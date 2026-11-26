La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó ante la prensa, antes del inicio de la sesión en el Congreso, que La Libertad Avanza reúne "arriba de 37 votos" para sacar adelante la reforma electoral. El proyecto contempla la suspensión de las PASO por el plazo de un año.

En diálogo con los periodistas, la senadora sostuvo “ojalá que logremos que la Argentina, como tantos países del mundo, pueda estar tranquila y no vivir de elección en elección”.

Bullrich también remarcó que el calendario electoral ya está en marcha: según dijo, las primeras elecciones comienzan en febrero.

El Senado vota la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía en una sesión de alto voltaje político

Santilli y Bullrich

“Tenemos arriba de 37 votos. Hemos trabajado mucho con todos los sectores que acompañan esta idea y estamos confiados en que esta ley se va a votar”, aseguró la legisladora, quien se mostró optimista de cara al debate que se desarrolla este jueves en la Cámara alta.

El proyecto que impulsa el oficialismo propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027, en lugar de derogarlas de manera definitiva. Sobre esa diferencia, la senadora explicó que antes de avanzar con su eliminación debe discutirse un mecanismo alternativo para que los partidos políticos definan sus candidatos y organicen sus internas.

“Para eliminarlas tiene que haber un mecanismo sustituto, de qué manera los partidos políticos van a organizar la democracia interna en la selección de candidatos”, había señalado. Entre las opciones que mencionó figura la posibilidad de establecer primarias obligatorias, pero no simultáneas, aunque reconoció que esa discusión requiere un debate más amplio. En ese sentido, la suspensión funcionaría como una medida transitoria hasta definir un nuevo sistema.

La reforma electoral también contempla otros cambios en el sistema político, entre ellos modificaciones vinculadas con la Boleta Única de Papel, la regulación de la publicidad electoral y la incorporación de Ficha Limpia. Durante las negociaciones para conseguir el dictamen, el oficialismo retiró del proyecto las listas colectoras, uno de los puntos que había generado diferencias con sectores aliados.

Los reclamos de Bullrich al Gobierno de Milei

Las declaraciones de la senadora se producen en medio de sus recientes planteos al Gobierno sobre la necesidad de introducir ajustes en el programa económico para llegar en mejores condiciones a las elecciones de 2027. En una entrevista con Bloomberg, Bullrich reclamó medidas que permitan que los resultados de la estabilización se reflejen en la economía cotidiana y advirtió que el oficialismo no puede esperar hasta 2028 para que la población perciba mejoras.

Patricia Bullrich le pidió "cambios quirúrgicos" a Milei para ganar las elecciones

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028. Hay una elección en el medio”, sostuvo, al plantear la necesidad de acelerar el impacto de las reformas antes de los próximos comicios. También insistió en que el proyecto político de Milei debe lograr la reelección y que, para eso, la ciudadanía tiene que empezar a percibir los beneficios del programa económico.

Luis Caputo, Javier Milei y Patricia Bullrich | Crédito: Cedoc

En ese marco, pidió introducir “cambios quirúrgicos” para los sectores que todavía atraviesan dificultades, con medidas orientadas a reducir la carga impositiva y los costos que afrontan las empresas, además de mejorar el acceso al crédito y estimular la actividad. Si bien respaldó el rumbo general de la gestión, destacó que los avances macroeconómicos deben traducirse en mejoras concretas para los trabajadores, las pymes y los comercios.

Bullrich, además, evitó definir su futuro político y descartó que esa sea una discusión que esté planteando en este momento. “¿Cómo voy a posicionarme? No lo sé. No es lo que estoy discutiendo. De lo que estoy hablando es de cómo este plan llega a todos los ciudadanos”, respondió al ser consultada sobre sus posibles aspiraciones electorales.

PC