo que gana un egresado de la Escuela de Negocios de Harvard y alguien que estudió en una escuela de negocios simplemente aceptable. Lo mismo ocurre entre un graduado de Derecho de Yale y uno de la Universidad de Connecticut, en mi estado. En consecuencia, se intensificó la competencia por ingresar en las escuelas, universidades y centros de formación profesional de superélite, cuyos graduados ocupan los puestos de superélite. Hoy hay muchas universidades y programas de posgrado estadounidenses con tasas de admisión inferiores al 5%. Hace treinta o cuarenta años, esas instituciones admitían al 15, 20 o 25% de los aspirantes. Cuando la tasa cae por debajo del 5%, tener padres privilegiados puede ser casi necesario para entrar, pero no es suficiente. La única manera de conseguirlo es tener padres que inviertan mucho en la educación y, además, trabajar durante toda la infancia. Como las recompensas sociales y económicas de ingresar en esas instituciones crecieron tanto, también aumentaron enormemente los incentivos para que padres e hijos trabajen con una intensidad absurda. Esa es la naturaleza de la competencia. También hay irracionalidad, pensamiento de grupo y falta de imaginación, porque somos personas inseguras y vulnerables, preocupadas por hacer las cosas mal o decepcionar a nuestros hijos. Todo eso es cierto. Pero, en el fondo, es un cálculo racional de padres que observan el mundo de élite en el que nacieron sus hijos y quieren que les vaya bien.

—Keynes imaginó que los avances de productividad permitirían reducir sustancialmente el tiempo de trabajo. ¿Por qué seguimos buscando mayores ingresos en lugar de transformar esa prosperidad en tiempo libre?

—Esto se relaciona de alguna manera con el libro en el que estoy trabajando. Hay un misterio tanto en el plano individual como en el de los países y las relaciones internacionales. Dentro de cada país, las personas ricas suelen decir que son más felices y, de hecho, viven más tiempo y muestran, según indicadores objetivos, vidas más plenas que las personas pobres, hasta cierto punto. Pero las personas siguen buscando más ingresos y riqueza incluso después de que desaparece la relación entre tener más dinero y vivir mejor. Trabajan setenta y cinco horas semanales para poder decir que ganan 15 millones de dólares al año en lugar de 10, aunque eso ya no les convenga. Entre países, los ricos suelen ser más felices que los pobres, pero no en la parte más alta de la distribución, y los países no se vuelven más felices a medida que se enriquecen. Así, conforme el crecimiento económico volvió más ricos, en promedio, al mundo, a los países y a las personas, seguimos persiguiendo ingresos y riqueza incluso después del punto en que tener más ya no mejora realmente nuestras vidas, ni individual ni colectivamente. Keynes anticipaba que, cuando la innovación tecnológica y el crecimiento permitieran obtener todos los bienes materiales necesarios para vivir bien con menos trabajo, las personas sustituirían trabajo por ocio y disfrutarían de la abundancia. En cambio, a medida que nos volvimos más prósperos, creamos normas que nos llevan a seguir trabajando casi compulsivamente, aunque el producto adicional de nuestro trabajo ya no tenga valor para nosotros. Por qué ocurrió eso es muy complicado. Estamos, en parte, atrapados en ideas que fueron poderosas pero ya no son adecuadas. Hay una analogía con la psicoterapia. Sabemos que muchas personas desarrollaron rasgos de carácter que hoy son contraproducentes precisamente porque en otro momento fueron adaptativos. Adquirieron hábitos de pensamiento y comportamiento apropiados para los problemas que enfrentaban cuando eran jóvenes. Pero sus circunstancias cambiaron y esos rasgos dejaron de ser productivos. Sin embargo, ya los tienen incorporados y es muy difícil desprenderse de ellos. Una manera de entender el libro que estoy escribiendo sobre el crecimiento económico es verlo como la observación de que el rasgo de carácter, o la ambición social y civilizatoria de perseguir dinero y riqueza, era extraordinariamente adecuado para producir prosperidad en una sociedad pobre, pero es muy inadecuado para producir bienestar en una sociedad rica.

—Si la inteligencia artificial reduce la necesidad de trabajo humano, ¿qué puede ocurrir con una sociedad que vincula los ingresos, el reconocimiento y la participación política al trabajo?

—Hay fuerzas que invitan a la esperanza y otras que llevan a la desesperación. La visión esperanzadora sostiene que, a medida que los algoritmos y los robots puedan realizar cada vez más los trabajos más tediosos y proporcionar abundancia material para todos, la dimensión humana de nuestra sociedad dejará de medir los logros por la producción económica y la educación por los salarios en lugar de la sabiduría. Las personas recuperarán tradiciones humanistas en las que se estudia y aprende para comprenderse a sí mismas y al mundo, y para volverse más libres y auténticas. Trabajarán en tareas que den sentido a sus vidas, en lugar de limitarse a satisfacer la demanda de consumo de otras personas. La inteligencia artificial nos liberaría para recuperar esas tradiciones. La versión menos esperanzadora sostiene que una de las razones por las que hoy tenemos democracias con Estado de derecho y propiedad ampliamente distribuida es que la producción económica se volvió tan complicada que no podía coordinarse sin la participación voluntaria de trabajadores que interiorizaran los valores de la empresa. Y el Estado se volvió tan complejo y grande que no podía mantener el orden público sin la participación voluntaria de ciudadanos que interiorizaran su legitimidad. En ese régimen surgieron mecanismos –propiedad privada ampliamente distribuida, Estado de derecho y gobierno democrático– diseñados para generar legitimidad entre trabajadores y ciudadanos. Eran necesarios porque ni el Estado ni la empresa podían sobrevivir sin legitimidad. La preocupación es que la inteligencia artificial permita producir bienes sin trabajadores humanos y vigilar tan estrechamente a los ciudadanos que se los pueda obligar a obedecer la ley y las órdenes del poder sin que las consideren legítimas. Entonces la propiedad ampliamente distribuida, la democracia y el Estado de derecho ya no serían necesarios. La pregunta es si seguirían siendo posibles cuando dejaran de ser necesarios. El desafío para los intelectuales y los dirigentes políticos es encontrar argumentos e instituciones que los hagan posibles aun cuando ya no sean necesarios. La visión más oscura es que nos costará mucho superar ese desafío.

—En su trabajo sobre la vida buena después de la era del crecimiento, usted plantea que el crecimiento se convirtió en un ideal moral. ¿Qué significa valorar las cosas a partir de ese ideal?

—Pensemos en la riqueza monetaria y en los precios. Si le preguntamos a alguien de nuestra civilización cuánto vale algo, responderá con un precio. Y entiende que los precios dependen de la oferta y la demanda, de modo que, en un sentido amplio pero poderoso, reflejan el equilibrio de los deseos de todos. El valor de esta lapicera depende de cuánto la desean las personas o de cuánto desean los insumos necesarios para fabricarla. Desde esta perspectiva, el deseo constituye el valor. Lo que valen las cosas y la manera en que las valoramos son una agregación de los deseos de todos. El ideal del crecimiento, como ideal moral, sostiene que eso es apropiado. Hay algo democrático, utilitarista y respetuoso en decir que, para averiguar cuánto vale algo, observamos cuánto le importa a la gente y construimos nuestro marco de valores a partir de los deseos y preferencias de todos. Antes de la era del crecimiento, antes del siglo XVII, ninguna civilización creía que fuera virtuoso, ni siquiera inteligible, construir el valor a partir del deseo. Todas las civilizaciones creían, como Aristóteles expresó con mayor claridad, que el valor debía determinar el deseo. Primero había que descubrir qué era genuinamente valioso y después educarse para desearlo. El ideal del crecimiento invirtió la manera de valorar propia del mundo anterior.

—Usted sostiene que el crecimiento fue un gran logro moral, pero que ese ideal tiene una fecha de caducidad. ¿Por qué considera que está llegando a su límite?

—Antes de 1800, ninguna civilización del mundo había alcanzado jamás una esperanza de vida al nacer superior a cuarenta años. Aproximadamente el 90% de la población mundial vivía con el equivalente de menos de dos dólares diarios. Un conjunto de ideas y arreglos institucionales que permite pasar de ese mundo al actual, en el que la esperanza de vida mundial al nacer supera los setenta años, el país con menor esperanza de vida supera los cincuenta años –más de una cuarta parte por encima de lo que había logrado cualquier lugar antes de 1800– y aproximadamente solo el 10% de la población mundial vive con menos de dos dólares al día, con la posibilidad de que en nuestra generación esa proporción llegue a cero, representa un logro moral enorme. Pasar de un mundo en el que casi todos eran desesperadamente pobres y morían jóvenes a otro en el que pocos viven en esa pobreza y mueren jóvenes es el mayor avance moral que ha conseguido nuestra especie. Al mismo tiempo, lo que observamos, especialmente en las naciones ricas durante las últimas décadas, es que nos volvemos cada vez más ricos, pero nuestro bienestar no aumenta. Disminuye la confianza en las instituciones, nuestra política se vuelve más desagradable, empeora la percepción subjetiva de las perspectivas de futuro. Las personas no dicen ser más felices, y en los países ricos más personas declaran ser infelices que hace una generación, aunque en promedio sean mucho más ricas. Por eso, el mismo conjunto de ideas e instituciones que produjo aquel éxito enorme ya no nos sirve demasiado bien. En ese sentido, el libro sostendrá que el crecimiento económico y su ideal son un logro moral inmenso, pero tienen una vida útil y se están acercando a su fecha de vencimiento. Estamos llegando al punto en el que necesitamos perseguir otra cosa. En cierto sentido, el crecimiento resolvió el problema para el que había sido concebido y ahora crea problemas nuevos.

“En EE.UU., el factor de producción más gravado actualmente es el trabajo de clase media.”

—¿Qué papel cumplió la promesa de crecimiento en la distribución de los beneficios económicos y en la posibilidad de gestionar los conflictos sociales?

—Fue enormemente importante. En un mundo donde casi todos son pobres, perseguir la igualdad económica no es una estrategia demasiado buena. Si el 90% de la población mundial vive con menos de dos dólares diarios, la única manera de tener una vida materialmente aceptable es disponer de mucho más que una parte igualitaria; la igualdad simplemente haría desgraciados a todos. Por otro lado, en un mundo donde casi todos son pobres, el crecimiento beneficia abrumadoramente a los pobres. Si nos importa que las personas puedan desarrollarse plenamente, crecer es una gran manera de mejorar muchísimas vidas. Pero en un mundo donde no todos son ricos, aunque en promedio las personas sí lo sean, y tener más cosas ya no mejora sus vidas, el crecimiento deja de ser una buena estrategia para elevar el bienestar, porque en gran medida solo proporciona cosas innecesarias a quienes no las necesitan. Sumemos a eso los enormes costos ambientales del crecimiento económico, los enormes costos sociales de la desigualdad que lo acompaña y los enormes costos espirituales de la búsqueda implacable y exclusiva de ingresos. Estamos en un mundo donde el ideal del crecimiento, que constituyó un logro moral extraordinario en siglos anteriores, ya no nos sirve bien. Esa es la perspectiva del libro.

—Si el crecimiento deja de ser el ideal que organiza nuestra civilización, ¿por qué necesitamos otros valores compartidos y qué sucede cuando una sociedad carece de ellos?

—Colectivamente, las sociedades necesitan ideas para organizarse porque las personas tienen sus propios proyectos y planes, y con frecuencia esos proyectos entran en conflicto. Las sociedades necesitan principios y valores compartidos que les permitan gestionar los conflictos y actuar juntas de manera eficaz y ordenada, en lugar de caer en el caos. Durante los últimos siglos, en nuestras sociedades esas ideas han sido predominantemente económicas y giraron alrededor del crecimiento. Antes existieron ideas vinculadas con la pureza religiosa o con los valores de un clan. Hubo otros ideales colectivos que mantuvieron unidas a las sociedades y conservaron su orden de una manera tolerable. Individualmente, las personas también necesitan ideas porque necesitan saber qué hacer y qué hacer después. Lo vemos constantemente, sobre todo entre personas ricas y privilegiadas. Quienes apenas consiguen subsistir y deben mantener a sus hijos saben qué necesitan hacer a continuación. Deben hacer lo que haga falta para obtener los recursos materiales que les permitan sobrevivir y ofrecer una buena vida a sus hijos. Pero las personas muy ricas ya no tienen intereses materiales reales. Pueden creer que los tienen, pero una quinta casa no mejora su vida después de la cuarta. Sin embargo, necesitan principios y valores que les indiquen a qué dedicar sus esfuerzos, qué objetivos perseguir, qué les debe importar. Y todavía vemos que, en nuestra civilización organizada alrededor del crecimiento, muchas personas muy ricas solo buscan más riqueza. Si llegan a comprender que esa riqueza adicional no tiene realmente ningún valor para ellas, necesitarán otras ideas y ambiciones. Y también las necesitarán nuestras sociedades en su conjunto.

Producción: Sol Bacigalupo.