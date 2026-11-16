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Alejandra Monteoliva será operada de la columna luego de postergar la cirugía por los operativos del Papa y la cárcel de Devoto

La funcionaria permanecerá internada durante los próximos días para atravesar el posoperatorio y concentrarse en su recuperación.

Alejandra Monteoliva será operada de la columna luego de postergar la cirugía por los operativos del Papa y la cárcel de Devoto
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional | Noticias Argentinas
Hoy 10:09

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva pasará por el quirófano para someterse a una cirugía de columna que ya tenía programada, pero cuya fecha decidió correr para no dejar en suspenso dos de los operativos más importantes de las últimas semanas. Esperó a que terminara la visita del papa León XIV a la Argentina y se completara el traslado de los últimos internos de la cárcel de Villa Devoto al penal de Marcos Paz antes de avanzar con la intervención.

A lo largo de los próximos días, permanecerá internada para atravesar el posoperatorio y avanzar con su recuperación, aunque continuará al tanto de los asuntos de la cartera y seguirá la agenda de Seguridad de manera virtual durante la semana.

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