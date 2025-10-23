jueves 23 de octubre de 2025
JUDICIALES

Elevan a juicio oral la causa contra el policía que gaseó a una nena en Congreso

Cristian Rivaldi gaseó a la nena Fabrizia Pegoraro en la marcha de los jubilados del 11 de septiembre de 2024.

Fabrizia Pegoraro
Fabrizia Pegoraro | Cuenta de X de Gregorio Dalbon

La fiscalía federal de Eduardo Taiano elevó a juicio oral la causa que investiga al policía Cristian Rivaldi por gasear a la nena Fabrizia Pegoraro en la marcha del 11 de septiembre de 2024 de los jubilados frente al Congreso.

"Esta parte habrá de solicitar se tenga por formulado en legal tiempo y forma el presente requerimiento, y se eleven a debate oral las presentes actuaciones seguidas contra Cristian Miguel RIVALDI (arts. 346 y 347, inc. 2º del CPPN)", sostiene el requerimiento.

En desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

LT

También te puede interesar
En esta Nota