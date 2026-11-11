El Gobierno se ve obligado a hacer frente a la narrativa papal y sigue sin respuestas a las críticas sociales

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ofreció la segunda lectura oficial de lo que representó para el Gobierno la visita del Papa León XIV a la Argentina. Intentó acomodar parte del discurso del Sumo Pontífice a la narrativa libertaria, destacó acciones de gestión pero al mismo tiempo pidió “no utilizar su mensaje” para promover las disputas “políticas locales”. Con un concepto clave y al que le puso particular énfasis: mencionó que la doctrina social de la Iglesia Católica no choca de frente con el libre mercado que promueve la administración de Javier Milei y que no va a haber cambios de fondo en torno a la financiación de la educación y universidades.

El miércoles a las 15 en punto, con gesto adusto, el funcionario se dedicó a repasar la agenda papal en las últimas 72 horas. Luego de la lectura de los puntos más relevantes de la gira, al momento de responder las preguntas de la prensa acreditada Ravier mostró los flancos abiertos que dejó el Sumo Pontífice para la Casa Rosada.

Primero, destacó que no es necesario “partidizar el mensaje” del jefe de la Iglesia y, pese a que el oficialismo busca la confrontación permanente con Milei a la cabeza, expresó que hay diálogo con todos los sectores de la sociedad. Desde los empresarios hasta los sindicales, quienes con la CGT a la cabeza se quejan cada vez que pueden de la falta de escucha que reciben de parte de los funcionarios libertarios.

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A partir de ese momento, Ravier enumeró parte de “los puntos en común” entre el anto Padre y la administración que integra: “La defensa de la vida desde la concepción; la familia como célula básica de la sociedad; el valor del trabajo y el esfuerzo; la iniciativa privada; la lucha contra el crimen organizado; la necesidad de limitar el poder político; el rechazo a la corrupción y la idea de gobernar para todos. Y, en concreto, este concepto, que se ha mencionado mucho en los medios, de la de que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés”.

“Nosotros pensamos en este gobierno que todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei, desde diciembre de 2023, es poner la economía al servicio de las personas. Cuando uno habla de equilibrio fiscal, de equilibrio monetario, de equilibrio cambiario, parecen términos técnicos pero estamos haciendo que baje la inflación, que es un flagelo que golpea especialmente a los más necesitados”, destacó.

Con ese telón de fondo, apuntó: “Se ha hablado en los medios de un Papa peronista, se ha hablado de que la doctrina social de la Iglesia es compatible con las ideas socialistas. Nosotros no lo vemos de esa manera o yo por lo menos no lo veo de esa manera. Hay cantidad de académicos interesados en las ideas de la libertad, de la libertad individual, de la propiedad privada, de la economía de mercado, del gobierno limitado, que se han ocupado, porque también tienen interés en la doctrina social de la Iglesia como católicos”.

Y mencionó que el Gobierno “tomó nota” de lo que dijo León XIV. Aunque acto seguido anticipó que no habrá cambios en temas clave, como la financiación de la educación superior, un tema que le generó un verdadero dolor de cabeza al Poder Ejecutivo. O el presupuesto en discapacidad, otro eje de agenda y que obligó a La Libertad Avanza a generar una ley de fortalecimiento del sistema gracias a los pedidos internos, como los que encaró la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich.

“Si no recuerdo mal, en lo que refiere a universidades hay un aumento de más del 50%, que supera ampliamente la inflación, en ánimo de seguir mejorando los ingresos de los docentes universitarios. Independientemente del mensaje que a veces se da en los medios, que nosotros hemos cuestionado, hay un esfuerzo consciente del Gobierno por ir mejorando la situación de las universidades. En línea con las personas con discapacidad volvemos a recordar que, durante el gobierno anterior, y otros gobiernos, ha habido un uso político de las pensiones no contributivas”, explicó el vocero.

Por otro lado, el momento más tenso de la jornada se dio cuando Ravier tuvo que dar cuenta de las contrataciones express y las empresas que participaron de los servicios en las actividades del Papa. Algunas ligadas a funcionarios cercanos a la secretaria general de la presidencia Karina Milei, como Tech Security que perteneció al titular de la Cámara de Diputados Martín Menem.

“Todo se hizo a través de la plataforma Comprar, en línea con el decreto 1023/2001, en el cual puede verse la manera en que fueron contratados estos servicios. No se llegaba con los tiempos, no se llegaba a hacer una licitación. La urgencia, una vez que fue confirmado el viaje del Papa León XIV, se hizo la contratación a través de esta plataforma”.

“En relación a Martín Menem, es una empresa que fue, él era parte del directorio de la empresa hasta 2023; una vez que entró al gobierno nacional dejó de ser parte de la empresa. Y a partir de ahí no… él por lo menos no tiene relación con la empresa. Por otro lado, hay que decir que todo el operativo realmente ceremonial y de seguridad fue impecable”,