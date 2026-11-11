El Gobierno admitió que se contrató a una firma ligada a Menem para la seguridad del Papa y se desligó de las carpas VIP

El Gobierno admitió este miércoles que recurrió a Tech Security, la empresa de seguridad privada vinculada a la familia Menem, para el operativo de la misa que León XIV celebró el lunes frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. En la misma conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, buscó despegar al Ejecutivo del sector VIP montado para la celebración, otro de los aspectos más cuestionados. El Gobierno adjudicó a una sola empresa un contrato por casi $9.000 millones, como publicó PERFIL. Ravier también se quejó de lo que definió como una politización de la visita papal, que según él “afortunadamente fue muy bien”.

Ravier sostuvo que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, integró el directorio de Tech Security hasta 2023 y que hoy no tiene relación con la firma. Según el Boletín Oficial, el 6 de diciembre de 2023, días antes de asumir al frente de la Cámara baja, Menem transfirió sus acciones a su hermano Adrián. Sin embargo, la empresa sigue en manos de la familia y de un socio histórico. La fundaron en 2005 Fernando Menem y su amigo Pablo Vázquez. De acuerdo con la revista Noticias, hoy Vázquez tiene el 51% del capital, Fernando el 34% y Adrián el 15%.

El Gobierno contrató a una sola productora por $8.690 millones para la misa del Papa, con VIP para 4.000 invitados

Sobre el sector reservado, al que acudieron funcionarios pero también famosos, el vocero explicó que el Gobierno nacional invitó a los miembros del Gabinete, a la vicepresidenta, a los jueces de la Corte Suprema y a diputados y senadores. “Y hasta ahí”, dijo Ravier. Remarcó que todos esos invitados pertenecían al Estado nacional, con lo que dejó fuera de la órbita oficial al resto de quienes ocuparon esos lugares. El dato choca con los papeles. Fue la Jefatura de Gabinete la que encargó y pagó, dentro del contrato con DF Entertainment, la acreditación anticipada de hasta 4.000 personas, 3.500 sillas VIP, una “Carpa de Coffee VIP” y un catering diferenciado, con 20 servicios identificados como “Coffee Presidencia”. Victoria Villarruel, una de las invitadas, finalmente no fue a la celebración en Palermo.

La adjudicación oficial de la productora para la misa papal. | Crédito: CeDoc

Para justificar la presencia de Tech Security, el vocero describió el tamaño del despliegue. Habló de más de seis millones de personas en las calles y de más de 50 mil efectivos repartidos en distintos turnos. Según explicó, esa escala obligó a sumar personal de seguridad oficial y privado, y la empresa fue una de las convocadas. Ravier calificó su participación de “minúscula” en relación con el total del operativo. Usó el mismo argumento para el servicio de limpieza, que también presentó como una parte menor del evento. El Gobierno porteño, por su parte, había estimado en unos dos millones las personas reunidas en Palermo durante la misa.

El vocero también defendió la forma de contratar. Afirmó que no había tiempo para hacer una licitación y que toda la información relevante está en COMPR.AR, el portal oficial de compras del Estado. Ahí figuran siete contrataciones directas de la Jefatura de Gabinete por $20.477 millones, todas como “compulsa abreviada por urgencia”. La mayor fue para DF Entertainment, la productora de Lollapalooza, que recibió $8.690 millones por la producción integral de la misa y de la vigilia de jóvenes. Ese contrato incluía seguridad y serenos, limpieza y control de accesos.

Un posteo de Tech Security sobre su presencia en la recorrida del Papa por Palermo. | Crédito: Instagram

El DNU 1103/2026 declaró de interés nacional la visita, creó la unidad ejecutora en la Jefatura de Gabinete y se publicó el 28 de septiembre. Las fechas y las sedes del viaje se conocían desde mucho antes: en agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ya detallaba la planificación de los operativos. Aun así, los tres contratos más grandes se publicaron recién el 14 de octubre, con 24 horas para consultas, y en ningún rubro hubo más de una oferta válida.

No es la primera vez que Tech Security queda en el centro de la escena por sus vínculos con el poder. La firma custodió el búnker de Javier Milei en el Luna Park en 2021, cuando fue electo diputado. También trabajó en las campañas de 2021 y 2023 y en la presentación del libro del Presidente en ese mismo estadio, en 2024. En julio de 2025 se le preadjudicó un contrato del Banco Nación de casi $3.933 millones para vigilar su casa central y otras sedes. Martín Menem es uno de los principales alfiles de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

MC/ML