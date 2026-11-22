La Policía Federal anunció este sábado que sus efectivos “detuvieron, en distintos puntos del AMBA, a cinco personas que habrían participado en la evasión” de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas que tuvo refugio político durante 20 años en Argentina y fue anulado por la administración de Javier Milei después de un acuerdo con su par italiana Giorgia Meloni.

Los efectivos que le perdieron el rastro en su domicilio, ahora siguen sin dar con el paradero Bertulazzi. La jueza federal María Romilda Servini fue quien le concedió el refugio hace dos décadas, pero durante la gestión libertaria habilitó una serie de medidas que reabrieron su posible extradición a Italia, para cumplir con una condena dictada en ausencia por hechos que no son crímenes de sangre.

La medida fue apelada por su abogado defensor Rodolfo Yanzón ante el fuero contencioso administrativo federal. Ante la falta de garantías del debido proceso, Bertulazzi se fugó y Servini ordenó la detención de su esposa, la médica alemana Betina Erika Köpcke, que estaba en el mismo domicilio que compartió con su compañero durante dos décadas. A su detención se sumaron otras cinco aprehensiones.

Ante las consultas de PERFIL, Yanzón explicó que a los detenidos “los llevarán este domingo al juzgado para ser indagados”. Sin embargo, remarcó que la jueza Servini “está llevando adelante una serie de detenciones arbitrarias con el único propósito de presionar a Bertulazzi para que se entregue. Desde luego que la principal detención para presionarlo fue la de su esposa, pero ha quedado demostrado que no tienen prueba de nada. Estas detenciones solo confirman que no tienen idea de donde estan apuntando con su investigación”, aseguró el letrado que reclamó la urgente excarcelación de Köpcke

Servini está cada vez mas cuestionada por su llamativo comportamiento en este caso y las reacciones a pedido del Gobierno.

Este viernes fue duramente apuntada por distintos organismos de derechos humanos. “Expresamos nuestra profunda preocupación y repudio por la detención de Kopcke, hecho consumado el 18 de noviembre en altas horas de la noche. Hacemos responsables de su salud e integridad a quienes dispusieron y ejecutaron esta medida ilegal. La orden dictada por Servini carece de legitimidad y es contraria a derecho, entre otras razones porque sobre Kopcke no pesa ninguna causa ni sentencia que pudiera amenazar su libertad”. sostiene el comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, CORREPI, CELS, APDH, Liga Argentina por Derechos Humanos, Familiares de desaparecidos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos e HIJOS Capital, entre otros. “Ensañarse con los familiares directos de quien, como en este caso, lucha por su libertad y su vida, constituye además de un acto de barbarie, una clara estrategia extorsiva inaceptable en Democracia”, expresaron los organismos.