El proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas en Línea, impulsado por la Iglesia y que cobró mayor relevancia tras la visita del papa, logró destrabar su tratamiento en el Senado después de más de dos años de demora legislativa. La intervención de la Iglesia fue clave para acercar posiciones y sentar a dialogar a la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y al titular de la bancada peronista, José Mayans, quienes finalmente alcanzaron un acuerdo para habilitar el debate de la iniciativa, pese a las diferencias entre ambos sectores.

El entendimiento establece que el Senado tratará el texto original, que obtuvo media sanción en Diputados en 2024, sin introducir modificaciones, mientras que los cambios reclamados por el Gobierno se discutirán en una segunda instancia mediante una ley complementaria. Entre las modificaciones propuestas figuran mayores herramientas para bloquear plataformas de apuestas ilegales, nuevas disposiciones sobre la publicidad y medidas para reforzar la protección de menores de edad.

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