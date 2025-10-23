Elevan a juicio oral la causa contra el policía que gaseó a una nena en Congreso

La fiscalía federal de Eduardo Taiano elevó a juicio oral la causa que investiga al policía Cristian Rivaldi por gasear a la nena Fabrizia Pegoraro en la marcha del 11 de septiembre de 2024 de los jubilados frente al Congreso.

"Esta parte habrá de solicitar se tenga por formulado en legal tiempo y forma el presente requerimiento, y se eleven a debate oral las presentes actuaciones seguidas contra Cristian Miguel RIVALDI (arts. 346 y 347, inc. 2º del CPPN)", sostiene el requerimiento.

En desarrollo...

LT