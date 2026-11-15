El cronograma electoral de 2027 comienza en febrero y llegará hasta fines de octubre

El mapa electoral de 2027 empieza a tomar forma con una tendencia nítida: la mayoría de los gobernadores quiere que sus provincias voten lejos de la boleta presidencial. Entre 17 y 20 distritos se encaminan a separar sus comicios locales de la elección nacional del 24 de octubre, en un cronograma que arrancará en febrero y se estirará hasta septiembre. Pero lterritorios de gran peso electoral, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, todavía no resolvieron qué harán.

La lógica detrás de la estampida es conocida: separar la fecha permite a los oficialismos provinciales plebiscitar sus gestiones sin quedar atados a la polarización nacional ni al arrastre de la boleta presidencial, y llegar a octubre con el poder territorial ya revalidado. Así, buena parte del país habrá pasado al menos una vez por las urnas antes de que se defina quién ocupará la Casa Rosada a partir de diciembre de 2027.

La primera parada será Neuquén. Rolando Figueroa fijó por el decreto 1860 el 14 de febrero para elegir gobernador, legisladores y autoridades municipales. Le seguirá Santa Fe, con doble turno: primarias el 18 de abril y generales el 13 de junio, según anunció Maximiliano Pullaro, que previó el cierre de listas para el 12 de febrero aunque aún no firmó el decreto. Tucumán votará el 9 de mayo, por convocatoria de Osvaldo Jaldo, y Salta lo hará entre el 16 y el 23 de mayo, con sistema propio y sin PASO, de acuerdo con la proyección de Gustavo Sáenz, que todavía no se formalizó.



Otros distritos ya tomaron la decisión, pero no eligieron el día. Hugo Passalacqua definió que Misiones irá a las urnas en abril o mayo, y Juan Pablo Valdés confirmó que Corrientes lo hará en junio o julio, aunque solo para cargos locales, porque la gobernación se renovó en 2025. En Chubut, Ignacio Torres baraja julio o agosto, sin decreto por ahora, y en Chaco Leandro Zdero apunta a la segunda quincena de septiembre.

La lista se completa con Mendoza, donde Alfredo Cornejo anticipó el desdoblamiento y la fecha depende de definiciones institucionales; con Río Negro y Tierra del Fuego, que separan sus comicios por mandato de sus propias constituciones, y con San Juan, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Formosa, gobernadas por Marcelo Orrego, Rogelio Frigerio, Carlos Sadir, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán. En Córdoba se da por descontado que también correrá por su cuenta.

Del otro lado, el pelotón que se pega a la presidencial es mínimo. Catamarca, que conduce Raúl Jalil, es la única que confirmó que elegirá a sus autoridades provinciales el mismo 24 de octubre. En La Rioja se especula con que Ricardo Quintela siga ese camino, aunque no hubo anuncio oficial.

Las dudas de fondo se concentran en el AMBA. En la Ciudad, Jorge Macri analiza no desdoblar, y la unificación con la fecha nacional depende de que el PRO y La Libertad Avanza sellen un acuerdo para competir juntos en territorio porteño.

En la provincia de Buenos Aires el cuadro es más enredado. Axel Kicillof separó las legislativas en septiembre de 2025 y la jugada le salió bien: ganó. Pero ahora no competirá, y el peronismo tendrá que ponerse de acuerdo en una estrategia y en un nombre para sucederlo. A eso se suma un condicionante legal: las primarias bonaerenses están atadas por ley al régimen nacional, y el oficialismo de Javier Milei pretende eliminar o suspender las PASO. Hasta que se despeje ese frente, cualquier definición en el distrito más poblado del país quedará en suspenso.