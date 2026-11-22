En “La era de la revolución”, usted analiza cuatro siglos desde la Revolución Liberal Holandesa hasta la actualidad, en vez de limitarse a explicar el presente. ¿Qué es lo que usted logra ver en el largo plazo que se pierde cuando la inestabilidad de hoy se observa a través de las últimas décadas?

—Cuando se atraviesan períodos de cambio revolucionario, entendiendo por ello las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que surgen desde abajo, como las que se produjeron con el nacimiento de la República Holandesa, la Revolución Gloriosa en Inglaterra, que marca el comienzo de la democracia constitucional, o la Revolución Industrial, se observa un patrón muy interesante. Primero, el cambio económico, tecnológico y social fuerza un cambio político, y empieza a haber más apertura en la política, más liberalismo. Luego surge una reacción contra lo que se considera un exceso de apertura. Así, las fuerzas de la modernidad y el progreso avanzan y provocan una reacción en contra. La manera en que una sociedad se desenvuelve entre esas dos fuerzas determina su éxito a largo plazo.

—Usted identifica la Revolución Industrial Británica como la más trascendental de todas las ideologías emergentes, desde el liberalismo económico hasta el comunismo, ¿qué pasó exactamente con la sociedad cuando una fábrica reemplazó a una granja, y qué comparación hace con lo que estamos atravesando hoy con la inteligencia artificial?

—Empecemos por algo que creo que a la mayoría le resultaría difícil de creer. Antes de la Revolución Industrial, alrededor del 95% de las personas vivían en zonas rurales y trabajaban en el campo. La agricultura era la principal fuente de empleo. Había un pequeño número de comerciantes y artesanos en las grandes ciudades. Pero recordemos que, fuera de Londres, las grandes ciudades tenían decenas de miles de habitantes. No eran lo que hoy consideraríamos ciudades. La vida era predominantemente agrícola, y la enorme transformación que se produce es el traslado de las personas del campo a las fábricas, de las zonas rurales a las ciudades. Ese fue el mayor cambio social en siglos. Al mismo tiempo, y por primera vez en la historia, se observa un cambio sostenido en el crecimiento económico. Antes, si uno mira un gráfico del PIB per cápita, la línea es plana. Durante miles de años prácticamente no había habido crecimiento, y la Revolución Industrial transforma esa situación. ¿Por qué? Porque los seres humanos encuentran una manera de utilizar energía para hacer funcionar las máquinas. Hasta entonces, solo podían hacerlo con la fuerza de una persona o de un animal. Por eso hablamos de “caballos de fuerza”, porque lo máximo que podíamos hacer era poner uno, dos, tres, cuatro o cinco caballos delante de un carruaje y así transportarnos. La Revolución Industrial significó que encontramos una nueva fuente de energía, el carbón, y luego el vapor y el petróleo. Eso permitió a los seres humanos hacer cosas a una escala que nunca antes había sido posible. Esos dos cambios, uno tecnológico y el otro económico y social, transformaron por completo el mundo. El resultado es un mundo de fábricas, industrias y ciudades, con economías que crecen rápidamente. Entonces, en ese gráfico del PIB per cápita que mencioné, la línea, que durante tanto tiempo había sido plana, empieza a subir, primero en los Países Bajos, después en Gran Bretaña y luego en la mayor parte de Europa. Así, se pasa de un PIB per cápita de unos 300 o 400 dólares a un promedio mundial que hoy ronda los 3.500 dólares.

“En Venezuela, la número dos, Delcy Rodríguez, esencialmente saboteó a su jefe, Maduro.”

—Usted usa la Revolución Francesa como una advertencia sobre lo que sucede cuando algunos intentaron rehacer la sociedad de golpe. ¿Qué lección guarda este episodio para aquellos que hoy, desde el mundo tecnológico, prometen transformarlo todo a gran velocidad?

—En cierto modo, este es el mejor ejemplo de cómo no llevar adelante un cambio social y político, y creo que hay algunas lecciones para la Argentina y su historia. Lo que ocurre en la Revolución Francesa es que un grupo de integrantes de las élites políticas decide transformar la sociedad desde arriba. Francia no era una sociedad particularmente industrializada. Era predominantemente agrícola y feudal, con una monarquía fuerte y centralizada. La actividad comercial era muy reducida en comparación con los Países Bajos o Gran Bretaña. Sin embargo, decidieron destruir la monarquía, la aristocracia y la Iglesia oficial, es decir, todos los pilares de estabilidad de la sociedad, para crear una nueva democracia radical. Y no funcionó porque la sociedad no había cambiado tanto. Seguía siendo una sociedad agraria tradicional. Así comenzaron a surgir resistencias y violencia y, en ese contexto, los revolucionarios empezaron a enfrentarse entre sí. Pensemos en lo fácil que resulta describir la Revolución Francesa como un fracaso, porque su objetivo central era abolir la monarquía en Francia. El punto final de la revolución fue Napoleón Bonaparte coronándose como el nuevo emperador de Francia. Por lo tanto, incluso según sus propios objetivos, acabar con la monarquía, fracasó. Terminó dando lugar a una monarquía con muchísimo más poder.

LA ERA DE LAS REVOLUCIONES. “Las fuerzas de la modernidad y el progreso avanzan y provocan una reacción en contra. La manera en que una sociedad se desenvuelve entre esas dos fuerzas determina su éxito a largo plazo”. | Crédito: Cedoc

—Hace más de veinte años, en El futuro de la libertad, usted describió un sistema de democracia iliberal donde la gente vota pero el poder no tiene límites. ¿Qué forma toma el fenómeno hoy dentro de los Estados Unidos y el mundo, y qué es lo que comparte con, ¿Y en qué difiere del caso que analizó hace veinte años?

—Hace veinte años empecé a advertir algo, mientras en Estados Unidos y en buena parte del mundo celebrábamos la expansión de la democracia. Tras la caída del comunismo había mucho optimismo. Fukuyama había escrito El fin de la historia. Sin embargo, cuando uno iba a países como Rusia, Bielorrusia, Filipinas o Kenia, observaba un fenómeno extraño sobre el que yo no había reflexionado lo suficiente. Se celebraban elecciones libres y justas, pero el gobierno elegido luego vulneraba sistemáticamente el Estado de derecho, oprimía a las minorías e intentaba restringir las facultades del Poder Judicial. Comprendí que lo que en Occidente entendemos como democracia liberal son, en realidad, dos cosas diferentes. Una es la tradición constitucional liberal, con sus leyes, reglas y normas que protegen la libertad individual y el Estado de derecho. Eso no tiene necesariamente que ver con la democracia, que consiste en la participación popular, en el voto. Si lo pensamos, el Estado de derecho y las protecciones de los derechos individuales son muy anteriores a la democracia. Ya con la Carta Magna, en 1215, se empiezan a proteger esos derechos, y para el siglo XIX, en buena parte de Europa, existen tribunales independientes y todas esas garantías. La democracia llega mucho después. Lo que observaba en el mundo de la década de 1990 era que esos dos conceptos, que se habían fusionado en Occidente, empezaban a separarse. Había democracia, pero no constitucionalismo liberal. Por eso escribí sobre el tema, pensando, para ser completamente sincero, que era un fenómeno que afectaría a las democracias en desarrollo. De hecho, pensaba en la Argentina como otro ejemplo de un fenómeno similar. Lo que me ha sorprendido por completo, aunque había advertido algunas tendencias en esa dirección, es que este fenómeno ahora está muy presente en Occidente. Y, como usted señala, Estados Unidos es quizá uno de los ejemplos más destacados. Pensemos en el fenómeno Trump. Fue elegido legítimamente, la primera vez mediante el Colegio Electoral y la segunda tanto por el Colegio Electoral como por el voto popular. Sin embargo, Donald Trump ha ignorado fallos judiciales. Ha ejercido la autoridad del Poder Ejecutivo a una escala que ningún presidente había alcanzado desde Richard Nixon, y quizá incluso lo haya superado. Ha atacado a la prensa libre como nunca lo hizo ningún presidente, incluido Nixon. Ha demandado a medios de comunicación e intentado utilizar sus facultades presidenciales para asfixiar a la prensa libre, pese a que, en este país, la prensa es la única industria protegida por la Constitución. Es algo muy poco habitual contar con una Primera Enmienda que proteja a la prensa y, aun así, Trump ha logrado intimidarla utilizando el poder de la presidencia. Cuando uno observa todo eso, comprende que la democracia iliberal no es solo un problema de países lejanos sobre los que sabemos poco. Esa tendencia, ese peligro, está presente en todos los países. Mire lo que sucede en Alemania y Francia, donde AfD y el partido de Marine Le Pen bien podrían llegar al poder. Ambos tienen muchas tendencias iliberales, particularmente en lo que respecta al Poder Judicial, los derechos individuales, los derechos de las minorías y la libertad religiosa. Hay muchos ámbitos en los que preocupa que hayamos entrado en un mundo de democracias iliberales. No es que todas hayan seguido ese camino, sino que el peligro existe incluso en democracias desarrolladas como Estados Unidos.

“Pensemos en lo fácil que resulta describir la Revolución Francesa como un fracaso.”

—Hace un año usted escribió sobre la lección que los demócratas necesitaban aprender para volver a ganar. Tras las elecciones de mitad de mandato, ¿cree que aprenden algo de la derrota de dos mil veinticuatro, o el resultado se explica solo por la mala decisión de Trump y la fatiga del votante? ¿O es simplemente que los demócratas supieron aprovecharlo, o es una combinación de ambas?

—Como ocurre con todo lo complejo en la vida, probablemente sea una combinación de ambas cosas. En gran medida influyeron la impopularidad de Donald Trump, la impopularidad de la guerra con Irán y la sensación de que no había logrado bajar los precios. Como bien saben en la Argentina, la inflación puede ser un tema político muy poderoso porque destruye los ahorros de la gente. Pero creo que vale la pena analizar la magnitud de la victoria. No creo que se la haya comprendido del todo. Pensemos en 2010. Obama había ganado las elecciones por una diferencia abrumadora y, dos años después, perdió 60 bancas en la Cámara de Representantes y el Senado. Lo describió como una paliza. En aquellas elecciones de mitad de mandato, los republicanos obtuvieron una ventaja de siete puntos porcentuales sobre los demócratas en el total de votos. En estas elecciones, los demócratas aventajaron a los republicanos por catorce puntos, el doble del margen de 2010. Es la mayor diferencia en unas elecciones de mitad de mandato desde Watergate, hace sesenta años. Es la segunda mayor desde la década de 1930. Se trata de un terremoto político, por lo tanto, tiene que haber algo más que la impopularidad de Trump. Creo que la gente pudo ver las ideas del populismo de derecha y comprendió que, aunque pudiera coincidir con el diagnóstico del problema, no estaba de acuerdo con la solución. La inmigración es un problema, pero no les gusta ver a agentes enmascarados del ICE disparando contra personas dentro de automóviles, haciendo redadas y destruyendo comunidades que se construyeron a lo largo de décadas. Pueden coincidir en que existe un problema con la globalización y en que quizá dependíamos demasiado de China, pero no quieren todos esos aranceles que encarecen todo. Tampoco quieren la guerra con Irán. Creo que es, en parte, un rechazo a Trump y, en parte, un rechazo al propio populismo. ¿Supone una adhesión a las ideas del Partido Demócrata? Todavía no. Los demócratas tendrán que formular un conjunto de ideas atractivas para lograr convencer a los votantes, para “cerrar la venta”, como decimos en Estados Unidos.

“Es la mayor diferencia en unas elecciones de mitad de mandato desde Watergate, hace 60 años."

—Con una oposición más fuerte, ¿qué capacidad real tiene el Congreso para limitar a un presidente que ha concentrado tanto poder en el ejecutivo?

—Es una muy buena pregunta y, lamentablemente, no tengo una respuesta optimista. El Congreso no tendrá mucho poder, en parte porque no cuenta con la mayoría de dos tercios necesaria para anular un veto presidencial. Si aprueba una ley, por ejemplo, para suspender el financiamiento de la guerra con Irán, Trump la vetará. No tienen los votos para anular ese veto, que requiere dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Creo que probablemente habrá muchas investigaciones, sobre todo de corrupción. Eso es muy importante porque hemos visto una explosión de la corrupción. Creo que el único régimen que se acerca al gobierno de Trump en ese aspecto es el de Vladimir Putin, por lo que es importante que esto salga a la luz. Pero estamos viendo un efecto muy interesante de las elecciones de mitad de mandato. Por primera vez, los republicanos se atreven a distanciarse de Trump. ¿Dónde lo veo? Mire lo que ocurre con el escándalo de Nvidia. Las dos personas que se han pronunciado con firmeza contra lo que hicieron Nvidia y Jensen Huang fueron Marco Rubio y Scott Bessent. Rubio, o claramente alguien de su entorno, filtró que había obtenido información de inteligencia sobre el asunto, informado al presidente y redactado un memorando. Bessent, por su parte, dice que deberían despedir a Jensen Huang y a más personas de la empresa, y que deberían emprenderse acciones legales. Todo esto sucede mientras Trump dice que le cae bien Jensen Huang, que apoya a Nvidia y que no quiere crearle problemas a China. Estamos viendo esas posiciones dentro del propio gobierno. ¿Por qué creo que ocurre? Porque Scott Bessent sabe que, en las circunstancias posteriores a las elecciones de mitad de mandato y con la economía como está, Trump no puede despedirlo. Creo que Marco Rubio sabe lo mismo. En este momento, Trump está débil. También lo estamos viendo entre los presidentes de las comisiones del Congreso. Recordemos que el Congreso sigue teniendo mayoría republicana hasta enero. Es lo que llamamos el período de sesiones “lame duck” (N. del E: pato rengo), previo al recambio legislativo. Durante este período, todos los presidentes de las comisiones son republicanos. Esos republicanos también se están alineando con Bessent, Rubio y los demócratas para reclamar una investigación sobre lo ocurrido en Nvidia, aunque Trump diga que no hay que preocuparse, que lo están investigando y que todo está bien. Por primera vez, empezamos a ver a republicanos distanciarse de Trump porque se dan cuenta de que es tan impopular que necesitan tomar distancia. Hoy Donald Trump es el presidente más impopular de la historia de Estados Unidos desde que existen las encuestas modernas, es decir, desde la década de 1950. Es más impopular de lo que era Richard Nixon cuando renunció a la presidencia.

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. “La democracia iliberal no es solo un problema de países lejanos sobre los que sabemos poco. Esa tendencia, ese peligro, está presente en todos”. | Crédito: Helena Obregón

—En “The Post-American World”, de 2008, planteó que el cambio central del orden mundial era el ascenso de los demás y no la caída de Estados Unidos. Casi veinte años después, y en Davos, en enero, dijo que Estados Unidos ya no fija la agenda del mundo y que China es el gran beneficiario involuntario de la política exterior de Trump. ¿Qué ha ganado China concretamente?

—Pensemos primero en el papel que solía desempeñar Estados Unidos. Es el país más poderoso del mundo y sigue siéndolo en términos militares y económicos, pero antes también marcaba la agenda mundial. Se buscaba avanzar hacia el libre comercio, la democracia y un mayor respeto por los derechos humanos. Había una agenda y la mayoría de los países recorrían, en alguna medida, ese camino. Eso fue lo que vimos en los años noventa y en la década de 2000. Si pensamos en la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos marcó la agenda. Lo fascinante de Trump es que decidió que no quiere desempeñar ese papel, que no quiere asumir todas esas cargas ni gastar todo ese dinero. Pensemos en esto. En diez años, Estados Unidos pasó de ser el país más favorable al libre comercio entre las principales economías del mundo al menos favorable. Es el que tiene los aranceles más altos. Ese cambio es extraordinario. Pero lo más interesante es que el resto del mundo no está siguiendo a Estados Unidos. En la década de 1930, cuando Estados Unidos impuso aranceles, todos hicieron lo mismo. Por eso terminamos en guerras arancelarias y la Gran Depresión se agravó. Esta vez, la mayoría de los países miran a Estados Unidos y dicen que tienen que lidiar con su proteccionismo y sus aumentos de aranceles, pero que, fuera de eso, van a avanzar hacia un mayor libre comercio. Así, la Unión Europea alcanzó el acuerdo con el Mercosur que llevaba diez años de negociaciones. También llegó a un acuerdo comercial con la India, que llevaba otros diez años negociándose. Canadá y la Unión Europea están negociando, al igual que Canadá y la India. Todo apunta a un mayor libre comercio y a una reducción de los aranceles. Pensemos en Milei, que es una figura muy interesante en este sentido. Dice que es un gran admirador de Trump, y parte de su retórica y de sus acciones se parecen mucho a las de él. Pero Milei es, efectivamente, un defensor del libre mercado y del libre comercio. Si observamos las políticas económicas de Trump, vemos que el gobierno interviene en todo tipo de empresas, compra participaciones, invierte en ellas, obtiene una parte especial de las ganancias de algunas e impone todas esas barreras al comercio. Milei, en muchos casos, hace lo contrario, incluso mientras elogia a Donald Trump. Es un ejemplo perfecto de que Estados Unidos ya no marca la agenda.

“El Congreso tendrá poco poder, en parte porque no tiene dos tercios para anular un veto.”

—Esta semana Xi Jinping recibe en Shenzhen a Trump y a Putin, en la primera cumbre de los tres líderes. Hay quienes la comparan con Yalta, el reparto de zonas de influencia al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué lectura hace usted y qué se juega en esa mesa?

—No son en absoluto comparables. Recordemos que Yalta tuvo lugar al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tres potencias vencedoras, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, se reunieron para decidir cuál sería el acuerdo político definitivo tras la guerra, qué países tendrían qué influencia y cómo se organizarían las Naciones Unidas. Se tomó una enorme cantidad de decisiones de extraordinaria importancia. Algunas fueron acertadas y otras equivocadas, pero tuvieron consecuencias enormes. Esta cumbre es una oportunidad para sacarse una foto. Por lo que puedo ver, no hay una agenda. Creo que Trump la organiza porque le gusta la idea de compartir escenario con Xi Jinping y Putin. No creo que haya una agenda concreta sobre la que puedan ponerse de acuerdo. Además, si uno fuera presidente de Estados Unidos y organizara una cumbre de ese tipo, ¿por qué plantearía una reunión de dos contra uno, cuando Putin y Xi son aliados tan cercanos? Los chinos ayudan militarmente a los rusos en Ucrania y también los ayudan económicamente. Los rusos le venden petróleo barato a China. Son socios. Estados Unidos es el que queda fuera de esa alianza. Si se va a organizar una cumbre, ¿por qué no incluir a los japoneses, que, por cierto, son el tercer país más rico del mundo? ¿Por qué no incluir a la Unión Europea, el segundo bloque comercial más grande del mundo? Es algo bastante extraño. Creo que, para entender a Trump, hay que recordar que, para él, la presidencia es un programa de televisión. Y compartir escenario con esos dos dirigentes le parece un gran programa de televisión. Se parece visualmente a Yalta. Esa es la única similitud.

Libros de Fareed Zakaria. | Crédito: CEDOC

—La semana pasada Rusia y Ucrania retomaron las conversaciones de paz por primera vez en nueve meses, y Zelenski dijo que negociadores estadounidenses plantearon que Ucrania ceda territorio del Donbás a cambio de ingresar en la OTAN. ¿Cómo evalúa ese planteo y qué final ve posible para la guerra?

—Creo que vale la pena señalar que ahora hay, del lado estadounidense, una propuesta importante y viable. Básicamente, Estados Unidos ha planteado que Rusia conserve todo el territorio que ha conquistado, más una porción adicional que reclama, que creo que representa otro 15 o 20% del Donbás. Obtendría toda la región que considera la parte rusoparlante de Ucrania, que, según creo, equivale a alrededor del 20% del país. A cambio, Ucrania ingresaría en la OTAN, lo que le daría garantías reales y firmes de seguridad. Creo que es un acuerdo que vale la pena explorar. Sí, resulta muy amargo para los ucranianos, porque supone renunciar no solo al territorio que han perdido en esta guerra de agresión, sino también a una parte que todavía no han perdido. Pero pensemos en lo que ganarían. Ucrania pasaría a formar parte de Occidente. Ingresaría en la OTAN y en la Unión Europea, porque seguramente la adhesión a esta última llegaría después. Podría recibir enormes inversiones porque su estabilidad geopolítica estaría garantizada, y eso es lo que necesita. En última instancia, tener un poco más o un poco menos de territorio no importa. Pensemos en Corea del Sur. Los norcoreanos tienen su territorio y los surcoreanos el suyo. Los surcoreanos tienen menos territorio y son quince veces más ricos. Pensemos en Israel, un país diminuto cuyo PIB per cápita hoy supera al de Grecia. Es como un país europeo. O en Singapur. Lo que importa es el ingenio y la innovación, no el tamaño del país. Por eso, si yo estuviera en el lugar de Ucrania, consideraría seriamente esta propuesta. El problema fundamental del enfoque del gobierno de Trump es que, incluso cuando propone una buena idea, no presiona a ambas partes. Solo presiona a los ucranianos. Incluso hoy les está dificultando el uso de Starlink. Mientras tanto, ha suspendido las sanciones contra Rusia, incluidas las que afectan al diésel, y está alentando a los rusos a vender petróleo. Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima. Por lo tanto, en lugar de presionar al agresor, presiona a la víctima. El acuerdo es el adecuado, pero Putin no lo aceptará simplemente porque Trump sea amable con él. A eso me refiero. Putin no es alguien que busque acuerdos en los que ambas partes ganen. Es alguien a quien hay que presionar para que llegue a un acuerdo.

“El único régimen que se acerca al gobierno de Trump en nivel de corrupción es el de Putin.”

—Usted ha planteado que los objetivos de Estados Unidos e Israel divergen en esta guerra, y la relación entre Trump y Netanyahu tocó un punto bajo en abril, durante las negociaciones del alto el fuego. ¿Podrías dar a los argentinos una visión de la guerra en Irán y su relación con Israel?

—Es importante recordar cuál era la situación antes de que comenzara esta guerra. Irán estaba probablemente en su posición más débil en décadas. Seis meses antes, en junio, había habido una campaña masiva de bombardeos israelíes y estadounidenses que, en palabras de Donald Trump, había aniquilado el programa nuclear iraní. El primer ministro Netanyahu dijo lo mismo. Ambos afirmaron que habían retrasado el programa iraní por años. Además, los grupos aliados de Irán, Hezbollah, Hamas y las milicias iraquíes, habían sido duramente golpeados por los israelíes. El gobierno sirio, que había sido un gran aliado de los iraníes, había sido destruido. Assad tuvo que huir a Moscú. Esa era la situación en marzo, cuando Bibi Netanyahu convenció a Donald Trump de ir a la guerra con Irán. ¿Por qué, si el programa estaba destruido y los iraníes estaban tan debilitados? Porque pensó que el régimen iraní caería en dos días, que liberarían el país y pasarían a la historia como los grandes libertadores. Fue un error de cálculo absoluto. Nada de eso ocurrió. El régimen iraní sobrevivió. En algunos aspectos se ha fortalecido, porque toda la oposición interna tiene que guardar silencio. Cualquiera podría haberles dicho que, cuando un país está siendo atacado y bombardeado por extranjeros, no es el momento en que su población va a hacer una revolución contra el gobierno. Es el momento en que todos se unen. Incluso quienes discrepaban con el gobierno van a tener cierto cuidado con lo que dicen. La población iraní se ha unido y el régimen se ha consolidado. Sí, han perdido mucho equipamiento militar, pero utilizaron el único recurso que tenían, cerrar el estrecho de Ormuz, y resultó muy eficaz. ¿Dónde estamos ahora? Los estadounidenses han impuesto un bloqueo a los iraníes y han ejercido una presión real sobre ellos. Un bloqueo muy eficaz, por cierto. El petróleo que no es iraní está saliendo, mientras que el iraní queda atrapado. Irán enfrenta dificultades muy serias. Creo que el error es suponer que ese éxito hará que Irán se rinda. Cometimos el mismo error en Vietnam. Lanzamos más bombas sobre Vietnam del Norte que durante toda la Segunda Guerra Mundial. Los norvietnamitas no se rindieron. Los iraníes tampoco se rendirán. Hay que darles una salida, encontrar algún acuerdo que sientan que preserva su dignidad. Si se logra eso, creo que hay una solución, porque Trump ha ejercido una presión real sobre los iraníes. Pero, como en cualquier negociación, puede haber presión, pero también tiene que haber una salida, porque nadie va a firmar su propia sentencia de muerte. Dirán que, si tienen que morir, lo harán luchando. Creo que la clave es encontrar ese espacio diplomático en el que cada parte pueda preservar algo de dignidad.

—En una columna de enero usted recordó que la Doctrina Monroe, de 1823, nació como una advertencia a Europa para que no reconquistara a las repúblicas latinoamericanas, y que con el corolario de Theodore Roosevelt, en 1904, se transformó en un permiso para intervenir en la región. Para un público argentino, ¿cómo fue esa transformación y qué dejó en la relación entre Estados Unidos y América Latina?

—Es una gran pregunta. Recordemos que la doctrina Monroe comenzó como una doctrina antiimperialista. Les decía a los europeos que no intentaran regresar y reconquistar sus territorios, que Estados Unidos era una de las colonias liberadas y protegería a las demás. Luego, como usted señala, Theodore Roosevelt incorpora ese corolario. Para entonces, Estados Unidos se había convertido en una gran potencia y comenzó a intervenir. En su mayor parte, fue un desastre. Casi todas las intervenciones estadounidenses provocaron inestabilidad, respaldaron a dictadores y favorecieron a poderosas empresas estadounidenses. Fue malo para la política exterior de Estados Unidos y terrible para los pueblos latinoamericanos donde se produjeron esas intervenciones. Muy poco positivo salió de aquel período. Por eso, acertadamente, después de 1945 los estadounidenses comenzaron a alejarse de ese enfoque y a impulsar lo que creo que John F. Kennedy llamó la política del Buen Vecino y, luego, la Alianza para el Progreso. La idea era asociarse con los países latinoamericanos. A Trump no le gusta esa orientación liberal de la política exterior, que busca asociarse y cooperar con otros países y tratarlos con respeto. Mira a un país como Dinamarca y dice: “Son cinco millones de personas. Son un país pequeño. Puedo intimidarlos”. Quiere aprovechar esa ventaja. Es como un negociador inmobiliario. Siempre pregunta: “¿Quién tiene más poder de negociación?”. Esa es su actitud frente a todo. Pensó que podía intimidar a los brasileños con los aranceles. Quería que sacaran a Bolsonaro de la cárcel, pero los brasileños resistieron. Para Trump, la doctrina Monroe es muy atractiva porque le permite actuar como un matón y utilizar de esa manera el poder estadounidense. Creo que pasa por alto dos cosas. Primero, la mayoría de los países, incluso los pobres, no se dejarán intimidar tan fácilmente. Vivimos en una era poscolonial en la que se le puede decir a un país que es mucho más débil que nosotros y, aun así, ese país se mantendrá firme. Cuba sigue resistiendo a Estados Unidos. Desde 1959 intentamos cambiar el régimen cubano. Creo que hemos pasado por alto la realidad del nacionalismo poscolonial. Segundo, eso no fue lo que hizo grande a Estados Unidos. Lo que lo hizo grande fue asociarse con otros países. Les hicimos sentir que su destino y el nuestro estaban unidos, que nuestras ganancias no se obtenían a costa de ellos y que ambas partes podían ganar. La política exterior estadounidense ha buscado que ambas partes ganen, y Trump le está dando la espalda a lo que, en cierto modo, es su mayor logro. A él le cae bien Milei, así que lo trata bien. Pero la política exterior no debería manejarse de ese modo, concediendo aranceles más bajos porque un dirigente le cae bien, lo halaga, lleva una motosierra y se la entrega a Elon Musk. Esto parece una corte en la que el emperador toma decisiones según si alguien le regala un lingote de oro o si alguien le cae mal. Lamentablemente, creo que estamos reviviendo un período muy breve de la historia estadounidense, el de Theodore Roosevelt. Fue una etapa muy triste de la política exterior estadounidense, que no tuvo éxito y provocó una enorme animosidad e indignación. Pero hemos vuelto a ella temporalmente.

“Por primera vez los republicanos se distancian de Trump porque ven que es tan impopular.”

—En enero Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, y Trump dijo que Washington iba a dirigir Venezuela hasta una transición. Usted escribió que Trump está reemplazando el liderazgo estadounidense por el miedo. ¿Qué precedente sienta esa operación y qué cree que aprendieron de ella los gobiernos latinoamericanos, y el estadounidense, ya que se confió del éxito de esa operación para avanzar en los ataques a Irán?

—La operación en Venezuela revela un par de cosas. Primero, para evaluar si un régimen es débil, hay que ver si existen divisiones en su dirigencia. En Venezuela, la número dos, Delcy Rodríguez, esencialmente saboteó a su jefe, Maduro, y por eso la operación tuvo tanto éxito. Mis fuentes me dicen que Delcy Rodríguez les dio a los estadounidenses los planos de la residencia de Maduro y les indicó cuántos guardias de seguridad había y dónde estaban ubicados. Fue casi como si la vicepresidenta les hubiera proporcionado información interna sobre cómo ejecutar exactamente la operación. Es lo opuesto a Irán, donde no ha habido deserciones ni divisiones dentro del régimen. El segundo aspecto es lo vergonzoso de lo que estamos haciendo al afirmar que, de algún modo, nos estamos quedando con todo el petróleo y que eso será estupendo para Estados Unidos. Ese petróleo no es nuestro. Es un acto de apropiación colonial. Por cierto, ni siquiera está claro que esté ocurriendo, porque el acuerdo es tan complicado y misterioso, y no se ha explicado, que no estoy seguro de que sea cierto que el Tesoro estadounidense esté recibiendo algo del petróleo venezolano. De lo que sí estoy seguro es de que el acuerdo es lo suficientemente complicado como para que haya particulares, algunos de los cuales quizá tengan vínculos con la familia Trump, que probablemente estén ganando mucho dinero con esto. Y no creo que el pueblo venezolano esté obteniendo demasiado. Maduro es un personaje terrible. Entiendo el argumento a favor de deshacerse de él. Pero, una vez que ya no está, hay que establecer un proceso constitucional legítimo para abordar la cuestión del petróleo y sus ingresos, las elecciones y una nueva Constitución. No se puede hacer todo como si hubiéramos vuelto al siglo XIX y Washington pudiera simplemente gobernar otro país. Creo que sienta un precedente muy malo. La operación sí alentó a Trump a actuar en Irán, porque creyó insensatamente que se trataba de algo similar. Pero creo que el legado de lo que está ocurriendo en Venezuela es muy perjudicial para la reputación de Estados Unidos. Damos la impresión de estar robando el petróleo de otro país. ¿Por qué queremos hacer eso? Somos el país más rico de la historia del mundo.

—Gobiernos como el de Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador se alinean abiertamente con Trump. Argentina recibió veinte mil millones en crédito al firmar un acuerdo comercial. Al mismo tiempo, la gente comenta que el jefe de la derecha en la región con Lula acaba de ganar un cuarto mandato en Brasil contra Bolsonaro en la elección sobre la relación con Estados Unidos. ¿Qué dice el resultado sobre la influencia de Trump en América Latina?

—Creo que es demasiado pronto para afirmar que el populismo de derecha en América Latina ha sido derrotado o está perdiendo fuerza. No creo que sea así. El caso de Lula respondió a circunstancias muy particulares. Es un populista de izquierda muy popular que pudo aprovechar algunas de esas mismas fuentes de descontento. También fue, seamos sinceros, una operación política extraordinaria. Lula logró movilizar diez millones de votos entre la primera y la segunda vuelta. Eso nunca había ocurrido en la historia de Brasil. El ganador de la primera vuelta siempre había ganado la segunda. Esta es la primera vez que eso no sucede. Por eso creo que se trata de un caso bastante particular. Creo que los populistas de derecha todavía cuentan con un gran impulso en América Latina. ¿Por qué? En parte, porque está ocurriendo en todas partes. Hay un movimiento contra las élites, el establishment y las jerarquías que forma parte de ese fenómeno. Y parte del problema es que, en muchos países latinoamericanos, el establishment era viejo, corrupto y disfuncional. La Argentina es el ejemplo por excelencia. Hubo tanto populismo de izquierda perjudicial por parte de los peronistas, si me permite decirlo, y el país estuvo tan mal gobernado, que existe un mercado para estas propuestas. Hay un grupo de personas que siente que ya probó aquello durante muchos años y quiere intentar algo nuevo, con alguien que parezca hablar con sentido común, que entienda cómo funcionan los mercados, que comprenda el Estado de derecho y el orden, y que meta a los delincuentes en la cárcel. Creo que esa tendencia sigue viva. Brasil fue una excepción.

“La cumbre de Shenzhen es una sesión de fotos; hasta donde puedo ver, no hay agenda.”

—¿Cree que esta derrota en la elección de Trump afecta cómo Bessent podría ayudar a Argentina el próximo año, igual que ayudó el año pasado cuando tuvimos problemas financieros? ¿Crees que cambia algo en la relación entre Trump, Bessent y Argentina tras la derrota republicana en Estados Unidos?

—Creo que Trump siente un gran afecto por Milei y que, si hiciera falta alguna ayuda, probablemente se la brindaría. El peligro de ese tipo de política es que, si en 2029 hay un presidente demócrata y mayorías demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado, y el gobierno argentino ha tomado partido tan abiertamente por un partido frente al otro, puede encontrarse en una situación muy difícil. Mire lo que le ocurrió a Benjamin Netanyahu. Intentó lo mismo. Se enfrentó a Obama y se manifestó abiertamente a favor de Trump. ¿Qué le ocurre ahora? ¿Qué le ocurre a Israel en esa situación? Es un juego muy peligroso. Es mucho mejor apostar por una relación institucional de largo plazo entre el gobierno argentino y el estadounidense, entre el pueblo argentino y el estadounidense. Con Trump es fácil ganarse su favor. Basta con halagarlo, elogiarlo, decirle que es lo más grande del mundo y darle regalos. Pero ¿qué pasa cuando llega el siguiente presidente?

“Para entender a Trump, hay que recordar que para él la presidencia es un programa de TV.”

—Déjeme volver de nuevo al principio de esta entrevista. ¿Cree que la inteligencia artificial es algo comparable con la Revolución Industrial y la electricidad de las que hablábamos al principio, que será un cambio parecido?

—Creo que puede ser incluso más. Pensemos que es una tecnología de propósito general, como la electricidad. Se utilizará en todo, en todas las industrias, pero también en la vida cotidiana, en los hogares, como la electricidad. La diferencia es que la electricidad no mejoraba exponencialmente cada año. No podía resolver problemas matemáticos ni descubrir nuevas proteínas. Hemos hecho algo increíble. Tomamos arena, de la que se fabrican los chips de silicio, y electricidad, las combinamos y creamos inteligencia. Creamos máquinas analíticas que pueden pensar mejor que nosotros. Creo que ninguno sabe cómo cambiará esto la sociedad humana, pero le diré algo. Desde la Ilustración, los seres humanos hemos resuelto los misterios del universo utilizando nuestro cerebro y el método científico. Antes, cuando nos preguntábamos por qué existía el día, decíamos que el dios del Sol se levantaba por la mañana y recorría el cielo en su carro. Luego empezamos a buscar una explicación científica y a decir que el día y la noche se debían a que la Tierra giraba alrededor del Sol. Nos estamos acercando al final de ese período de cuatrocientos o quinientos años de primacía de la razón humana. Lo que va a ocurrir, y ya está ocurriendo, es que nos encontraremos ante algún misterio, un problema matemático, y diremos que la inteligencia artificial lo ha resuelto, pero que no entendemos cómo. Ya hay médicos que me cuentan que la inteligencia artificial examina una imagen médica y afirma que ese paciente va a desarrollar cáncer. Los médicos no pueden verlo. No hay nada que un ser humano pueda detectar, porque la inteligencia artificial está analizando 75 millones de imágenes y ha encontrado algún patrón que nosotros no podemos ver. Esa es una metáfora del futuro. La inteligencia artificial dará respuestas que sabremos que son correctas, pero no sabremos por qué. Así, en cierto modo, regresamos a nuestra condición humana anterior a la Ilustración, en la que existen misterios del mundo. Antes, la caja negra a la que recurríamos era la religión. La nueva caja negra será la inteligencia artificial.

Producción: Sol Bacigalupo.