La media sanción a la suspensión de las PASO volvió a poner al peronismo frente a una discusión que sabía que tendría que dar, pero para la que todavía no tiene respuestas. Las distintas tribus no logran acordar una posición común sobre cómo elegir sus candidatos y tampoco encuentran una alternativa compartida para resolver una disputa interna que, más temprano que tarde, tendrán que enfrentar. Hay una pregunta que atraviesa todas las conversaciones y que, por ahora, nadie contesta: ¿quién va a poner la plata?

La posibilidad de que las primarias no se realicen no es nueva para el peronismo. Sin embargo, que el escenario haya avanzado en el Congreso obliga a acelerar una discusión que hasta ahora convivía con especulaciones y negociaciones. Los sectores que defienden la necesidad de una interna no terminan de ponerse de acuerdo sobre sus características. Los que prefieren evitarla tampoco tienen resuelto cómo ordenar una competencia por las candidaturas sin que la decisión termine en una nueva pelea entre los espacios.

Todos coinciden en que tienen que estar unidos para enfrentar a Javier Milei pero nadie aún puede asegurar cómo se llegará a octubre de 2027 con una boleta única.

Ante el desafío de armar una interna partidaria, el problema económico aparece como un punto de coincidencia. Nadie está dispuesto a garantizar los recursos para organizar una elección. Y el costo se vuelve todavía más difícil de afrontar si la propuesta es una interna abierta. En ese esquema, explican en el peronismo, no alcanza con convocar a los afiliados: hay que salir a buscar al votante desmovilizado, a quienes no están afiliados y a quienes tienen poco interés en participar de una elección interna.

Una elección cerrada, limitada a los afiliados, podría generar una participación más comprometida con la vida partidaria. Allí estarían habilitados los afiliados de los distintos partidos que integrarían un frente común. Pero tampoco sería gratuita. Habría que garantizar una jornada electoral en cada provincia, organizar la logística y afrontar los gastos en distritos que atraviesan sus propias dificultades económicas en medio de la crisis que provocó el gobierno de Javier Milei.

Las diferencias sobre cómo resolver la interna también se expresan en las propuestas que ya empezaron a circular. Sergio Massa se inclina por una competencia abierta. Aunque analizó una alternativa digital, con votación desde el celular y validación de identidad a través del Renaper, esto ya fue descartado. “¿Vas q dejar en manos de Diego Santilli que maneja el Renaper quién vota y quién no?”, le advirtieron. Nada definido en este espacio.

Axel Kicillof, en cambio, defiende una interna abierta con padrón nacional, en la que puedan participar los ciudadanos sin afiliación partidaria. Cerca del gobernador no ven con buenos ojos una elección restringida a los afiliados del PJ porque dejaría afuera a integrantes de otros partidos que forman parte del frente. La propuesta del Movimiento Derecho al Futuro es que la organización y el financiamiento queden en manos de los espacios que integren la alianza.

En el kirchnerismo tampoco descartan competir. Cerca de Cristina Kirchner sostienen que nunca le escaparon a las internas y que la elección de candidatos mediante el voto es una alternativa válida. Pero también dejan abierta la posibilidad de un acuerdo político. Máximo Kirchner fue el encargado de no desestimar una competencia partidaria. Aunque la dos veces presidenta es la actual titular del PJ, por ahora hace silencio sobre cómo resolver las postulaciones

A esas alternativas se suman otras propuestas. El sanjuanino Sergio Uñac planteó dividir el país en seis regiones y organizar seis jornadas electorales, en distintos domingos, para que los candidatos recorran el territorio y la unidad se defina en las urnas. Agustín Rossi también propuso una interna abierta, con padrón nacional y boleta única de papel, con los gastos repartidos entre los equipos de campaña.

Así, la discusión por la suspensión de las PASO dejó al peronismo frente a un problema que excede la reforma electoral. Sin primarias nacionales, las distintas líneas tienen que encontrar un mecanismo para dirimir sus diferencias y definir candidaturas. Pero todavía no hay acuerdo sobre cómo hacerlo. Y cuando la conversación llega al financiamiento, aparece el silencio. ¿Quién pone la plata? Por ahora, nadie levanta la mano.