Se conoció el número de ladrones que arrestaron en Plaza de Mayo y Puerto Madero durante el operativo por la visita del Papa

Agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron este lunes en Plaza de Mayo y Puerto Madero a 5 arrebatadores, 2 de ellos con antecedentes penales, en el operativo de seguridad implementado por la visita del Papa León XIV.

Fuentes policiales que hablaron con la Agencia Noticias Argentinas (NA) revelaron que 4 integrantes de una banda que operaba en grupo fueron arrestados en Plaza de Mayo, a la altura de Rivadavia y Reconquista, identificados por operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) cuando uno de ellos hizo un arrebato y los otros, en un operativo distracción, empujaron a la multitud para facilitar el robo.

Papa León XIV

Por este hecho, personal de la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad arrestó a cuatro personas de 21, 22, 27 y 32 años, respectivamente, oriundas de Lomas de Zamora y Lanús.

Quién es Tomás Natenzon, el detenido por infiltrarse en el operativo de seguridad del Papa León XIV

De acuerdo al reporte oficial, los dos más jóvenes tienen dos y cuatro antecedentes por robo, robo agravado y hurto, con causas donde quedaron procesados.

Además, en otro hecho ocurrido también la tarde de este lunes, personal de la Comisaria Vecinal 1 E de la Policía de la Ciudad detuvo a un arrebatador en Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor, en Puerto Madero, por el robo de una cadenita, tras la denuncia realizada por la víctima a personal policial afectado al operativo de seguridad.

El imputado, a quien se le encontró la cadena sustraída, tiene 26 años y residencia en Córdoba.

Papa León XIV en la UCA

Detuvieron a otro hombre por amenazar a León XIV

Detuvieron a un hombre de 58 años, acusado de llamar al 911 y amenazar de muerte al papa León XIV en el partido bonaerense de Bahía Blanca.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que el sujeto, identificado como Flavio Ariel P., se comunicó con el Centro de Atención de Emergencias (CATE) 911 y dijo: “Hola 911, ¡muerte al Papa hijo de p…!”.

Tras el llamado, personal de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires encontró al titular del abonado telefónico; a continuación, el fiscal Carlos Martínez, a cargo de la Fiscalía Inicial de Mar del Plata, solicitó una orden de allanamiento ante el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal número 2 de ese departamento judicial, quien dio lugar al pedido.

Operativo de seguridad por la visita del papa León XIV: 19 mil agentes, cortes y restricciones aéreas

El procedimiento se realizó en el domicilio del acusado y las autoridades concretaron el arresto.

Es el segundo hombre detenido por lanzar amenazas contra el Sumo Pontífice tras la detención de Damián G., un albañil de 49 años, en Pilar.

HM / EM