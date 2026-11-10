Amnistía Internacional alertó al papa León XIV sobre los recortes en salud, educación y vivienda en Argentina

En el marco de la histórica visita del líder de la Iglesia Católica a Argentina, Amnistía Internacional alertó al papa León XIV sobre los recortes en educación, salud y vivienda en nuestro país a través de una carta abierta que se le entregó directamente a la delegación vaticana. El documento elabora una radiografía sobre el deterioro de los indicadores sociales y el fuerte ajuste del gasto público.

En la misiva el organismo internacional le requirió al Santo Padre que “interponga su prédica pastoral en favor de los sectores más vulnerables”.

Milei acusa el impacto de la visita de León XIV, que en el Cottolengo mostró los vaivenes del Gobierno sobre discapacidad

El informe entregado por el movimiento por Amnistía Internacional detalla que “el gasto público sufrió una caída real acumulada del 37%, afectando partidas presupuestarias fundamentales para el bienestar de la población”.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

Carta abierta al papa León XIV

Entre los ejes económicos denunciados en el documento destacan: salud y discapacidad, educación pública y ciencia y vivienda y hábitat popular.

En el contexto de la visita del Pontífice al Cottolengo Don Orione de Claypole, la organización puso especial foco en la situación de las personas con discapacidad.

Al respecto, advirtió que “los recursos destinados a políticas para ese sector serían en 2027 un 24% inferiores en términos reales a los de 2023”. También, se mencionaron las dificultades de financiamiento que atraviesan las instituciones que atienden a esta población.

El Gobierno redefine la política de discapacidad: qué cambia con la nueva ley en pensiones, trabajo y prestaciones

La organización puso énfasis en la profundización de la pobreza estructural, advirtiendo que “durante el primer semestre del año, una de cada cinco personas con empleo formal o informal habita en un hogar pobre”.

Pobreza estructural

Ante la gravedad de las cifras presentadas ante la comitiva del Vaticano, las máximas autoridades de la organización en la Argentina ratificaron su postura y se expresaron con esperanza ante el pedido de que los sectores más desfavorecidos sean escuchados y visibilizados.



Directora ejecutiva de Amnistía Internacional: “garantizar derechos humanos no es un acto de caridad, es una obligación impostergable del Estado

La directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina, Paola García Rey, sostuvo: “Confiamos en que la presencia y la palabra del papa León XIV contribuyan a que las demandas de las comunidades excluidas, de las juventudes y de las familias que no llegan a fin de mes ocupen un lugar central en el debate público del país”.

El Senado firmó dictamen de la ley de Discapacidad y la deja lista para sancionar después de la visita del papa León XIV

Además de la crisis en los servicios esenciales, la carta abierta advirtió también sobre el paulatino estrechamiento del espacio cívico, denunciando “el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones públicas y el avance de discursos de hostigamiento contra periodistas y activistas sociales”.

En relación con ello, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, manifestó que “garantizar derechos humanos no es un acto de caridad ni una opción presupuestaria, es una obligación legal e impostergable del Estado”

Amnistía Internacional concluyó su petición solicitando que “León XIV renueve su llamado global a rechazar cualquier forma de violencia, discriminación y exclusión social, reafirmando la centralidad de la dignidad humana por encima de cualquier meta fiscal”.