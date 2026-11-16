Causa $LIBRA: recusan al camarista Yacobucci porque su hijo ocupa un cargo clave en el Ministerio de Justicia

Uno de los damnificados por el criptoactivo $LIBRA recusó al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Guillermo Yacobucci . Pidió apartarlo de la causa en la que fueron sobreseídos Javier y Karina Milei porque su hijo, Ignacio Martín Yacobucci, fue designado en un cargo jerárquico del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques . El escrito lo presentó el pretenso querrellante Juan Patricio Marchetto, con el patrocinio de los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois.

Sostiene que la Disposición 439/2026, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre, puso al ex titular de la UIF al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo . Ese cargo es de libre designación, depende de la Unidad Ministro y fue otorgado un mes antes de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera a todos los imputados, el 23 de octubre.

Según la querella, el hijo del camarista trabaja en el mismo ministerio del que depende la unidad de investigación creada por el Decreto 114/2025 y la Oficina Anticorrupción. La OA concluyó en junio de 2025 que el Presidente no había violado la Ley de Ética Pública, y ese dictamen fue valorado en el sobreseimiento. El escrito también recuerda que Mahiques calificó de “imprudencia” acusar a Milei de participar en una estafa y que demostró “sumamente grave” la filtración de los peritajes del celular de Mauricio Novelli , un argumento que luego usó el juez de primera instancia para cerrar la causa.

La recusación llega después de que la Sala II, el 5 de noviembre, fuera lugar a una queja de las víctimas con los votos de Ángela Ledesma y Alejandro Slokar y la disidencia de Yacobucci, lo que les abrió la posibilidad de volver al expediente. La querella aclaró que su planteo no cuestiona ese voto ni la honorabilidad del magistrado, sino un hecho posterior y verificable. Además, tomó distancia de la recusación que la defensa de Novelli presentó contra Ledesma por su supuesto vínculo con una ONG ajena a la causa. El escrito cita los fallos “Llerena” y “Dieser” de la Corte Suprema y la jurisprudencia interamericana sobre la apariencia de imparcialidad, y deja hecha la reserva del caso federal para recurrir ante la Corte y el sistema interamericano si el juez no es apartado.

El escrito busca demostrar que la causal surgió después y que no es una estrategia para cambiar la composición del tribunal. Por eso recuerda que la Sala II, con los mismos tres jueces, ya intervino en el expediente sin que nadie la recusara. Lo hizo el 29 de abril de 2025, cuando rechazó un recurso de Novelli contra la admisión de los querellantes, y el 23 de octubre de ese año, en un incidente de embargo. Según la presentación, lo único que cambió desde entonces fue la designación del hijo del camarista. Ignacio Yacobucci había presidido la Unidad de Información Financiera (UIF) hasta enero de 2025, cuando salió del organismo tras un enfrentamiento con el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Con la llegada de Mahiques volvió a la cartera, en un área con competencia sobre lavado de activos. La querella destaca que ese delito está vinculado al circuito de los fondos que se investigan en la causa.

En la presentación también aparece la relación del Ministerio de Justicia con el caso desde el comienzo. El 20 de febrero de 2025, días después del lanzamiento y la caída del token, Milei firmó el Decreto 114/2025, que creó en esa cartera una Unidad de Investigación (UIT) sobre $LIBRA y le ordenó intervenir a la Oficina Anticorrupción. Según el escrito, el cargo del hijo del juez es un beneficio que otorgó el Poder Ejecutivo que encabeza el principal imputado y que ejerce bajo un ministro designado por él. Que el nombramiento se haya hecho por una disposición ministerial “no cambia las cosas”, sostiene la querella, porque la continuidad de Yacobucci en el puesto depende de las autoridades políticas que eligió el Presidente.

Ahora Yacobucci deberá informar si acepta la causal. Si la rechaza, la recusación quedará en manos del tribunal. La definición llega en un momento delicado para el expediente. El sobreseimiento de los hermanos Milei y del resto de los imputados no está firme, y la causa se sostiene por la apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que asumió la acción penal después de que el fiscal Eduardo Taiano pidiera cerrarla, y por la revisión que Casación aceptó hacer sobre la exclusión de las víctimas.

MC