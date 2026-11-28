Se mandó sola” y “nunca quiso impulsar esta ley”. Ambas definiciones se las dieron a PERFIL desde Casa Rosada y del bloque de senadores libertarios alineados con Karina Milei, para definir la actitud con la que Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en el Senado, se movió en los dos proyectos centrales que aprobó la Cámara Alta este jueves: Ludopatía y la Reforma Electoral que, entre sus puntos centrales, suspende las PASO el año que viene.

La ex ministra volvió a grabar un video de los suyos, esos que parecen anteceder un anuncio formal de campaña electoral, en los pasillos del Senado que se mantuvieron bloqueados por unos minutos este jueves, en la previa de la mega sesión.

Las imágenes la muestran mientras se coloca anteojos de sol, canchera, camina hacia el despacho de la Vicepresidencia (¿será una pista de hacia dónde va?) y saluda con un beso a la cámara, con la música de “a mover el culo” de fondo. “Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar”, dijo en su publicación oficial, donde intentó mostrarse como la gran protagonista de los proyectos que salieron ayer.

El mensaje de Bullrich tiene dos destinatarios: uno, hacia el riñón del gobierno. “Sin ella, no sacan una ley más”, dijo uno de sus laderos en Diputados a este medio, cuando se especulaba con una expulsión del bloque. “No solo tiene su representación en el Congreso, es quien puede lograr un acuerdo con gobernadores o hasta el propio peronismo, como con Ludopatía”, agregaron, luego de que la ley que limita la publicidad de las casas de apuestas fuera sancionada por unanimidad, con 72 votos afirmativos y ninguna abstención ni voto negativo.

La senadora lanzó otro video en tono de campaña y en la Casa Rosada no saben cómo atajarla

Pero el otro receptor no deja de ser el electorado y el círculo rojo. Como ya se contó en este diario, mantiene diálogo con sectores industriales golpeados por la política económica de Milei y cuenta con el apoyo de empresarios como Paolo Rocca para continuar el modelo aunque “con mejores modales”. Una persona que la conoce desde hace más de 10 años aseguró a PERFIL que Bullrich va a definir a fines de febrero su futuro. Y en el entorno de la ex ministra señalan dos posibilidades: “Vice o Presi”. “Jefa de gobierno porteño fue una posibilidad, pero no es lo que más le incumbe”.

La sesión del Senado del 26/11. | Crédito: Gabriel Cano/Senado

Hace dos semanas, la jefa del bloque de La Libertad Avanza aprovechó la llegada del Papa León XIV y la presión de la Iglesia e instaló un proyecto que se encaminaba a perder estado parlamentario, como el de Ludopatía. Tenía media sanción de Diputados y en el Senado estuvo dos años sin avanzar. El Gobierno de Milei tenía su proyecto propio, que solo apuntaba a las casas ilegales de apuestas y al acceso con datos biométricos para reforzar los controles sobre los menores, pero no atacaba el fondo de la cuestión. Sin el aval del Gobierno, acordó con José Mayans, jefe de la bancada peronista, votar sin cambios el proyecto de Monica Frade (de la Coalición Cívica) y puso en un lugar muy incómodo a LLA, que tenía muchos reparos con el proyecto, como lo reconoció la senadora karinista Nadia Marquez, pero no podía quedar expuesto a ser el gobierno que contradijo a la Iglesia y dejó caer el proyecto que atacaba semejante flagelo.

“No se mandó sola, se habló en la Mesa Política el martes y fue parte de un acuerdo con todos los sectores”, dijeron cerca de Bullrich a PERFIL.

Y así como sumó un punto con la sanción de dicha ley, Bullrich intentó mostrarse como la gran articuladora de consensos en la reforma política también, pero los 43 votos positivos (necesitaban 37) fueron un reflejo de la gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores, la UCR y el PRO.

A la senadora la acusaban de “ir para atrás” con el proyecto porque atenta contra la estrategia de anunciarle una interna a Milei en el 2027. Según pudo reconstruir este medio, Bullrich le había dicho semanas atrás al Gobierno que no estaban los votos, y que los que tenían acceso a fondos y lugares en las listas eran quienes debían encabezar ese tipo de negociaciones con las provincias directamente.

¿Se mandó sola en las negociaciones para diferenciarse? En la mesa política lo niegan

En paralelo, Santilli decía que los votos estaban justos pero estaban, y el propio Martin Menem se mostraba confiado de que en Diputados ya tenían el número para cuando viniera del Senado.

La agenda distante sigue. Esta misma semana, la ex PRO puso reparos en el modelo económico de Luis Caputo: reclamó bajar impuestos y tasas y advirtió que no alcanza con prometer que todo mejorará en 2028 porque “hay una elección en el medio”. Dijo, además, que se ve como presidenta si logra una representación social fuerte.

El próximo martes 1 de diciembre, podría darse un reencuentro con Mauricio Macri, en el Salón Auditorio de La Rural, donde el expresidente presentará el documental “Tarea Conjunta”, que repasa la administración nacional de Cambiemos.

Bullrich también se comprometió en plena sesión y sin consultar con su espacio a incluir en extraordinarias los proyectos de “deep fakes”, para abordar la problemática de la edición con IA de imágenes de alumnas para convertirlas en fotos pornograficas. A la espera de la definición del temario, lo que sí ya es seguro es que tendrán el Presupuesto 2027 que se aprobó en Diputados en diciembre, y adelantó que si el oficialismo quiere avanzar con la Ley Malvinas, tendrá que conceder varios cambios para “no desalentar inversiones”.

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Senado: el Gobierno quiere negociar

Tras la media sanción en Diputados, el Gobierno estudia la posibilidad de modificar en el debate en el Senado el artículo número 11, referido al financiamiento universitario, que quedó encapsulado en el capítulo 2 del Presupuesto 2027, y que fija el el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos.

En Casa Rosada aseguran que el cambio instrumentado atenta contra el equilibrio fiscal, pero la mesa política ya trabaja en alternativas. Incluso, durante el próximo encuentro previsto para el martes, se espera que se profundice en la estrategia que podrían desplegar durante las sesiones extraordinarias.

La agencia Noticias Argentinas, con la firma de la periodista Sofía Rojas, anticipó que la decisión responde a la necesidad de priorizar “la vía política”, y conversar con los bloques de la Unión Cívica Radical para intentar llegar a un punto de acuerdo, lo que se traduciría en cambios en el artículo, que deberá regresar a Diputados.

“Hay que empezar a charlar con los radicales para llegar a un acuerdo”, sostuvo una fuente legislativa en referencia al bloque de 10 senadores, que prestaron colaboración para la media sanción de la reforma política.

Desde el equipo negociador, compuesto por los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advierten que hay vocación de conversar con los sectores aliados.