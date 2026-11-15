El PJ desconfía del poroteo libertario: entusiasmo con el apuro por las PASO

La decisión de La Libertad Avanza de acelerar el tratamiento de la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en el Senado no modificó el diagnóstico del peronismo: el oficialismo todavía no tiene los votos para aprobar el proyecto. En la oposición interpretan que la velocidad que le imprimió a la discusión tiene más que ver con la interna feroz que atraviesa el Gobierno que con una posibilidad concreta de eliminar las primarias.

En el bloque peronista leen la convocatoria a comisión para el próximo 17 de noviembre y la intención de llevar el proyecto al recinto como una manera de apurar a Patricia Bullrich. La senadora no quiere resignar una competencia interna que todavía imagina como una posibilidad para enfrentar a Javier Milei en 2027. En ese escenario, la discusión electoral se convirtió también en una herramienta de presión dentro del oficialismo.

La lista de Diego Santilli, con los nombres y apellidos de los 37 senadores que necesitaría para avanzar con la iniciativa, no aparece por ningún lado. Y, por el contrario, en el poroteo que hacen los bloques opositores, el optimismo libertario no encuentra respaldo suficiente.

Por ahora, el peronismo no tiene un plan B. La estrategia es sostener las PASO y prepararse para dar la discusión en cada instancia parlamentaria. “Tenemos mucho para hacer. Si sale en el Senado también tenemos mucho para hacer en Diputados”, resumió un dirigente que sigue de cerca las cuentas de la Cámara alta.



La oposición se entusiasma con la posibilidad de conservar una herramienta que, además de ordenar las candidaturas, podría resultar decisiva para la construcción de una alternativa electoral frente a Milei. La expectativa de una elección presidencial competitiva en 2027 y la posibilidad de una derrota del oficialismo acercan posiciones entre sectores que hasta hace poco tenían diferencias sobre el futuro del peronismo.

En las dos reuniones que compartieron gobernadores, dirigentes nacionales y presidentes de los bloques peronistas, la coincidencia fue total: sostener las PASO. La discusión sobre cómo enfrentar al Gobierno y cómo organizar una propuesta electoral común sigue abierta, pero en este punto no hubo diferencias.

El oficialismo a esta hora tiene asegurados los votos para firmar el dictamen el próximo martes. Cuenta con el respaldo de 10 de los 19 integrantes de la comisión. El problema aparece cuando la discusión pasa del despacho al recinto.

Para sancionar una iniciativa electoral se necesita la mayoría absoluta del Senado: 37 votos. La Libertad Avanza cuenta con 21 y necesita sumar otros 16. En sus cálculos, debería conseguir la mayoría de los radicales (hoy puede tener 5 de 10), los tres del PRO que definirán su postura en la previa a la reunión de comisión y al menos seis de los senadores provinciales. Esto siempre y cuando los legisladores que responden a Bullrich también acompañen.

En el grupo de los provinciales es donde también tallará el peronismo. Los gobernadores y sus representantes en el Congreso tendrán un papel central en una negociación que el oficialismo todavía no tiene cerrada. La firma del dictamen puede estar garantizada, pero eso no significa que el proyecto tenga los votos para convertirse en ley.

Por estas horas, en el peronismo están convencidos de que el Gobierno puede salir derrotado de una discusión que decidió adelantar. Y que, detrás de la urgencia por cambiar las reglas electorales, hay otra disputa que excede a las PASO: la pelea por el lugar que ocupará Bullrich en el armado libertario rumbo a 2027.