Desconexión VIP

De las muchas cuestiones que deja planteadas la reciente visita del Papa, en la Argentina, quiero detenerme en una, de la que se ha hablado ya bastante, pero que, según entiendo, merece alguna atención adicional.

Me refiero, sí, a la carpa VIP implementada por el Gobierno de la Ciudad, en ocasión de la misa que celebrara el Pontífice en Palermo, el caluroso 9 de noviembre corriente. Pienso la carpa “gourmet”, inexplicablemente reservada para el star system local, grandes empresarios (sic) e influencers, en el marco de un acto que debió estar regido por el respeto al otro, la sencillez, y la prioridad de los más desaventajados.

Según diré, se trató de un hecho simbólicamente importantísimo, y que deja un mensaje preocupante sobre la comprensión del mundo que muestra la elite argentina, en este difícil tiempo.

Antes de adentrarme en la evaluación del hecho, destacaría que la enorme relevancia de lo ocurrido resulta certificada por la premura y ansiedad con que los amigos del gobierno salieron a negarla, restándole importancia a lo acontecido: “no importa, “no me importa,” “hubo cosas mucho más importantes” Estos testimonios “oficiales”, simplemente, nos confirman que algo demasiado grave había ocurrido, y que así lo reconocía -al desmentirlo- el mundo del poder.

Sobre el muy desafortunado hecho se podrían decir muchas cosas, sobre las que no voy a detenerme, incluyendo las siguientes: la contradicción entre la actitud y el mensaje papal (un mensaje asociado a la fraternidad, la inclusión y la justicia social) y la organización de un espacio destinado a invitados “de primera clase”, injustificados o impresentables; el contraste entre el lugar de privilegio reservado a unos pocos (comodidad, cobijo, comida y bebida abundantes) y las penurias a las que se vio forzada una mayoría (incluyendo a discapacitados y sectores empobrecidos), que debió pasar la noche en la calle, y luego horas bajo el sol, apretujada y sin acceso sencillo a los baños o al agua; el dispendio de recursos públicos, en una ocasión semejante, y -una vez más- en favor de empresas privadas contratadas de forma discrecional o sospechosa; la disonancia entre el abyecto discurso de “ley y orden” contra los pobres, ya habitual en el Jefe de Gobierno, y su repentina devoción por el Papa de la compasión y los marginados.

Elijo, de todos modos, quedarme con un punto diferente, para subrayarlo como el más destacado. Considero que, más allá de la tilinguería de los invitados; la superficialidad vergonzosa del acto; o la vulgaridad del conjunto, lo que destaca es el extraordinario nivel de desconexión demostrada por toda nuestra elite dirigente (nacional y local, empresarial y farandulesca), en este tiempo y contexto.

Hace rato que la sociedad argentina viene mostrando su rotundo hartazgo frente a las políticas inhumanas, y los modos crueles de hacer y decir políticos que fueron propios de países como el nuestro, durante demasiado tiempo.

Por suerte, hoy, dicha era de pesadilla parece transitar sus últimos días, tal como lo ratifican lo acontecido en Brasil, Israel o los Estados Unidos, apenas momentos atrás. Nuestra elite, sin embargo, no quiere entenderlo, e insiste en decisiones y actitudes que avergüenzan, y de las que se avergonzarán ellos mismos, definitivamente, en poco tiempo más. Afortunadamente, para entonces ya será demasiado tarde.

*Abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, Profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho Constitucional en UBA.

MM