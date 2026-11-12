Condenaron al policía que gaseó a una niña durante una marcha en Congreso: "Ahora vamos por Bullrich"

Cristian Rivaldi, el policía que arrojó gas pimienta contra una niña de 10 años y su madre durante una marcha por los jubilados en la zona de Congreso fue hallado culpable del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves”.

Por ese motivo, este miércoles recibió una condena de 1 año y 3 meses de prisión en suspenso. Además, el juez federal Daniel Rafecas ordenó que el agente no podrá ejercer esas funciones durante el doble de la sentencia que recibió, es decir, por 2 años y 6 meses.

Fabrizia Pegoraro | Crédito: X @Gregoriodalbon

Todo sucedió el 11 de septiembre de 2024, mientras Fabrizia Pegoraro se encontraba con Carla, su madre, sobre la avenida Rivadavia, cuando los efectivos avanzaron con el objetivo de dispersar a los manifestantes.

En ese momento fue cuando Rivaldi roció a las dos mujeres con gas irritante, haciendo que la nena debiera ser hospitalizada debido a una conjuntivitis química.

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Rivaldi entonces cumplía funciones en la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades (DOUCA), unidad especializada en el control de multitudes que depende de la Policía Federal (PFA).

En el pedido de juicio, el fiscal Eduardo Taiano indicó que el agente actuó de manera desmedida, ya que madre e hija se encontradas sentadas y no ofrecieron resistencia, y que, además, el policía violó el “protocolo antipiquetes” que impulsó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Lo ocurrido generó mucha polémica porque desde el Gobierno sugirieron que no fue el agente quien roció a la nena y a su madre, y Bullrich cuestionó a la mujer por haber llevado a su hija a la marcha.

Agresión a Fabrizia Pegoraro | Crédito: Cedoc

Las declaraciones de Gregorio Dalbón

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en declaraciones al portal El Destape, el abogado Gregorio Dalbón, abogado de las víctimas, advirtió que “es la primera condena por la represión del gobierno de Milei. No va a ser la última”.

Gregorio Dalbón

Y agregó: “Un juez federal acaba de decir con una sentencia lo que el Gobierno negó durante más de dos años: a Fabrizia, una nena de diez años, la gaseó un policía federal. Rivaldi no actuó solo ni se cubrió solo. Patricia Bullrich (en ese entonces ministra de Seguridad) miró a la cámara y le dijo al país que nadie había gaseado a una nena. Hoy la desmintió la Justicia”.

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El abogado además cuestionó el rol que tuvo la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva: “Salió por los canales a sostener un video falso que le echaba la culpa a una manifestante, una operación para tapar lo que hoy quedó confirmado con una condena. Mintieron para encubrir”.

Y cerró anunciando: “Ahora vamos por Bullrich y por Monteoliva. La condena de hoy es el piso, no el techo. El que apretó el gas ya fue condenado. Faltan las que dieron la orden y las que armaron la mentira”.