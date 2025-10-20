Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza por disparar dos veces durante una discusión con su pareja en San Vicente

Este domingo fue detenido el concejal electo de San Vicente Ignacio "Nacho" Contreras, del partido La Libertad Avanza. Fue acusado de realizar disparos durante una discusión con su pareja. El dirigente fue electo en las eleccioles legislativasa bonaerenses del 7 de septiembre para asumir ese cargo desde diciembre en la mencionada localidad.

La captura de Contreras se produjo cuando efectivos del comando de patrullas de San Vicente se trasladaron hasta el establecimiento “Mi Viejo”, ubicado sobre camino Once Boca, tras recibir un aviso por un conflicto.

Flyer de La Libertad Avanza en San Vicente con Maximiliano Bondarenko, Javier Milei e Ignacio Contreras

Según los informes, dentro de la vivienda se escucharon al menos dos detonaciones de arma de fuego, motivo por el cual los policías ingresaron al lugar y dialogaron con Agustina Jiménez, de 24 años, quien declaró haber mantenido una discusión con su pareja y que él habría efectuado disparos dentro de la propiedad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El intendente bonaerense más votado no asumirá como concejal: "Estuvo aclarada la situación con el electorado"

Durante la inspección, el parte policial enviado a la agencia Noticias Argentinas indica que en el baño de la planta baja se halló un arma calibre 9 mm, vainas servidas y un desorden generalizado.

Tras comunicarse con la UFI de turno, a cargo de la fiscal Karina Guyot, se ordenó la aprehensión del concejal, la intervención de peritos y el secuestro de los elementos encontrados.

En relación con la joven, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia del distrito para prestar declaración en la causa caratulada como amenazas agravadas.

Escándalo en Brandsen: el intendente camporista se cruzó a las piñas con un concejal línea Kicillof

Contreras, de 51 años, es conocido en la región por ser propietario de la cadena “Lácteos Mi Viejo” y lideró la lista del espacio de Javier Milei en las elecciones municipales del pasado 7 de septiembre. Tenía previsto asumir su banca en el Concejo Deliberante el próximo 10 de diciembre.

El concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente, Ignacio Contreras | Facebook Ignacio Contreras

De forma paralela, se difundió un video, presuntamente grabado por la víctima, donde se ve una discusión entre ambos. El material se viralizó rápidamente en grupos de WhatsApp. Las autoridades continúan investigando para establecer la secuencia de los hechos y el grado de responsabilidad de Contreras.

El caso generó un fuerte impacto político en San Vicente, dado que se trata de un dirigente recientemente electo. Por el momento, desde La Libertad Avanza no emitieron declaraciones oficiales sobre la detención del concejal, que podría complicar su futura asunción en el cargo.

NG