Tal como se esperaba, el Gobierno nacional oficializó este sábado el llamado a Sesiones Extraordinarias del Congreso desde el 1º hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de avanzar con las sanciones definitivas del Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO, entre otros proyectos que interesan al oficialismo. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y de esa manera quedó todo el mes de diciembre abierto a la actividad parlamentaria.

En el frente presupuestario, el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2027 llega a extraordinarias tras haber obtenido media sanción en Diputados y queda ahora en manos del Senado para su tratamiento. En el plano electoral, la iniciativa de Reforma Electoral Integral, que contempla la suspensión de las PASO para 2027, obtuvo sanción en el Senado y tiene pendiente su tratamiento en Diputados.

Los proyectos que quiere el Gobierno

El llamado también incluye el proyecto del "Súper RIGI" para grandes inversiones en nuevas industrias, un expediente con recorrido entre ambas cámaras y trámite de revisión en el Senado sobre el texto impulsado en Diputados. A su vez, el proyecto de marco regulatorio para biocombustibles cuenta con media sanción del Senado y espera definición en Diputados, tras haber incorporado ajustes y precisiones en su discusión y quedado separado del Presupuesto para ir como tema propio en diciembre.

El Gobierno llamó a sesiones extraordinarias en diciembre. | Crédito: Captura

Junto a esas iniciativas, la agenda incorpora el proyecto de Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, que figura con intervención de Diputados como cámara revisora sobre un expediente originado en el Senado. También aparece el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, radicado en Diputados tras haber quedado postergado en el tramo ordinario.

Sesiones extraordinarias en el Senado

En el ámbito del Senado se suman además el proyecto de Combate Contra el Juego Ilegal y el proyecto de Ley de Hojarasca, incorporados formalmente al temario de extraordinarias. El estado de avance y los dictámenes de cada uno de estos expedientes marcarán el ritmo de debate en comisiones y en el recinto durante diciembre

A los expedientes ya en trámite se agregan dos proyectos que el propio anexo indica que aún serán enviados por el Poder Ejecutivo. El de Fortalecimiento de la Alianza Estratégica República Argentina-Estados Unidos y el de Competitividad Financiera. Su ingreso formal durante el mes habilitará su giro a comisiones y el inicio de su discusión parlamentaria.

Finalmente, la convocatoria habilita al Senado a considerar los pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones, abarcando tanto los ya remitidos como los que envíe la Casa Rosada en diciembre. De este modo, el decreto delimita los once asuntos habilitados para el cierre del año legislativo y deja en manos de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición el destino de cada expediente.

JSM/NA