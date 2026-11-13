Mauro Icardi declaró ante la Justicia y negó haber causado lesiones a su hija Francesca

El futbolista Mauro Icardi declaró este jueves en la UFI de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci, en la causa por presuntas lesiones leves agravadas contra su hija mayor, Francesca. Icardi se presentó de forma espontánea, habló durante más de una hora y negó haberla golpeado. Ante la pregunta de su abogado sobre si alguna vez le había pegado, respondió: “Nunca”.

El hecho investigado ocurrió el 6 de noviembre en la casa de Nordelta donde Icardi vive con Eugenia “China” Suárez. Ese día, la Policía ingresó a la vivienda tras una denuncia por presuntos golpes a la niña, y el fiscal ordenó que se fuera con su madre, Wanda Nara. Actualmente rige una restricción de acercamiento de 45 días que impide a Icardi tener contacto con su hija. La defensa apeló la medida.

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¿Qué dijo Icardi sobre lo que pasó el 6 de noviembre?

Según su declaración, ese día retiró a sus dos hijas del colegio con una orden del Juzgado de Familia que fijaba que estuvieran con él entre el 6 y el 16 de noviembre. Icardi relató que la niña se encerró en su habitación y que él entró por el balcón junto a su otra hija, Isabela, para convencerla de salir a navegar. “Le empezamos a hacer cosquillas para que deje de llorar”, describió.

El futbolista sostuvo que, al volver, habló con la niña, la filmó y le preguntó por qué había dicho que él le había pegado. Según su versión, la niña admitió ante la licenciada Fernanda Matera, del Ministerio Público Tutelar, que había mentido. Icardi agregó que su otra hija confirmó ese relato.

Sobre las posibles lesiones, el futbolista atribuyó el dolor de la niña a un problema de salud previo a ese día. “Tengo todo registrado en el teléfono, videos que hice con el teléfono”, aseguró.

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La defensa de Icardi, a cargo del abogado Francisco Oneto, apeló la restricción de acercamiento, esta misma todavía no fue resuelta. Además, pidió una cámara Gesell para las dos niñas, el libro de actas y las cámaras del colegio, y la declaración de varios testigos: la niñera, Eugenia Suárez, la licenciada Matera y los policías que intervinieron. “No hubo agresiones”, dijo Oneto a la salida de la fiscalía, y aseguró que se iban “conformes”.

Wanda Nara y su pareja, Martín Migueles, no hicieron declaraciones públicas sobre la declaración de Icardi. El día del hecho, ambos se presentaron en la casa de Nordelta para retirar a la niña.