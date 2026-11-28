A la Corte Suprema le acaba de llegar un fallo sensible: debe definir si el multimillonario emiratí Ali Albwardy, dueño de hoteles de lujo como el Four Seasons de Buenos Aires, puede quedarse con 21 hectáreas de un área natural protegida frente al glaciar Perito Moreno. El expediente llegó al máximo tribunal entre el 12 y el 19 de noviembre y, según pudo saber PERFIL, los magistrados ya lo giraron a la Procuración General para que dictamine.

Lo que está en juego es mucho más que un terreno codiciado por el magnate y defendido por ambientalistas: un favor que el gobernador Claudio Vidal le concedió al empresario en septiembre, cuando firmó un decreto para habilitar la compra “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, y que un juez federal dejó en suspenso.

La operación trunca puso el foco sobre un magnate poco conocido pero muy bien conectado, con negocios y vínculos políticos en la Argentina desde hace más de una década.



Presidentes, hoteles y un operador. Su llegada al poder atraviesa gobiernos de distinto signo. En diciembre de 2018, Mauricio Macri viajó a Puerto Iguazú para reinaugurar con él el Gran Meliá, y medios misioneros lo presentaban entonces como un amigo del expresidente desde hacía 25 años. En febrero de 2020, Alberto Fernández y el ministro de Turismo, Matías Lammens, lo recibieron en la Casa Rosada, donde prometió invertir 100 millones de dólares en tres hoteles: dos en Misiones y uno en El Calafate. Es decir que el proyecto santacruceño ya estaba en sus planes hace seis años.

El nexo con el mileísmo tiene nombre propio: Marcelo Wolodarsky, director de Albwardy Investment en la Argentina y pieza clave en la compra del hotel de Iguazú. En 2023, la revista Noticias lo describió como el lobbista del magnate y un “amigo” de Javier Milei capaz de acercarlo al mundo árabe. Durante la campaña organizaba reuniones en su departamento de la torre Le Parc y en esos días acompañó a Nicolás Posse, primer jefe de Gabinete de Milei, a una recepción en la embajada de Emiratos.

Del decreto a la Corte. El decreto de Santa Cruz 915/2026, firmado el 1° de septiembre, exceptuó de la prohibición de vender tierras en el Área Natural Protegida Península de Magallanes la venta de las parcelas G2 y G3 de Lacustre del Sud SA, presidida por David Alejandro Laniado, a ASB Hospitality Calafate SAU, cuya única accionista es ASB Hospitality LLC, de Dubai. El proyecto es un hotel de lujo de US$90 millones. La compradora nació en plena tramitación: se inscribió el 27 de julio con un capital de $30 millones, tras un mandato otorgado en abril a Javier Martín Petrantonio, socio administrador del estudio Bomchil, uno de los bufetes corporativos más tradicionales del país, en cuyas oficinas fijó su domicilio.

“El decreto es infundado por donde lo mires. Nadie en la provincia aclaró de qué se trata la inversión y dicen que tienen un informe de impacto ambiental, pero que no es público. El gobernador intentó otorgar un beneficio obsceno a un privado”, aseguró a PERFIL Roxana Reyes, exdiputada e integrante de la Fundación Sur Santa Cruz.

El amparo lo presentaron cuatro diputados provinciales junto al Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS) contra el artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras Rurales, que prohibía a extranjeros ser dueños de inmuebles junto a cuerpos de agua permanentes como los glaciares. Según la descripción de dominio, la fracción de la que salen las parcelas linda con el Lago Rico y con el Perito Moreno.

El 16 de octubre pasado, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, sostuvo que la provincia y las empresas debían ser parte del juicio y que, con Santa Cruz demandada, la causa corresponde a la Corte. No suspendió el decreto, pero ordenó al Registro de la Propiedad no inscribir la transferencia por considerar que el caso tiene “la seriedad suficiente”.

“La Corte tiene en sus manos ahora decidir si los terrenos que están contra el glaciar, contra el Lago Rico y contra el Parque Nacional Los Glaciares pueden ser adquiridos por este empresario emiratí. Ojalá que aplique la Ley de Tierras”, dijo a PERFIL Fabián Toledo, director general del CEJUS. Pero no se mostró optimista: “En Santa Cruz venimos viendo una articulación entre el gobierno provincial y la Corte Suprema inédita, nunca antes vista. Sería raro en este contexto que la Corte no le haga el favor al gobierno provincial en la autorización de la compraventa”.



Quién es Ali Albwardy

Nació en Dubai y en 1976 fundó Albwardy Investment, un conglomerado con negocios en hotelería, desarrollo inmobiliario, alimentos, construcción e industria naviera en más de 20 países. Su fortuna fue estimada en más de US$13.200 millones y es primo de Mohammad Bin Ahmad Al Bawardi, ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos.

En la Argentina, además del Four Seasons, es dueño del Gran Meliá Iguazú, el ex Sheraton Cataratas que compró en 2017. Su relación con el país empezó por el polo: fue durante 16 años patrocinador de Adolfo Cambiaso y es socio de Bartolomé Castagnola en un emprendimiento inmobiliario en Cañuelas.

Afuera arrastra un antecedente que resuena en este caso. En 2011, WikiLeaks difundió un cable de la embajada de Estados Unidos en Tanzania que lo acusaba de hacerle regalos al entonces canciller Jakaya Kikwete mientras buscaba permisos para levantar hoteles en el cráter del Ngorongoro y en el Serengeti. Su empresa negó las acusaciones.