El oficialismo consiguió sancionar este jueves en la Cámara de Diputados la reforma de la carta orgánica del Banco Central. La votación fue la primera de una maratónica sesión que terminará durante la madrugada del viernes con el Presupuesto 2027, una discusión aún abierta por los reparos de opositores aliados.

El proyecto mileísta sobre el BCRA tuvo 141 votos a favor y ninguno negativo, ya que el bloque peronista con 99 bancas se abstuvo. La reforma había vuelto del Senado con cambios en el régimen de remoción del directorio.

El tablero de la votación del Banco Central en Diputados.

La discusión por Presupuesto

La discusión por el Presupuesto 2027 se abrió con un quórum mínimo: 129 diputados presentes, el número exacto que exige el reglamento, siendo la última oportunidad oficialista antes de que termine el período ordinario, el lunes 30. Una semana atrás, la sesión especial se había caído por tres legisladores. Esta vez, La Libertad Avanza logró el número con el aporte de bloques provinciales que hasta último momento condicionaron su presencia a una serie de reclamos.

Como informó PERFIL, en las provincias aliadas hubo dudas hasta último momento sobre el respaldo al proyecto. Argentina Federal, que reúne a diputados de Misiones y Salta, había condicionado su presencia a que se atendieran los pedidos de Oscar Herrera Ahuad: más fondos para Ciencia y Tecnología y una reducción de los fondos reservados de la SIDE. Provincias Unidas, el interbloque de 18 integrantes que preside Gisela Scaglia, exigía un capítulo sobre el régimen de biocombustibles. Ese bloque, además, presentó su propio dictamen de minoría sobre el Presupuesto.

El proyecto prevé gastos totales por $216 billones y recursos por $219,3 billones. Al mismo tiempo, los gobernadores reclaman por los fondos que no llegan: el DNU 1391/2026, firmado el 18 de noviembre, recortó $200.000 millones de las transferencias corrientes a las provincias.

Los aliados del Gobierno, en la sesión especial en Diputados. | Crédito: Pablo Cuarterolo

Las concesiones no despejaron todas las dudas. Antes del inicio de la sesión, el diputado Eduardo Falcone, del MID, planteó en DiputadosTV que su bloque todavía tiene reparos sobre el capítulo de discapacidad: "Tenemos dudas sobre discapacidad. Queremos saber si van a estar las partidas", dijo. También mencionó planteos sobre el financiamiento de las universidades. Para esa área, el proyecto prevé $7,3 billones, frente a los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional. Aun así, Falcone anticipó lo que esperan buena parte de los bloques dialoguistas: "Creo que habrá una votación en general positiva y después habrá discusión en la particular". Los dos diputados del MID estuvieron entre los que no dieron quórum la semana pasada.

Además del BCRA y el Presupuesto, el temario incluye el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la AELC; la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios; el traspaso a la Ciudad de la justicia criminal y correccional de menores; la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; la declaración del 3 de marzo como Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown y cambios en la ley de pymes. La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional quedó afuera: la mesa política del Gobierno resolvió postergarla para las sesiones extraordinarias.

Como el quórum se consiguió sin margen, la discusión pasa ahora a la votación en particular, que será durante la madrugada. Ahí pueden poner en riesgo capítulos del proyecto los aliados que firmaron el dictamen con disidencias y bloques como el MID, que condicionan su voto a las partidas de discapacidad y universidades. Si consigue la media sanción, el Presupuesto deberá pasar por el Senado, ya en sesiones extraordinarias.