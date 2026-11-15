Con urgencia, el Gobierno envía al Senado 63 pliegos de jueces

Luego del manto de calma que imperó durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, este jueves se renovaron las tensiones entre el Gobierno y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Martín Menem pidió que la suspensión de las PASO tenga media sanción del Senado antes del 30 de noviembre, último día de sesiones ordinarias. Y Bullrich le contestó que no tiene los 37 votos que necesita y le asignó al jefe de Gabinete, Diego Santilli la responsabilidad de dicha negociación con los gobernadores.

“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, escribió Milei en X. Bullrich contestó en la misma red social: anunció que en la Cámara alta están listos para tratar la Ley de Discapacidad. “El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, tuiteó.

Pero además de la Ley de Discapacidad, en el Senado la comisión de Acuerdos ya tiene previstas para el próximo martes y miércoles las entrevistas a 63 candidatos a jueces de distintos fueros y defensores oficiales, la última instancia del recorrido antes que sus respectivos pliegos sean aprobados por el Ejecutivo con la publicación en el Boletín Oficial.

La comisión de Acuerdos del Senado estaba presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, que falleció a fines de septiembre. La Libertad Avanza ya anunció su decisión de designar en su lugar a Nadia Márquez, senadora y pastora de Neuquén pero Bullrich aún no convocó a una reunión para renovar las autoridades. Por ahora, las reuniones están a cargo del vicepresidente, Maximiliano Abad, de Juntos por el Cambio.



Una amplia renovación para la Justicia. Tras la designación de unos 200 jueces impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con esta tanda de entrevistas previstas para la próxima semana hay fueros que se renovarían casi por completo si los candidatos logran pasar dicha instancia, entre ellos el del Trabajo. La justicia laboral pasó este año a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El próximo miércoles 18 a las 10 están citados en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta 24 candidatos a jueces: Mariano Gastón Piacenti, Alejandra García, Roberto Oscar Copertari, Osvaldo Javier de Ugarte, Alberto César Vega, Ignacio Hermida, Christian Gabriel Aparicio, Pablo Alberto Gasquet y Natalia Beatriz Caviglia.

También están citados ese día los candidatos Norma Alejandra Benítez, María Virginia Chedrese, María Victoria Cosentino, Alejandro Esteban Danussi, Gabriela Andrea Donadio, María Ximena Fernández Barones, Mirna Lorena Martínez, Juan Martín Segura, Luciano Vidal Mauriz, Lucas Hernán Palla, María Roxana Henríques, Federico Pablo Agüero Urquiza, Fernando Guzmán, Silvia Rita García y Héctor David Rodríguez.

El paso de la justicia laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires fue muy resistido por los jueces del fuero y por las distintas listas que compitieron en las elecciones para la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia.

Más candidatos: a la Cámara del Trabajo y los fueros en lo Contencioso Administrativo, Civil y Comercial Federal y de la Seguridad Social

Para la Cámara del Trabajo están citados para el martes 17 Matías Sebastián Moreno Espeja (para la Sala IX) y Rosalía Romero (Sala VIII). Para la Cámara en lo Civil y Comercial Federal están convocados Sofía Inés Hernández Saint Jean y Camilo Jorge Almeida Pons (para la Sala III) y Alejandro Nóbili (para la Sala II).

Leonardo Marco Toia deberá presentarse a la entrevista en la comisión de Acuerdos del Senado el mismo día para el cargo de juez en lo Contencioso Administrativo Federal y María de los Ángeles Sapin, para el fuero de la Seguridad Social.

Tras la entrevista, la comisión debe emitir dictamen y luego pasa al recinto del Senado. La Libertad Avanza debe reunir los votos para aprobar la designación de jueces, otro tema que será parte de la negociación entre Bullrich y Karina Milei.