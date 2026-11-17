El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias, que se llevarían a cabo "en las primeras semanas de diciembre", aunque no indicó cuáles serán los proyectos a tratar en ese periodo legislativo. A su vez, evitó confirmar si Javier Milei moderará su lenguaje después del pedido del papa León XIV de “no odiarnos ni usar un lenguaje violento”. “Ya lo veremos. Yo creo que el presidente quedó conmovido”, respondió.

Sobre la interna con Patricia Bullrich, que cuestiona las colectoras en la reforma electoral, afirmó: “Los liberales no somos manada, las diferencias existen”. Sin embargo, evitó opinar sobre ese mecanismo y dijo que el tema se definirá en el Senado. Además, puso en duda la caída del consumo, no anunció aumentos para los jubilados y presentó una serie de anuncios: el regreso del Rally Mundial a Córdoba, dos inversiones de TGS en Vaca Muerta por más de 3.200 millones de dólares, el cierre definitivo de la cárcel de Devoto y la baja de la mortalidad infantil a su nivel más bajo de la historia.

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Que dijo sobre el Papa

Un periodista le preguntó por qué Milei no contó que León XIV le pidió más medidas para los que más lo necesitan. Ravier no respondió de forma directa, pero destacó el mensaje del pontífice. “Las palabras del Papa en el avión realmente las recibimos muy bien en el Gobierno. Ha dado un mensaje muy claro, dijo que él no intentó politizar”, sostuvo. Y agregó que esas declaraciones fueron “contradiciendo mucho de lo que los medios vienen diciendo”.

Consultado sobre si Milei dejará de insultar a quienes piensan distinto, el vocero defendió al presidente: “Cuando cuestiona lo hace en respuesta a la mala fe, a las mentiras, a las operaciones que muchas veces recibe”.

El vocero también explicó la crítica de Milei a la justicia social, que el Presidente había calificado de “siniestra” la noche anterior. Citó al economista Friedrich Hayek: “Cuando hablamos de justicia social, estamos negando el término justicia”. Sin embargo, aclaró que, si se la entiende como preocupación por los más humildes, el Gobierno está “totalmente alineado” con el Papa. “Nadie ha hecho más por la justicia social que La Libertad Avanza”, afirmó.

Sobre la polémica por la carpa VIP, sostuvo que el costo fue “muy por debajo” del de otros países y que no hubo sobrecostos. “Yo personalmente no recuerdo haber tomado ningún café en ninguna carpa ni haber comido ninguna factura”, respondió ante las críticas.

Colectoras, PASO y Bullrich

Ravier esquivó tres veces la pregunta sobre si las colectoras son un “mecanismo trampa” para ganar elecciones. “Es un tema que se va a discutir en la Cámara Alta, inicialmente veremos qué se resuelve allí”, repitió. El debate empieza este martes por la tarde en el Senado.

Sobre la eliminación de las PASO, recordó que fue una promesa de campaña de Milei. “No podemos pedirle a los pagadores de impuestos que estén financiando las internas de los partidos políticos”, sostuvo.

La consulta sobre Bullrich llegó después de que el diputado Gerardo Milman, cercano a la senadora, calificara de inconstitucionales las colectoras. Ravier minimizó las diferencias: “Patricia Bullrich a veces hace explícitas sus posiciones contrapuestas con el Gobierno, pero sigue siendo parte del Gobierno, trabaja dentro del Gobierno, trabaja para que Milei sea reelecto”.

Aborto, ludopatía y sesiones extraordinarias

Ante la insistencia del Papa en la defensa de la vida desde la concepción, una periodista le preguntó si el Gobierno avanzará con la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ravier aseguró que no conoce ningún proyecto “en lo inmediato”, aunque sostuvo que el derecho a la vida “está en los principios” de Milei y de su partido.

Sobre la ley de prevención de la ludopatía, que perderá su media sanción a fin de mes, dijo que el Gobierno tiene “preocupación” por el tema, pero que no sabe si el proyecto se tratará. Lo que sí confirmó es que habrá sesiones extraordinarias en las primeras semanas de diciembre, aunque no adelantó qué proyectos se incluirán.

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Consumo, jubilados y economía

Consultado por la caída del consumo, Ravier puso en duda los datos: “No está tan claro que el consumo esté a la baja”. Según explicó, muchas personas dejaron de comprar en comercios y ahora compran por internet. También reconoció una baja en la recaudación, que atribuyó a la reducción de impuestos.

Sobre los jubilados, no anunció ningún aumento del bono de 70.000 pesos. “Los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobren”, admitió, aunque aseguró que “están mejor que en 2023”.

El vocero afirmó que la pobreza bajó del 57% al 32% y que 2026 “va a ser un año de crecimiento”, aunque reconoció que la economía se desaceleró por el contexto internacional. Además, rechazó la idea de tomar “medidas artificiales” para estimular la economía antes de las elecciones.

Sobre una posible cancelación de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, Ravier no confirmó ni desmintió: “No nos corresponde confirmar ni desmentir eventuales modificaciones en la agenda del vicepresidente”.

Los anuncios del Gobierno

Al comienzo de la conferencia, Ravier anunció que la Federación Internacional del Automóvil confirmó el regreso del Rally Mundial a Córdoba, después de nueve años de ausencia. También informó que, con el Decreto 1358/2026, empieza la cuarta etapa de la Red Federal de Concesiones, que deja en manos de empresas privadas la inversión y el mantenimiento de las rutas nacionales.

En energía, anunció la aprobación de dos proyectos de la empresa TGS dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), vinculados a Vaca Muerta. Uno, en Tratayén, Neuquén, prevé una inversión de 1.395 millones de dólares. El otro, con un ducto hasta Bahía Blanca, suma 1.850 millones. Según el Gobierno, generarán 19.000 empleos durante la construcción y, desde 2030, 1.100 millones de dólares anuales en exportaciones.

En empleo, destacó que cerca de 82.000 trabajadores pasaron a estar registrados entre mayo y agosto gracias al régimen de incentivo a la formalización. En seguridad, confirmó que terminó el traslado de todos los presos de la cárcel de Devoto al complejo de Marcos Paz, lo que permite su cierre definitivo.

En salud, informó que la mortalidad infantil llegó a su piso histórico, con 8 muertes cada 1.000 nacidos vivos en 2025. También destacó la incorporación de la vacuna séxtuple al calendario nacional, el cobro automático de la AUH para chicos de 0 a 4 años y la eliminación de costos en más de 90 trámites para los profesionales de la salud, entre ellos la matrícula nacional, que ahora es gratuita y digital.

IC/fl