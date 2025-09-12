El intendente de Coronel Brandsen, Fernando Raitelli, mantuvo una discusión en la calle que terminó a los golpes con el concejal Lucas Bronicardi. El episodio ocurrió este jueves en la entrada de un local partidario mientras se realizaba el reparto de mercadería en el municipio de la provincia de Buenos Aires.

El funcionario, cercano a La Cámpora, llegó en su camioneta, comenzó a sacar fotos y quiso acercarse a saludar. “No lo voy a saludar.​ ¿Qué hacés sacando fotos?”, le gritó Bronicardi, que forma parte de Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación del gobernador Axel Kicillof. "Soy el intendente del pueblo", respondió Raitelli.

Luego del intercambio, el intendente pidió llamar a la policía. Acto seguido, le pegó al celular con el que Bronicardi estaba filmando y comenzaron los golpes con el legislador local.

Los gritos continuaron cuando Raitelli se subía a su vehículo. “Andá a laburar, delincuente. Chorro. Hacés quedar mal al gobernador”, lanzó el mandatario local. “Tranquilizate, tarado. Sinvergüenza. Parás para hacer quilombo nada más”, respondió el concejal, acompañado por personas que intentaron detener la pelea.

El hecho se dio a conocer cuando Bronicardi compartió las grabaciones en sus redes sociales. “Hago público este video para que todo Brandsen sea testigo de la persecución política del intendente. Violento, una mujer golpeada”, escribió en su cuenta de Instagram.

Según declararon testigos al medio local Infocielo, la disputa empezó cuando Raitelli se acercó al local y vio que estaban descargando mercadería enviada desde la Provincia, y dijo: "Ven cómo me cagan de Provincia, le dan mercadería a este que me hace la interna".

Después del incidente, Raitelli publicó un descargo en sus redes sociales. Según explicó, se acercó al ver que un vehículo estaba cometiendo una infracción. "Nos encontramos con un camión mal estacionado en el centro, incumpliendo con una ordenanza, y un montón de militantes del Frente Grande que militan con el concejal Lucas Bronicardi, haciendo un pasamanos de mercadería”, relató.

De acuerdo con el intendente, ante la situación, se acercó "amablemente" al chofer del camión, quien le informó que la mercadería había sido enviada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. "Al ratito apareció el concejal y me mandó a agredir con algunos de sus militantes. Nosotros no respondimos con ninguna situación violenta porque estamos en contra de eso, pero como intendente tengo que hacer respetar las ordenanzas.

El jefe comunal aseguró que uno de los militantes del concejal le "pegó un golpe de puño” y y contó que presentó una denuncia. "“De ninguna manera voy a aceptar que me agredan ni que se difunda información falsa", concluyó.

El concejal, que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco, hombre cercano al gobernador, también se refirió a lo sucedido. En diálogo con TN, dijo: “Estaba el camión del ministerio esperando alimentos en nuestro local como cada 40 días. Nosotros hacemos esto en silencio. Después apareció el intendente con una actitud patotera, como de película. Nosotros ya sufrimos todo este tipo de situaciones. Él responde a la Cámpora y yo al gobernador”.

