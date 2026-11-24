Patricia Bullrich estuvo apenas 35 minutos en la reunión de la mesa política del Gobierno de este martes y se fue antes de que terminara. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado tenía en agenda un encuentro con integrantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el área de la Iglesia que lleva más de un año reclamando que la Cámara alta trate la ley de prevención de la ludopatía. Cuando le preguntaron por qué se había ido antes, la senadora lo justificó por la agenda: “Tengo una semana imposible. Mañana Santilli, pasado sesión con tema PASO y viernes jueces. Además, tenía reuniones por ludopatía”.

La reunión llega un día después de la carta abierta que la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal les envió a los senadores para pedirles que no dejen “morir” el proyecto. La media sanción de Diputados es del 27 de noviembre de 2024 y estuvo frenada casi dos años en el Senado, hasta que Bullrich reactivó el tema en la antesala de la visita de León XIV. El anuncio sorprendió porque, durante casi dos años, el oficialismo se había encargado de congelar el tema en el Senado, e incluso en mayo el Gobierno envió su propio proyecto, que nunca se puso a consideración.

Los tiempos son ajustados. Este miércoles a las 10 se reúne el plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Después de un fuerte cruce en el recinto la semana pasada, el Senado aprobó una moción de preferencia para tratar la ley el jueves 26 de noviembre, el mismo día en que el oficialismo quiere votar la reforma electoral que suspende las PASO. En el Senado dan por hecho que el texto va a salir con cambios. Si es así, tendrá que volver a Diputados, y las sesiones ordinarias terminan el lunes 30. Por eso la Iglesia insiste en que se apruebe tal como llegó de la Cámara baja. Sino, el proyecto solo podría salvarse si Javier Milei lo incluye en el temario de las sesiones extraordinarias.

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