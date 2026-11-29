El peronismo se acerca al año electoral con una discusión que todavía no encuentra resolución. Cristina Kirchner y Axel Kicillof no volvieron a sentarse frente a frente desde el 1 de octubre del 2025. Pasaron 424 días y la posibilidad de un encuentro en San José 1111 sigue sin fecha.

En las últimas semanas, en La Plata empezaron a mirar con optimismo algunos movimientos que pueden acercar a los dos dirigentes.

En el entorno del gobernador valoran el encuentro que semanas atrás mantuvo con Máximo Kirchner para acordar la renovación de autoridades del PJ bonaerense. La negociación permitió abrir una instancia de diálogo entre sectores que todavía tienen diferencias de fondo. No resolvió la interna, pero dejó una señal de que hay temas sobre los que pueden ponerse de acuerdo. Ahora, el calendario electoral empieza a imponer otras conversaciones.

En la Gobernación entienden que antes de discutir candidaturas hay que despejar varias X. La expresión que utilizan en La Plata remite a una ecuación política: resolver las variables que todavía están abiertas para llegar a una definición común. Algunas tienen que empezar a discutirse antes de fin de año. Otras quedarán para los primeros meses de 2027, pero todas requieren acuerdos entre los distintos sectores del peronismo.

Reelecciones de los intendentes

Una de las primeras discusiones a resolver es la de las reelecciones indefinidas de los intendentes. El proyecto tiene un interés directo para Kicillof porque buena parte de los jefes comunales que hoy no pueden competir por otro mandato pertenecen a su espacio. Sin embargo, en la Gobernación también miran el impacto que puede tener sobre la próxima elección provincial. Que esos intendentes puedan buscar un nuevo mandato en 2027 puede ser una ventaja para quien finalmente sea el candidato a gobernador, sin importar de qué sector del peronismo provenga.

El problema es que Sergio Massa mantiene una posición intransigente y no está dispuesto a garantizar los votos del Frente Renovador para avanzar con la iniciativa. En La Plata creen que el proyecto todavía puede discutirse antes de fin de año en la Legislatura. Los socios del oficialismo provincial, en cambio, buscan que la discusión forme parte de una negociación más amplia, en la que también entren otros cargos y acuerdos políticos como la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte provincial.

La Boleta Única Papel para cargos provinciales que impulsa La Libertad Avanza no es una opción para los peronistas. Pero también será una instancia previa al diálogo final, al igual que el desdoblamiento electoral.

Para la elección pasada el adelantamiento de las elecciones bonaerenses dejaron al descubierto una fuerte diferencia en la estrategia electoral entre La Plata y San José 1111. Hoy todos coinciden en la unificación.

La otra variable electoral que deberá resolverse es qué hacer con las PASO bonaerenses. En el entorno de Kicillof no muestran apuro. Recuerdan que las primarias de 2025 se suspendieron en abril, después de que el Congreso nacional avanzara con la suspensión de las elecciones primarias nacionales. Aunque hoy no admiten que ese sea necesariamente el camino para 2027, en La Plata creen que las PASO provinciales también terminarán suspendiéndose. Esto también será una instancia previa del diálogo final por la candidatura presidencial y la fecha que ponen para finalmente suspender las primarias en el territorio bonaerense es entre fines de marzo y abril.

Sin PASO el escenario cambia

La suspensión de las internas nacionales modificó el escenario para la discusión de las candidaturas presidenciales. Y esa discusión vuelve a poner sobre la mesa el vínculo entre Cristina y Axel. En el entorno del gobernador admiten que un encuentro hoy sólo dejaría reproches, por eso prefieren ir acomodando el juego electoral para, sobre el final, discutir si el gobernador es o no la mejor opción. “Yo tampoco voy a ser Florencio Randazzo”, suele repetir el gobernador para asegurar que no será obstinado en escuchar alternativas.

En paralelo, Kicillof mantiene conversaciones con gobernadores y dirigentes nacionales para intentar unificar, al menos en las próximas semanas, un discurso común sobre cómo enfrentar al Gobierno. En La Plata repiten que la prioridad es construir una propuesta de unidad para octubre. No imaginan un escenario con más de un candidato del peronismo en la elección presidencial. “Sería regalarle la reelección al Presidente y no creo que hoy haya dirigentes de nuestro espacio que quieran eso”, evalúan.

En el Movimiento Derecho al Futuro sostienen que no serán responsables de una eventual ruptura, aunque tampoco están dispuestos a resignar la candidatura de Kicillof sin una discusión. “No vamos a ser los responsables de la división, pero en las condiciones en las que estamos hoy van a tener que explicar y mucho por qué el candidato es otro”, advierten.

En el entorno del gobernador creen que hoy la principal contracara política de Milei es Kicillof. Señalan que su nombre empieza a consolidarse en las encuestas y que su proyección nacional ya no depende solamente de una decisión de lanzamiento. De todos modos, desconfían de lo que puede pasar del otro lado y, por eso, el sello del Frente Grande está a disposición.

La reunión con CFK sigue siendo la pieza que falta. No hay fecha ni convocatoria formal. Pero las discusiones que se vienen, desde las reglas electorales hasta la definición de las candidaturas, empiezan a achicar el margen para seguir postergándola.

Candidato sí, lanzamiento no

El gobernador bonaerense no tiene previsto acelerar su lanzamiento presidencial. Escucha a los dirigentes que le piden que termine de dar ese paso, pero considera que todavía hay tiempo. Faltan más de diez meses para las elecciones y la suspensión de las PASO nacionales le quitó urgencia a una definición que, hasta hace poco, tenía otro calendario.

Aunque el gobernador seguirá con actividades políticas fuera de Buenos Aires en el verano, tampoco se cargó la agenda. Entre ellas, tendrá una presencia en Córdoba que tendrá como escenario el Cosquín Rock ya que será el primer año en el que la provincia tiene presencia en el festival. “Si aparecemos demasiado en los algoritmos de los ciudadanos, en diez meses nos terminan odiando. La gente no quiere hoy que le llenes el celular de una campaña política a la que recién van a mirar los días previos a ir a votar”, dicen.