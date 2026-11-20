Con un discurso cargado de críticas al proteccionismo histórico y elogios a la apertura comercial, el presidente Javier Milei encabezó este viernes en el barrio porteño de La Boca el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina. Al celebrar el desembarco de la automotriz fundada por Elon Musk, el mandatario aseguró que “durante décadas la Argentina vivió detrás de su cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas”, cuestionó lo que definió como “un esquema casi soviético que decía que era incompatible producir e importar autos” y defendió el rumbo de su gestión: “Nosotros elegimos el modelo de la libertad, la competencia ordena, fomenta la innovación y baja los precios”.

Durante su exposición, el jefe de Estado vinculó directamente la llegada de la firma estadounidense con la eliminación del impuesto PAIS, la derogación de los tributos internos a los vehículos y el paquete de cambios regulatorios impulsado por la Casa Rosada para facilitar el ingreso de autos eléctricos al mercado local. “El argentino es un amante de los fierros y no podíamos permitir que una barrera ideológica lo siguiera privando de su libertad y separando de su pasión”, sostuvo Milei, quien además contrastó la apertura actual con las últimas dos décadas de estancamiento: “Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera. De ser la punta de lanza de Sudamérica vimos cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno”.

Según la información oficial del lanzamiento, los primeros vehículos disponibles en el país serán el sedán Model 3 y el SUV Model Y, dos modelos que forman parte de la exhibición en el evento de esta noche y que también serán mostrados al público en distintos centros comerciales. Aunque las operaciones de compra se canalizarán exclusivamente a través del sitio web de la compañía, la empresa habilitará puntos físicos para que los interesados puedan conocer las unidades de cerca y realizar pruebas de manejo gratuitas.

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De la motosierra en Austin a la autocrítica de Musk

El acto de esta noche en La Boca volvió a poner en primer plano el vínculo entre Milei y Musk, una relación que nació al calor de los intercambios en redes sociales y tuvo su único cara a cara presencial en abril de 2024, cuando el mandatario argentino recorrió la planta de Tesla en Austin, Texas. Aquel encuentro había sellado una fuerte sintonía ideológica entre ambos, que meses más tarde derivó en una postal que dio la vuelta al mundo cuando el empresario subió a un escenario con una motosierra obsequiada por el líder libertario.

Sin embargo, el lanzamiento comercial en Buenos Aires encuentra al magnate estadounidense en medio de un giro tras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio término en Estados Unidos. En una entrevista posterior, el propio Musk tomó distancia de aquel gesto simbólico asociado al ajuste argentino y admitió públicamente su arrepentimiento: "Milei me dio la motosierra entre bambalinas y salí con ella, pero, en retrospectiva, me faltó empatía".

Esta semana, incluso, Musk declaró estar arrepentido de haber apoyado a Donald Trump y sentirse "bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no ver mucho a cambio”. "Yo no soy MAGA... No estoy seguro de qué significa MAGA, pero no creo que yo sea, si eso significa una especie de adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, entonces ciertamente no tengo eso. Creo que hay aspectos positivos y negativos en ambos partidos”, dijo Musk.

Pese a la autocrítica política en el frente interno norteamericano, el plan de negocios de la compañía mantuvo su plan intacto hacia el sur del continente. Con la exhibición en La Boca y el respaldo institucional de la Casa Rosada, Tesla pone primera en Argentina apostando a captar un segmento de alta gama con entrega directa y respaldo energético junto a YPF.

TC