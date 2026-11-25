Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, pero su figura nunca desapareció del todo de la escena mediática argentina. A trece años de su fallecimiento, el empresario continúa presente en las conversaciones, las redes sociales y el imaginario popular, donde sus frases y sus apariciones televisivas encontraron una nueva forma de permanecer vigentes.

Su paso por la televisión estuvo marcado por una personalidad extravagante, una exposición constante y una manera particular de mostrar su estilo de vida. Los autos de lujo, los viajes, los guardaespaldas y sus declaraciones sin filtros construyeron un personaje que rápidamente captó la atención del público y se convirtió en uno de los protagonistas más reconocibles del espectáculo argentino.

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Sin embargo, su popularidad no quedó limitada a los años en los que participó de programas como "ShowMatch". Con el crecimiento de las redes sociales, muchos de sus momentos televisivos comenzaron a circular nuevamente en forma de videos, fragmentos y memes. Así, expresiones como "¡Basta, chicos!", "Maiameee" y "Mamá, cortaste toda la luz" pasaron a formar parte del repertorio humorístico de Internet.

En ese recorrido, Ricardo Fort consiguió algo particular, mantenerse vigente más allá de su presencia en los medios tradicionales. Su imagen se convirtió en una referencia de la cultura digital argentina y su personaje comenzó a ser reconocido incluso por usuarios que no necesariamente habían seguido su carrera televisiva.

Del fenómeno televisivo a los memes: cómo Fort construyó un personaje inolvidable

Ricardo Fort | Crédito: CeDoc

La popularidad de Fort comenzó a crecer con fuerza en 2009, cuando participó de "El musical de tus sueños", el certamen de "ShowMatch" conducido por Marcelo Tinelli. Su llegada a la televisión estuvo acompañada por una personalidad que no pasaba inadvertida y una exposición de su vida privada que rápidamente despertó curiosidad. Su participación en el programa lo llevó a convertirse en una de las figuras más comentadas de aquella temporada.

A partir de entonces, su presencia mediática se multiplicó. Participó como jurado de "Bailando por un sueño", protagonizó sus propios programas y encabezó distintas producciones teatrales, entre ellas "Fortuna" y "Fortuna 2". También tuvo su ciclo televisivo, "Fort Night Show", en América TV. En cada aparición reforzaba una identidad pública construida alrededor del lujo, el espectáculo y las declaraciones que generaban repercusión.

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Con el paso del tiempo, algunos de sus momentos más recordados encontraron una segunda vida en Internet. Sus intervenciones, gestos y frases comenzaron a utilizarse para expresar situaciones cotidianas, ironizar sobre determinadas circunstancias o simplemente recuperar escenas que habían quedado en la memoria televisiva. El fenómeno permitió que su figura siguiera circulando fuera de los programas en los que había alcanzado popularidad.

A trece años de su muerte, el interés por Ricardo Fort también se mantiene a través de los recuerdos de su familia. Este 25 de noviembre, su hija Marta compartió una fotografía junto a él y su hermano Felipe, acompañada por un mensaje en el que expresó cuánto extraña a su padre. "Adelantado, avasallante e irrepetible", lo definió, antes de reconocer que la vida le enseñó a vivir sin él, pero no a dejar de extrañarlo.

El homenaje llegó pocos días después de otro momento emotivo en "MasterChef Celebrity", donde Marta recreó una de las comidas que solía compartir con su padre durante los viajes familiares a Miami. La preparación, que llamó "Donde el tiempo se detiene", estuvo inspirada en una de las últimas cenas del empresario y permitió recuperar una historia familiar que volvió a acercar su figura al público.





SC/ML